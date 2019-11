Resultado Guaraní x Grêmio na Copa Libertadores da América 2017 (1-1)

Obrigado a você que acompanhou conosco pela VAVEL Brasil! Até mais com outra rodada de Libertadores, por outras competições ou outras modalidades esportivas em nosso site! Uma ótima noite, ótimo feriado e até a próxima!

Grêmio arranca empate para ficar na liderança do Grupo 8. Grêmio com sete pontos na tabela, ao lado do Guaraní. É líder por ter marcado um gol a mais. Na 4ª rodada, enfrenta o Guaraní na Arena, na próxima semana. É a chance de encaminhar demais a classificação na Libertadores da América. Grêmio termina a noite na liderança da chave. Guaraní em 2º com os mesmos sete pontos. Iquique em 3º com três pontos. Zamora praticamente eliminado com zero.

Primeiro tempo terminou em 0 a 0, com boas chances dos dois lados. Grohe fez duas grandes defesas, mas Barrios também perdeu três chances. Já no segundo tempo, Michel foi expulso aos 15 minutos e o Guaraní cresceu no jogo. Mesmo com poucas chances, fez 1 a 0 com Rodrigo López. Quando poucos acreditavam, Pedro Rocha entrou, recebeu lançamento de Arthur e marcou um belo gol, de primeira, em ótima finalização: 1 a 1, placar final.

Romildo Bolzan Junior concede rápida entrevista e acredita que o time até poderia ter ganho o jogo, tanto antes, quanto depois da expulsão de Michel.

48' ACABOOOOOOU O JOGO! Guaraní e Grêmio empatam por 1 a 1. Grêmio empatou com o time praticamente reserva e com jogador a menos! É líder, é líder do Grupo 8 da Libertadores da América! Boa, Grêmio!

46' CARTÃO AMARELO! Marcelo Grohe por retardar o jogo no fim.

45' Lançamento de Bogarín vai muito forte, Cortez acompanha e é tiro de meta.

44' TROCA O GUARANÍ: sai Camacho e entra Marín.

43' AFASTA GROHE! Cruzamento fechado da esquerda, Grohe afasta soqueando a bola, Grêmio recupera, sai jogando e Kaio sofre falta para ganhar tempo.

42' GROHE DEFENDE! Palau cruza da direita, a bola chega redonda na área, López se joga para desviar, a bola vai fraca e Grohe cai firme pra fazer a defesa no canto.

38' QUE ISSO?!? PEDRO ROCHA QUASE VIRA! Lançamento na bola para Pedro Rocha, saiu do marcador, girou o corpo e chutou colocado na trave! No rebote, luta pela chance na área e o árbitro marca só tiro de meta, quando seria escanteio ao Grêmio.

36' TROCA NO GRÊMIO: Sai Edilson e entra Kaio, volante.

35' PRA FORAAAAAAAA! INACREDITÁVEL O GOL PERDIDO! Grohe pegou no primeiro lance, deu rebote e Rolón chutou por cima, para fora, de maneira impressionante!

Arthur cruza com precisão e Pedro Rocha pega de primeira para colocar no canto, no contrapé do goleiro, na lateral da rede: assistência de Arthur, melhor em campo pelos gremistas, e gol de Pedro Rocha no jogo. 1 a 1.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! PEDRO ROCHA EMPATA PEGANDO DE PRIMEIRA NA ÁREA! MAS QUE COISA, NÃO?!?

31' CARTÃO AMARELO! Pedro Rocha por acertar o jogador paraguaio.

30' TROCA NO GRÊMIO: sai Barrios e entra Everton.

28' PRA FORA! Fernandinho toca atrás para Edilson, ele cruza para área com o goleiro mal colocado, o atacante Barrios sobe para cabecear e perde a chance ao mandar pelo lado da meta. Sente cãibras o atacante em má jornada na noite. 1 a 0 ao Guaraní.

Cochilou a defesa do Grêmio, escapada em lançamento longo nas costas de Edilson, Camacho cruzou com precisão e o recém ingresso Rodrigo López desviou de cabeça na pequena área.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GUARANÍ! Bola cruzada da esquerda e gol de cabeça de Rodrigo López!

23' TROCA NO GUARANÍ: sai Novick e entra Rodrigo López.

22' CARTÃO AMARELO! Bressan, zagueiro do Grêmio, por retardar a volta do jogo.

21' Arthur desarmou uma jogada, ficou sem opção de passe, sofria o carrinho por baixo e o árbitro aponta lateral ao Grêmio na defesa.

21' TROCA NO GRÊMIO: sai Lincoln e entra Pedro Rocha.

19' Chute direto pela linha de fundo em boa subida ofensiva do Guaraní. Tiro de meta ao Grêmio.

16' TRAVADO FERNANDINHO! Atacante recebe de Barrios, avança em velocidade, tenta o chute, mas é travado na área. O jogador se machuca e fica caído no gramado.

Grêmio fica com um jogador a menos na etapa final. Meia hora de partida, no mínimo, pela frente.

15' TÁ EXPULSO MICHEL! Árbitro relata agressão do volante gremista ao adversário, aplica o segundo cartão e expulsa o jogador.

12' Bola lançada para Lincoln, que não domina e tem tiro de meta o Guaraní.

11' TROCA NO GUARANÍ: sai De la Cruz, entra Bogarín.

9' De la Cruz cruza com espaço pela direita, a bola passa pelo atacante e fica fácil para Grohe segurar firme e sair jogando pelo Grêmio.

8' CARTÃO AMARELO! Michel, para o Grêmio, por falta em carrinho no meio de campo.

7' Camacho faz novo levantamento fechado demais e a bola fica fácil para o goleiro Marcelo Grohe.

6' UUUUH! Báez cruza fechado da esquerda, a bola desvia, quase cai para dentro do gol, raspa no travessão e vai para escanteio aos paraguaios.

3' Camacho tenta jogada pela direita e Cortez protege para ganhar lateral na defesa.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída do Grêmio dessa vez.

Pedidos de pênalti: aos 5 minutos, Grêmio tinha um a favor em finalização de Fernandinho e bola que pega no braço do defensor paraguaio. Não foi marcado.

Aos 18 minutos, Guaraní pediu em um contato de Thyere com o atacante na área. Não pareceu suficiente para derrubar. Também não foi marcado.

O jogo começou agitado. Chances para o Guaraní, para fora com García de voleio, e para o Grêmio, com desperdícios de Lucas Barrios. Com um time praticamente reserva, a exceção de Grohe e do lateral Edilson, o atacante gremista era esperança de gols, mas precisa colocar o pé na forma e voltar a guardar, pois ainda perdeu mais uma oportunidade clara no final da etapa. Já os paraguaios do Guaraní passaram a ter mais domínio da posse de bola e troca de passes, mas dependentes da bola aérea. Marcelo Grohe, com uma defesa em chute de longe e outra em cabeçada que exigiu puro reflexo, fechou o gol no primeiro tempo. O empate parece justo, mas poderia ser com gols. Segue 0 a 0 no Defensores del Chaco.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! 0 a 0 no Defensores del Chaco. Nem Guaraní e nem Grêmio colocaram a bola na rede na etapa inicial.

45' JAILSON NA ÁREA! Cai em lance ofensivo do Grêmio, chega a tocar com a mão pedindo o pênalti no chão, mas o árbitro manda correr.

41' NÃO, FERNANDINHO! Atrasa a jogada ao dar um passe de calcanhar completamente errado para passagem de Edilson. Lateral ao Guaraní sob vaias aos gremistas na armação.

39' QUASEEE BARRIOS! Cortez vai ao fundo de campo mais uma vez, ultrapassa o marcador, cruza fechado e Barrios, na pequena área, erra, mandando por cima! Ensina, Romário...

Gol em lance muito duvidoso. Assistente de arbitragem marcou a irregularidade. No jogo, Guaraní troca passes com mais liberdade e no campo gremista, que parece cansado no fim da etapa. Novick trabalha perigosamente pelo centro, entre os volantes e próximo aos zagueiros. Bola aérea é um dos trunfos dos paraguaios, que buscam ampliar as laterais e centrar essa bola.

36' IMPEDIMENTO! Novick ganha jogada na área, serve Camacho, que coloca na rede, mas está à frente da defesa. Bola ao Grêmio.

31' GROHE DE NOVO! Cruzamento da esquerda, cabeçada estranha do ataque do Guaraní, Grohe espalma milagrosamente e há impedimento no rebote da jogada.

30' ESPAAAALMA GROHE! Grohe espalma finalzação de longe de Aguilar que iria ao ângulo!

26' Falta de Camacho sobre Fernandinho. Bola ao Grêmio.

26' MARCELO GROHE SALVA! García recebe passe com liberdade na área, chuta, Grohe desvia a bola e Cortez afasta quase sobre a linha! Se safa o Grêmio!

25' PRA FORAAAA! Chance do Grêmio em bola trabalhada da direita, Edilson foi na entrada da área, tocou para Jailson que cruzou de dentro da área e Lincoln, com pouco ângulo chutou na rede pelo lado de fora. 0 a 0.

23' FALTA! Grêmio roda a bola pelos setores, Edilson toca para Fernandinho, ele bate, a bola desvia, sobra na área e Barrios derruba o defensor. Falta aos paraguaios na defesa.

22' UUUUH! Báez avança pela esquerda com liberdade após bom passe, cruza rasteiro e a bola passa pelos atacantes, ficando para zaga do Grêmio. Tricolor recebe uma falta ainda na defesa.

20' PRA FORA! Cortez chega ao fundo, cruza da esquerda, Fernandinho cabeceia mal e a bola se perde no fundo de campo. Tiro de meta ao Guaraní.

19' Cabeçada direto pela linha de fundo no escanteio do Guaraní. Tiro de meta ao Grêmio.

18' OPA! Thyere chega junto com o paraguaio Palau na área e o árbitro manda escanteio. Pediram penalidade máxima o time do Guaraní.

17' QUASE FERNANDINHO! O atacante pega a bola no meio de campo, avança metros e mais metros, chega na área com uma sucessão de drible, mas finaliza no centro da meta. Defesa de Aguilar sem maior dificuldade após grande lance.

14' Grêmio marca forte, recupera a posse de bola, troca passes e Michel resolve arriscar. A bola passa longe, fraca e sem perigo. Tiro de meta mais uma vez.

12' Edilson cobrou direto pela linha de fundo. Nem cruzou e nem chutou a gol e a bola se perdeu em tiro de meta ao Guaraní.

11' Barrios toca com categoria na área, mas a zaga afasta. Na sobra, Lincoln domina pela esquerda e é derrubado. Boa falta ao Tricolor.

8' Marcelo Grohe aproveita para ganhar tempo e troca a luva no Paraguai.

8' Camacho arrisca de longe e manda a bola para longe da meta defendida por Marcelo Grohe. Tiro de meta para o Tricolor gaúcho cobrar.

Começo de jogo com chances para os dois lados. No lance com Fernandinho na área, ainda poderia ser marcado o pênalti para o Grêmio no estádio Defensores del Chaco.

6' Recuo de bola da zaga do Grêmio com Thyere e Marcelo Grohe abandona a meta para fazer a defesa pelo Tricolor.

5' SALVA AGUILAR! Fernandinho tenta jogada na área, a bola sobra para Barrios e o goleiro espalma para salvar mais uma vez!

4' ESPAAAALMA AGUILAR! Barrios cabeceia na área em cobrança de Lincoln e o goleiro paraguaio consegue defender, mas a bola sai pela linha de fundo e é corner novamente.

3' Cortez tabela com Lincoln, cruza e ganha escanteio para o Grêmio pela ponta esquerda.

3' PRA FORAAAAA! No bate-rebate, erro de Bressan e finalização de García de voleio para fora, muito próxima da meta.

2' Falta de Fernandinho sobre Palau na meia-esquerda, próximo à linha que divide o gramado.

0' COMEÇA O JOGO! Saída de bola para o Guaraní!

Guaraní do Paraguai de amarelo e preto. Camisa com listras verticais, calções e meias pretas. Grêmio de uniforme celeste.

Torcedores gremistas presentes no estádio. Público também comparece para apoiar os locais.

Jogo começa às 19h30 no horário de Brasília. 18h30 no horário de Assunção. Acompanhe a todos os lances pela VAVEL Brasil!

Guaraní escalado: Aguilar, Rolón, Bareiro, Cabral, Aguilar, de La Cruz, Palau, Camacho, Novick, Báez, García.

Grêmio poupa até mais titulares do que era esperado. Marcelo Grohe e Edilson são os do time base. Michel e Thyere atuaram em mais jogos e Barrios vem ganhando espaço na equipe, sendo uma das últimas contratações. Pedro Rocha é o titular que fica à disposição no banco de reservas.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Edílson, Thyere, Bressan e Cortez; Michel, Jaílson, Arthur, Lincoln e Fernandinho; Barrios.

Escalações saindo do forno e vamos confirmar em instantes pela VAVEL Brasil!

É bastante provável que o Grêmio poupe alguns de seus principais titulares. A classificação, no momento, bem na Copa Libertadores com duas vitórias em dois jogos, a melhora do elenco, entre a composição dos chamados reservas de luxo e a decisão pela vaga à final do Gauchão no domingo, apenas dois dias após o compromisso no Paraguai, são alguns fatores que levam a crer.

O Grêmio é bicampeão da Copa Libertadores da América. Conquistou a taça em 1983, com o jogador da época e hoje técnico do time, Renato Portaluppi, além de 1995, com um grande time formado pelo goleiro Danrlei, o zagueiro Adilson Batista, o volante Dinho, o lateral-direito Arce e os atacantes Paulo Nunes e Jardel. O Tricolor ainda foi vice-campeão nas edições de 1984 e 2007.

O torcedor gremista está em solo paraguaio e esperando um resultado positivo. Na noite de quarta-feira, o Atlético Mineiro saiu derrotado para o Libertad e o Tricolor espera não ter o mesmo destino na partida disputada no estádio Defensores del Chaco.

No jogo da 3ª rodada disputado na Venezuela, o Deportes Iquique venceu pelo amplo score de 4 a 1. Os locais ficam na lanterna do torneio e os chilenos voltam a almejar a classificação, esperando pelo tropeço de alguma das equipes no Paraguai.

Logo mais, vamos escalar as duas equipes para o duelo desta noite, noite de 3ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. O Guaraní do Paraguai quer tomar a liderança do Grêmio e o clube gaúcho vai tentar defendê-la e ampliá-la em Assunção. Fique conosco pela VAVEL Brasil!

Olá ao torcedor e à torcedora que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o confronto Guaraní-PAR x Grêmio ao vivo, pela 3ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2017. A partida ocorre às 19h30, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Palco da partida: Defensores del Chaco. Histórico estádio paraguaio que muitas vezes recebe a seleção do Paraguai em jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo. Tem capacidade para 42.354 espectadores e deve receber um público mediano ao duelo desta quinta-feira.

O experiente Léo Moura, de 38 anos, começou a temporada como titular do Grêmio na lateral-direita, na ausência do lesionado Edilson. Quando se recuperou, o lateral do penta da Copa do Brasil regressou à titularidade e Léo Moura, com bom aproveitamento em passes e qualidade técnica, foi deslocado ao meio de campo. Ele é um dos favoritos para ser poupado no jogo para estar à disposição no final de semana. Gastón Fernández, o argentino, pode começar a partida no Paraguai pelo lado dos gremistas.

Caso poupe alguma peças, Renato tem as opções de sacar Geromel para entrada de Rafael Thyere na zaga, sacar Marcelo Oliveira para entrada de Bruno Cortez na lateral-esquerda, o volante Michel para o lugar de Maicon ou Ramiro, e o atacante Everton, para o lugar de Pedro Rocha ou Luan. São os substitutos imediatos ou mais próximos da titularidade em diferentes posições.

O provável do Guaraní x Grêmio tem: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Gata Fernández (Léo Moura), Miller Bolaños (Barrios) e Pedro Rocha; Luan.

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi pode poupar alguns titulares neste compromisso no Defensores del Chaco. No domingo, o time decide classificação na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale. No jogo de ida, placar de 1 a 1 e a vantagem do 0 a 0 é dos anilados do Vale dos Sinos.

A provável escalação do Guaraní tem: Alfredo Aguilar; Carlos Rolón, Nery Bareiro, Luis Cabral e Marcelo Baez; Luis De la Cruz, Marcelo Palau, Juan Aguilar, Hernán Novick e Epifanio García; Néstor Camacho.

Na noite desta quarta-feira, o Deportes Iquique atropelou o Zamora fora de casa, deixando a lanterna definitivamente em posse dos venezuelanos, que não pontuaram no primeiro turno do Grupo. Os chilenos fizeram 4 a 1 em plena Venezuela e ficam com o 3º posto, de olho em quem perder os confrontos entre Guaraní e Grêmio, para almejar a 2ª vaga na chave.

Grêmio Guaraní 1º 2º 6 pontos 6 pontos 2 vitórias 2 vitórias Saldo +3 Saldo +3 5 gols marcados 4 gols marcados

O Grêmio venceu o Zamora na Venezuela por 2 a 0. Na Arena, chegou a abrir 3 a 0 sobre o Deportes Iquique, mas o jogo acabou em 3 a 2 em Porto Alegre. Já o Guaraní bateu o Deportes Iquique no Chile por 1 a 0 e passou fácil pelo Zamora em casa, em vitória por 3 a 1. Como ambos possuem saldo de três em favor, o Tricolor é líder por ter marcado cinco gols, contra quatro dos paraguaios.

As equipes do Grêmio e do Guaraní dividem a liderança do Grupo 8 da Copa Libertadores. Os dois venceram suas duas partidas até aqui, com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Quem vencer em Assunção estará na liderança definitiva da chave nesta 3ª rodada.