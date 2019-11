Resultado Cruzeiro x América-MG no Campeonato Mineiro 2017 (2-0)

OBRIGADO A TODOS OS TORCEDORES QUE ESTIVERAM CONOSCO NESTA LIVE DE CRUZEIRO 2X0 AMÉRICA-MG. NOS VEMOS NA PRÓXIMA. BOA NOITE E BOA SEMANA!

PÓS-JOGO - Hudson: "Estou muito feliz (com a boa atuação), mais feliz ainda por estar na final com o Cruzeiro. Trabalhamos muito, é a primeira final do ano. A gente quer conquistar muita coisa esse ano aqui. Não tem jogo fácil contra o Atlético, é uma excelente equipe. Vamos ter a semana para trabalhar, ajustar e preparar para enfrentá-los"

PÓS-JOGO - Thiago Neves: "A gente sabia que os dois jogos seriam difíceis. O time está de parabéns pelo empenho, pelo resultado. É descansar essa semana e preparar para a decisão. Estou sentindo dor. Quando dei o carrinho, meu joelho ficou preso. Está doendo, mas vou tratar durante a semana e tentar jogar a final"

Com dois gols no clássico, Arrascaeta foi o nome do jogo no Mineirão. (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

FIM DE JOGO NO MINEIRÃO: CRUZEIRO 2X0 AMÉRICA-MG. O CRUZEIRO ESTÁ CLASSIFICADO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO, CONTRA O MAIOR RIVAL, ATLÉTICO-MG.

48' Diogo Barbosa está no chão e será atendido pelos médicos do Cruzeiro. A dor é na região lombar.

47' Jogada maravilhosa de Hudson pela esquerda, passando por dois marcadores, ele toca na medida para Arrascaeta só escorar e decretar a ida do Cruzeiro à final do Campeonato Mineiro! Cruzeiro 2x0 América-MG.

46' GOL DO CRUZEIRO! DE ARRASCAETA MAIS UMA VEZ!

45' O América-MG se lança, desorganizado ao ataque, abrindo espaços no contra-ataque para o Cruzeiro.

O jogo vai até 49 minutos neste segundo tempo!

42' Lucas Silva recebe de Diogo Barbosa na extrema esquerda e tenta devolver para o lateral, mas erra o passe.

Thiago Neves saiu sentindo o joelho direito, mas não preocupa para a sequência da temporada (Foto: @Mineirão)

40' Público Presente: 21.569 // Público Pagante: 18.067 // Renda: R$ 399.218,00

39' Substituição no Cruzeiro Sai: Rafael Sobis Entra: Lucas Silva

37' PRESSÃO DO CRUZEIRO! Arrascaeta faz linda jogada pelo meio, passa por dois marcadores e toca para Ábila que chuta fraco para defesa de João Ricardo.

37' Alisson puxa contra-ataque com Ábila, que tenta a tabela, mas acaba errando o passe.

35' Gerson Magrão cobra falta para a grande área, que vai direto pra fora.

35' Substituição no América-MG Sai: Ruy Entra: Rubens

33' Escanteio para o Cruzeiro. Sobis cobra forte, mas a bola passa por todo mundo e fica com o América-MG.

32' CARTÃO AMARELO para Ruy, por falta em Rafael Sobis.

31' Substituição no Cruzeiro Sai: Thiago Neves Entra: Ábila

30' Thiago Neves cai mais uma vez no gramado. Não continua no jogo.

29' Substituição no Cruzeiro Sai: Rafinha Entra: Alisson

29' CARTÃO AMARELO para Rafael Lima, por reclamação.

28' Thiago Neves em lance com Gerson Magrão sentiu o joelho direito.

25' Substituição no América-MG Sai: Gustavo Blanco Entra: Mike

24' CARTÃO AMARELO para Hudson por Falta em Ruy na saída de contra-ataque do América.

21' Arrascaeta saía no contra-ataque, mas não passou por Messias na intermediária. Segue 1x0 Cruzeiro no Mineirão.

20' Magrão cruza, e a defesa cruzeirense afasta. Na sobra, Auro tenta bater de primeira, mas a bola sobe demais.

18' CARTÃO AMARELO para Gustavo Blanco, por falta em Sobis.

18' Substituição no América-MG Sai: Pará Entra: Marion

15' Cruzeiro deixa o Coelho com a bola, mas no campo de defesa. Quando o time do Horto tenta invadir a intermediária azul, duas barreiras são formadas impedindo a ação americana.

14' Escanteio para o Cruzeiro. Na cobrança a zaga consegue afastar e na sequência há a falta de ataque.

11' Léo inverte para Diogo Barbosa, que aparecia mais uma vez pela esquerda, com espaço para evoluir. O lateral não consegue o domínio.

Rafael fez uma linda defesa na cabeçada de Hugo Almeida (Foto: @Mineirão)

7' Na cobrança de escanteio, o ataque do Coelho cometeu falta.

4' Logo depois da defesa incrível, o goleiro celeste recebeu atendimento pois caiu feio no chão.

4' MILAGRE DE RAFAEL! Cobrança de Gerson Magrão, Hugo Almeida cabeceia e Rafael foi buscar! Escanteio para o Coelho.

3' Em disputa com Thiago Neves, Gustavo Blanco levou a pior e saiu de maca.

2' Quase o empate! Ruy toca para Hugo Almeida dentro da grande área, que gira e bate fraco para defesa de Rafael.

1' NA TRAVE! Hudson bate da intermediária direita e acerta o poste de João Ricardo.

A BOLA VOLTA A ROLAR NO MINEIRÃO. SEGUNDO TEMPO DE CRUZEIRO 1X0 AMÉRICA-MG.

Dois personagens do primeiro tempo na imagem: Renan Oliveira que acertou a trave com o jogo ainda 0x0 e Arrascaeta, que abriu o placar. (Foto: @Mineirão)

46' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO NO MINEIRÃO. CRUZEIRO 1X0 AMÉRICA-MG.

44' Ruy recebeu na intermediária e arriscou dali mesmo. A bola passou por cima, com perigo ao gol de Rafael.

MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

43' Léo faz lançamento muito longo para Rafael Sobis, na esquerda. A bola corre muito e quase sai pela linha de fundo, mas o atacante consegue alcançar e cruzar na área.

Arrascaeta mais uma vez deixou a sua marca em clássico

40' Escanteio cobrado, Gerson Magrão tentou sair jogando, mas Thiago Neves chegou batendo por cima do gol.

39' Escanteio para o Cruzeiro.

38' Bola é levantada na segunda trave e Léo, com estilo, escora para o meio da área. O capitão Henrique sobe bem e cabeceia em direção ao gol, mas João Ricardo defende.

35' Falta para o Cruzeiro cobrada por Thiago Neves e Hudson desvia pra fora.

33' Rafinha puxa contra-ataque pela direta, em velocidade, mas na hora de cruzar acabou acertando a zaga do América-MG, que afastou o perigo. Segue 1x0 Cruzeiro.

32' Auro cobra lateral para dentro da grande área e Thiago Neves, ajudando na marcação, afastou o perigo.

31' O jogo fica pegado no meio campo e o árbitro manda seguir.

30' Renan Oliveira tenta o lançamento longo para Hugo Almeida, mas erra geral e a bola volta para o Cruzeiro.

29' Caicedo erra feio o passe para Diogo Barbosa e entrega a posse de graça para o América-MG.

27' Cruzeiro fecha os espaços pelo meio, sem deixar o Coelho trabalhar a bola no campo de ataque.

26' O América-MG tenta manter o ritmo, acionando seus jogadores mais perigosos Gerson Magrão e Pará.

24' Esse é o 29º gol de Arrascaeta com a camisa do Cruzeiro!

21' SOBIS TOCA PARA DIOGO BARBOSA QUE CRUZA RASTEIRO PARA DE ARRASCAETA COMPLETAR PARA O GOL. CRUZEIRO 1X0 AMÉRICA-MG.

21' GOL DO CRUZEIRO. ARRASCAETA!

18' NA TRAVE! Jogada pela esquerda, a bola é cruzada para a área e Renan Oliveira , de frente para o gol, mandou à direita de Rafael e acertou a trave. Quase o primeiro do América-MG.

16' Renan Oliveira cruza da esquerda, Hugo Almeida cabeceia, a bola pega na zaga e o atacante reclamou de toque na mão. A arbitragem mandou seguir.

13' Cobrança na barreira de Arrascaeta, e no rebote Rafael Sobis chuta em cima do goleiro do Coelho.

12' Falta perigosa para o Cruzeiro na intermediária, sofrida por Hudson.

11' Henrique faz falta forte em Gerson Magrão, pela esquerda de ataque.

10' Gerson Magrão faz boa jogada pela esquerda, tenta o cruzamento mas para na zaga do Cruzeiro.

10' O Cruzeiro rodava a bola no ataque, mas a pressão do Coelho resultou no recuo para o goleiro Rafael.

8' Luíz Fernando Flores, auxiliar de Enderson Moreira, está expulso por reclamação.

7' Na cobrança, Auro tentou a finalização mas não conseguiu. Segue 0x0 no Mineirão.

6' Ruy recebe na ponta esquerda, cruza e Léo afasta o perigo. Escanteio.

5' Já o Cruzeiro tenta chegar ao gol jogando aberto, pelos cantos do campo.

4' América-MG trabalha no campo de defesa e espera um espaço para tentar atacar.

3' Hugo Almeida tentava partir pelo meio e recebeu a falta. América com a posse.

2' O jogo começa estudado, com os dois times ainda sem se arriscar muito.

BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO. CRUZEIRO X AMÉRICA-MG, JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MINEIRO.

Tudo pronto para a bola rolar no Gigante da Pampulha.

A outra semifinal do Campeonato Mineiro já tem resultado final: o Atlético-MG venceu a URT, no Independência, por 3 a 0, e garantiu vaga na final.

HINO NACIONAL BRASILEIRO SENDO EXECUTADO NESTE MOMENTO.

OS DOIS TIMES SOBEM PARA O GRAMADO DO MINEIRÃO!

O garoto Denner que mobilizou a torcida do Cruzeiro essa semana está no Mineirão com seu manto! (Foto: @Mineirão)

Histórico do confronto Cruzeiro X América: 363 jogos 149 vitórias para o Cruzeiro 109 empates 105 vitórias para o América

Desfalques do América-MG: Ernandes (suspenso) e Tony (vetado por prevenção médica)

Desfalques do Cruzeiro: Ezequiel (desgaste muscular), Manoel (fratura no pé esquerdo), Ariel Cabral (cirurgia na região pélvico), Robinho (lesão muscular) e Judivan (cirurgia).

O AMÉRICA TAMBÉM ESTÁ ESCALADO

O CRUZEIRO ESTÁ ESCALADO

Boa noite torcedor VAVEL. Daqui a pouco a bola rola para Cruzeiro x América-MG, no Mineirão. Jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro de 2017.

TUDO IGUAL NAS SEMIFINAIS. Se Cruzeiro e América empataram em uma das semifinais, URT e Atlético-MG, que decidem o outro lado do chaveamento também fizeram um resultado igual. Os vencedores de cada jogo duelam na finalíssima do torneio, marcada para os dias 30 de abril e 7 de maio, em jogos de ida e de volta.

MANUTENÇÃO DE TÍTULO? Se o Cruzeiro busca encerrar essa sequência de dois anos sem estampar seu nome entre os dois finalistas do Mineiro, o América espera manter seu nome no posto mais alto do torneio. Isso porque o Coelho é o atual campeão do Estadual.

FIM DE JEJUM? O Cruzeiro não chega à final do Campeonato Mineiro desde 2014, quando enfrentou o Galo na decisão e venceu o Estadual. De lá para cá, veja como foi configurada a finalíssima de cada edição: Em 2015 foi Caldense x Atlético-MG, com Atlético campeão, no 2016 foi América x Atlético-MG com América campeão.

As coincidências não param por aí... Em 2016, Atlético e URT também decidiram a outra semifinal, e deu Galo. Na decisão, melhor para o América, que levou o Campeonato Mineiro para cima do time alvinegro.

SERÁ QUE DÁ COELHO DE NOVO?

O encontro entre Cruzeiro x América-MG ao vivo na semi do Mineiro reedita a situação do ano passado. Em 2016, os caminhos das equipes se cruzaram na mesma etapa, e o Coelho eliminou a Raposa. O primeiro duelo terminou com vitória alviverde por 2 a 0, e o segundo foi um empate sem gols.

ABRIL DECISIVO

A Raposa vem pesada de jogos decisivos para o jogo clássico Cruzeiro x América-MG hoje. Na última quarta-feira (19), enfrentou o São Paulo, pela quarta fase da Copa do Brasil, e mesmo sendo derrotada pela primeira vez, por 2 a 1, conseguiu a clássificação. E agora o time de Mano Menezes enfrenta o América, na segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Pela colocação melhor, o Cruzeiro terá a chance de decidir sua vaga para a decisão em casa. A primeira partida acontece neste domingo, e a segunda no domingo que vem, dia 23 de abril, no Mineirão.

No caso do América, a terceira colocação reservou ao Coelho o Cruzeiro na semifinal. O time alviverde por pouco não ficou em quarto, já que conquistou 19 pontos, mesma marca da URT, que vem logo abaixo. Desta vez, o critério de desempate foi o saldo de gols, já que o time alviverde tem 6, contra 3 da equipe de Patos de Minas.

O Cruzeiro chegou até a semifinal depois de garantir a segunda posição da tabela de classificação do Estadual. A Raposa conquistou os mesmos 27 pontos do líder, Atlético-MG, mas não avançou na ponta devido ao número de vitórias, que foi inferior ao do rival alvinegro (9 a 8 para o Galo).

Olá! América x Cruzeiro ao vivo iniciam, neste domingo (16), a disputa por uma vaga na grande decisão do Campeonato Mineiro. A bola rola às 16h, na Arena Independência, e você acompanha o duelo ao vivo, lance a lance, na VAVEL Brasil!