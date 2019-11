Resultado e gols Salgueiro 2x0 Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2017

Para o Santa, o avanço representará a quarta participação da equipe coral em finais nos últimos cinco anos. Nas três anteriores, o Santa se sagrou campeão.

Gol do 2x0 para Salgueiro

Jean Carlos amplia no Cornélio de Barros: Salgueiro 2x0 Santa Cruzpic.twitter.com/OqDoKhJpo9 — Goleada Info (@goleada_info) 22 de abril de 2017

P 1x0 do Rodolfo Potiguar

Após escanteio, Rodolfo Potiguar abre o placar: Salgueiro 1x0 Santa Cruzpic.twitter.com/5h8KGHHdSO — Goleada Info (@goleada_info) 22 de abril de 2017

Vencendo, enfrentará na decisão o vencedor do confronto entre Náutico e Sport, que acontece nesse domingo (23).

No caso do Carcará avançar, fará sua segunda final de estadual. O time, que inclusive já disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu a primeira oportunidade de título ao ser batido na final pelo próprio Santa Cruz em 2015.

Apesar da vantagem construída na primeira partida, Eutrópio garantiu que sua equipe não jogará na retranca: "Vamos manter o nível de competitividade e não recuar. Não existe vantagem. Não vou esperar e segurar 15 minutos. Pode ser um jogo muito aberto desde o começo, se for necessário. Confio na minha equipe e é assim que trabalhamos nos momentos decisivos. Com coragem", afirmou.

Para o experiente Mondragon, a equipe deve evitar o que aconteceu na semifinal em 2016, quando foi eliminada nos pênaltis pelo Sport: "Pênalti é sempre difícil, principalmente quando não se conhece o cobrador, mas estamos treinando. Claro que nosso pensamento é decidir com a bola rolando, com todo respeito ao adversário, mas estamos treinando muito essa opção caso vá para os pênaltis", disse.

Satisfeito com as últimas atuações da equipe, o comandante tricolor, Vinícius Eutrópio, também não deve mexer no time titular mesmo com a volta de jogadores importantes, como Léo Costa e Elicarlos, que dessa vez ficarão no banco de reservas.

Evandro Guimarães, técnico do Carcará, continua com os desfalques de Levi e Rogério Paraíba, que não voltarão a atuar no estadual por conta de sérias lesões. Com isso, o time deve ser o mesmo que enfrentou o Tricolor do Arruda na primeira partida.

Já o Santa Cruz, que venceu a primeira partida por 1x0, precisa apenas de um empate no sertão para continuar em busca do tri campeonato. Se perder por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis.

O Salgueiro chega para este confronto com a missão de reverter o placar do primeiro jogo para seguir sonhando com o inédito título Pernambucano. O Carcará precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à decisão.

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! A partir de agora vamos acompanhar a partida de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano envolvendo Salgueiro e Santa Cruz. O duelo vai acontecer às 19h00, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no sertão pernambucano.