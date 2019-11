Resultado Paraná 0x0 Vitória na Copa do Brasil 2017

FIM DE PARTIDA! O PARANÁ ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! Paraná 0 x 0 Vitória

47' LÉÉÉO! Na sequência, a bola sobrou para Jhemerson que finalizou forte e Léo fez grande defesa.

46' INACREDITÁVEL! Após confusão na área, a bola sobrou para Piñeda que, livre, finalizou para fora.

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' Gritos de 'eliminado' surgem na arquibancada.

44' Cartão amarelo para Geferson, do Vitória.

42' FERNANDO MIGUEEEEL! Na melhor chance da partida, Nathan recebeu de Pessalli, cortou Fred e bateu para grande defesa do goleiro do Leão.

39' Alteração no Paraná: Sai: Robson / Entra: Jonas Pessalli

39' Alteração no Vitória: Sai: Willian Farias / Entra: Uillian Correia

38' Público presente na Vila Capanema: 8.696 torcedores

37' Alteração no Vitória: Sai: Euller / Entra: Jhemerson

36' UHHH! Após boa jogada de Euller, Piñeda chuta fraco e a bola passa devagar na frente do gol.

29' No primeiro lance em campo, Piñeda saiu na cara de Léo, mas adiantou demais e a bola saiu pela linha de fundo.

27' Segunda alteração no Paraná: Sai: Renatinho / Entra: Diego Tavares

26' UHHH! No contra-ataque, Robson finalizou por cima do gol.

25' Mudança no Vitória: Sai: Bruno Ramires / Entra: Piñeda

19' CENAS LAMENTÁVEIS! Confusão armada na linha central do campo.

18' UHHHHHHHH! Alex Santana arriscou de longe e a bola passou com muito perigo. Fernando Miguel ficou estático., no meio do gol.

16' UHHH! Renatinho cobrou a falta na cabeça de Brock, que cabeceou por cima do gol.

14' Mudança no Paraná: Sai: Ítalo / Entra: Guilherme Biteco

11' SAI FERNANDO MIGUEL! Após lançamento, o goleiro do Leão saiu até a intermediária para tranquilizar o rubro-negro.

5' Deivid tentou puxar o ataque do Vitória, tabelou com Euller, mas foi desarmado dentro da área.

3' Assim como na primeira etapa, o Paraná começa com a posse de bola.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornaram para o gramado.

FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA! Paraná 0 x 0 Vitória!

44' Cartão amarelo para Brock, do Paraná.

40' Jogo paralisado para o atendimento de Júnior.

35' UHHHHH! Jhony cobra a falta e a bola passa tirando tinta da trave de Fernando Miguel.

29' Cartão amarelo para André Lima, do Vitória.

29' Cartão amarelo para Bruno Ramires, do Vitória.

23' UHHHH! Willian Farias tocou para Kanu que, em posição duvidosa, finalizou por cima do gol.

20' UHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Cleiton Xavier cabeceou e Léo faz um milagre.

19' Precisando de, pelo menos, dois gols, o Vitória só criou uma oportunidade de gol. Até aqui, jogo é tecnicamente fraco.

12' Em andamento: Cruzeiro 0 x 1 (Pratto) São Paulo

7' Mesmo com a vantagem, os donos da casa começam tendo mais a posse de bola.

3' Vitória começa pressionando a saída de bola do Paraná.

0' UHHH! Jhony cortou mal e Willian Farias arriscou de primeira, assustando.

BOLA ROLANDO NA VILA CAPANEMA! COMEÇA PARANÁ X VITÓRIA!

A bola vai rolar em Curitiba.

Equipes em campo! Hinos do Estado do Paraná e Nacional Brasileiro sendo executados.

Falta pouco! Paraná está finalizando o aquecimento no gramado da Vila Capanema. Faltam 20 minutos para o começo do jogo. (Foto: Divulgação/ Paraná)

VITÓRIA ESCALADO! Fernando Miguel, Patric, Fred, Kanu e Geferson; Willian Farias, Bruno Ramires, Cleiton Xavier e Euller; David e André Lima.

PARANÁ ESCALADO!

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Paraná x Vitória pela quarta fase de Copa do Brasil!

Para Alex Alves, atacante paranaense, a bola que não quis entrar contra o Atlético-PR poderá entrar contra o Vitória, logo mais: ''Infelizmente acertei a trave. O Renatinho rolou pra mim e já vi a bola na rede. Mas é trabalhar para amanhã entrar. Amanhã, se Deus quiser, vamos sair com bom resultado e a vitória. Infelizmente, contra o Atlético, não deu pra entrar''.

Mudar, por quê? Para Wagner Lopes, treinador do Paraná, a postura ofensiva da equipe não tem que mudar, mesmo com a grande vantagem no confronto e prega atenção até o apito final de Ricardo Marques Ribeiro: "Nós temos uma maneira de jogar que é ofensiva, rápida. Sabemos que, com 2 a 0 contra, time adversário vai ter que sair para o ataque. Sabemos a maneira como a gente tem que jogar. É não querer mudar, não querer fazer coisa que não fizemos até agora. É um jogo de 180 minutos. O primeiro tempo acabou, ainda falta 90 minutos. É ter a mesma postura, determinação, aplicação tática. Tem que respeitar qualquer adversário, ainda mais um time com o investimento que é o vitória. Respeitar o adversário e fazer o melhor para vencer. Precisamos fazer o resultado para esse segundo tempo. Tem histórias recentes que a gente sabe que não pode menos prezar não. É estado de alerta o tempo todo".

O impossível não existe! Para Patric, o confronto ainda não acabou e não é impossível virar o confronto logo mais: "Uma coisa é certa: o sino ainda não tocou. O primeiro tempo eles venceram, agora temos o segundo tempo. Esse segundo tempo, espero que as coisas aconteçam a nosso favor, que as coisas venham a fluir e que aqueles gols que faltaram no primeiro tempo possam se cumprir no segundo. Não adianta também a gente pensar lá na frente. A gente tem que segurar e tentar fazer o segundo. Assim, a gente ir bem convicto com o nosso trabalho e saber sofrer o jogo. Até porque não é simples, é bem delicado o resultado. Mas não é impossível."

Já pelo lado do Paraná, a semana começou com a eliminação no Paranaense para o Atlético-PR, e terminou com a grande vitória sobre o Rubro-Negro baiano. A equipe paranaense pode perder por até um gol de diferença, que garantirá a vaga para as oitavas de final.

A semana do Vitória foi ruim e conturbada. Após perder no Barradão, o Leão apenas empatou com o Vitória da Conquista na primeira partida da semifinal do Campeonato Baiano, e vai para Curitiba com a obrigação de reverter a desvantagem para não entrar em uma grande crise.

Na primeira partida, no Barradão, o Paraná surpreendeu e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Airton e Guilherme Biteco, que homenageou o irmão, Matheus Biteco, que estava no avião da Chapecoense que caiu na Colômbia. Veja os gols: