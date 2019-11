Resultado Caxias x Inter pelo Campeonato Gaúcho 2017 (1-0) (3-5)

Obrigado a você que acompanhou a classificação do Internacional para final do Campeonato Gaúcho 2017. Daqui a pouco estará disponível o pós jogo e toda a repercussão deste jogo. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado. Boa noite!

Inter agora aguarda o seu adversário que sai do jogo entre Novo Hamburgo x Grêmio. Na partida de ida na Arena as equipes empataram em 1 a 1.

Colorado segue forte na busca do sétimo título gaúcho de forma consecutiva.

TERMINOU! INTERNACIONAL VENCE O CAXIAS NOS PÊNALTIS E ESTÁ NA FINAL DO GAUCHÃO!

GOOOOL DO INTER! DIEGO! [CAX 3 X 5 INT]

GOOOOL DO CAXIAS! JÚLIO CÉSAR! [CAX 3 X 4]

GOOOOL DO INTER! NICO LÓPEZ! [CAX 2 X 4 INT]

DEFENDEU KEILER! KEILER PEGA A COBRANÇA DE MARLON [CAX 2 X 3 INT]

GOOOOL DO INTER! VALDÍVIA! [CAX 2 X 3 INT]

GOOOOL DO CAXIAS! REIS! [CAX 2 X 2]

GOOOOL DO INTER! VICTOR CUESTA! [CAX 1 X 2 INT]

GOOOOL DO CAXIAS! JAJÁ! [CAX 1 X 1 INT]

GOOOOL DO INTER! D'ALESSANDRO! [CAX 0 X 1 INT]

SERÁ DO INTER A PRIMEIRA COBRANÇA! [CAX 0 X 0 INT]

INTERNACIONAL VAI ENCARAR A SEGUNDA DECISÃO POR PÊNALTIS NA SEMANA. NA QUARTA FEIRA O COLORADO ELIMINOU O CORINTHIANS EM ITAQUERA.

90+5' FIM DE JOGO EM CAXIAS DO SUL. O CAXIAS VENCE POR 1 A 0 E A DECISÃO DA VAGA PARA A FINAL PARA OS PÊNALTIS.

90+3' D'Alessandro cobra a falta e a defesa do Caxias afasta o perigo. Vamos para os pênaltis em Caxias do Sul.

90+2' Falta boa para o Internacional no lado esquerdo.

90+1' Nico López finaliza para fora após boa jogada de D'Alessandro.

90' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL. SAI: ALSELMO. ENTRA: DIEGO.

90' Teremos 5 minutos de acréscimos no segundo tempo.

86' Boa escapada de Nico López pela esquerda. Jogador consegue escanteio para o Internacional.

85' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS. SAI: GILMAR. ENTRA: JAJÁ.

82' D'Alessandro tenta fazer passe para Alemão, mas o lateral estava desatento e perdeu a bola.

77' QUE PERIGO! Após levantamento na área, Thiago Machado desvia de cabeça, mas manda a bola para fora.

75' Cartão amarelo para Laércio, por falta em cima de Valdívia.

74' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL. SAI: EDENÍLSON. ENTRA: VALDIVIA.

73' SUBSTITUÇÃO NO CAXIAS. SAI: MARABÁ. ENTRA: BAIANO.

70' DEFENDEU KEILER! GILMAR PERDE A CHANCE DE COLOCAR O CAXIAS EM VANTAGEM NO PLACAR AGRAGADO! GRANDE DEFESA DO GOLEIRO COLORADO.

66' PÊNALTI PARA O CAXIAS. LÉO ORTIZ DERRUBA MARLON. LÉO ORTIZ RECEBE O CARTÃO AMARELO. BRENNER É EXPULSO APÓS CONFUSÃO COM O ÁRBITRO.

61' SUBSTITUIÇÃO NO CAXIAS! SAI: WAGNER. ENTRA: MARLON.

60' Nico López cruza, Alemão ajeita e Uendel manda para fora. Internacional vai perdendo uma chance atrás da outra.

58' Alemão cruza a bola na área e Brenner finaliza, mas Lucio manda para escanteio. Boa chance perdeu o Colorado.

56' Cartão amarelo para Uendel e Gilmar. Jogadores foram pivôs de principio de confusão no gramado.

54' Disputa de bola na linha de fundo da ataque do Internacional. Antônio Carlos Zago é acertado por Elyeser.

52' Victor Cuesta comete falta em Júlio César e recebe o cartão amarelo.

50' Levantamento na área do Internacional. Keiler sai bem do gol e segura a bola, sem perigo.

47' Falta para o Inter. Wagner derruba Anselmo e recebe o cartão amarelo.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO.

INTERVALO | Inter já está no gramado para o segundo tempo, mas Caxias ainda não voltou.

INTERVALO | "Jogo difícil. É uma semifinal, mas estou em um bom momento", declarou Keiler. O jovem goleiro teve que entrar na partida após lesão do goleiro Marcelo Lomba.

INTERVALO | "Trabalhamos durante a semana para marcar forte. Fomos felizes com a finalização do Júlio", declarou o meia Wagner na saída de campo.

45+6' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO. CAXIAS VAI VENCENDO O INTERNACIONAL PELO PLACAR DE 1 A 0. RESULTADO LEVA A PARTIDA PARA OS PÊNALTIS.

45+4' Internacional tenta colocar pressão no fim do primeiro tempo. Nico López tenta entrar na área, mas é travado pela defesa.

45' SEIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

43' Wagner dribla o marcador e tenta o chute, mas a bola para na zaga Colorada.

39' Reis cobra a falta e leva muito perigo ao gol Colorado. Quase um belo gol no estádio Centenário.

38' Falta boa para o Caxias fazer a cobrança. Reis na bola.

37' Novo impedimento de Nico Lopéz. Desta vez Brenner faz o passe para o jogador. Assistente número 1 mandou parar tudo.

35' D'Alessandro tenta lançar Nico López, mas atacante estava em posição de impedimento.

31' Caxias é melhor em campo e empurra o Internacional para o campo de defesa.

25' GOOOOOOOOOL, DO CAXIAS! Júlio César! Após cruzamento de Wagner, o atacante sobe mais alto que todo mundo e cabeceia sem chances para Keiler. Placar leva a partida para os pênaltis.

23' Lucio sai de cabeça para cortar lançamento para Nico López.

21' NA TRAVE! Após tabela de D'Alessandro e Brenner a bola chega até Robrigo Dourado que encontra Edenílson livre na área. o Meia driblou o goleiro, mas acabou carimbando a trave de Lucio. Quase o primeiro gol do Internacional!

19' Reis cobra falta para dentro da grande área. Keiler sai bem e faz a defesa.

16' Anselmo recebe no meio de campo e tenta lançar Nico López na área, mas o passe saiu longo demais e a bola ficou com o goleiro Lucio.

11' Caxias tenta chegar pelo lado direito do Internacional, mas equipe Colorada segue muito bem fechada.

8' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL, não deu para Marcelo Lomba. Entra o jovem Keiler no lugar.

4' Marcelo Lomba cobra tiro de meta e parece sentir lesão. Keiler já realiza aquecimento.

1' Primeira falta do jogo. D'Alessandro pega Wagner e Marabá empurra o gringo. Jogadores já começam o empurra-empurra. Árbitro separa.

0' Começa o jogo em Caxias do Sul, saída de bola para o time da casa.

15:58 | Tudo pronto no estádio Centenário. Já já rola a bola.

15:55 | Caxias com o uniforme principal. Internaciona joga todo de branco nesta tarde.

A torcida do Internacional comprou 3900 ingressos de forma antecipada. Mais 700 estavam disponível para o torcedor Colorado nesta tarde. Os donos da casa também devem comparecer em grande número, expectativa de casa cheia para o duelo decisivo.

A arbitragem será de Daniel Nobre Bins, auxiliado por Maurício Penna e André da Silva Bitencourt.

Torcedor Grená recebe os jogadores na chegada do ônibus da equipe para o duelo decisivo

Caxias x Internacional ao vivo.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Alemão, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson (Charles), Anselmo e D'Alessandro; Nico López e Brenner.

Provável escalação do Caxias: Lúcio; Thiago Machado, Jean (Laércio), Edson Borges e Geninho; Marabá, Elyeser, Júlio César, Wagner e Reis; Gilmar.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil! A partir de agora vamos acompanhar a partida de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho envolvendo Caxias x Internacional ao vivo hoje. A transmissão irá começar às 16h na VAVEL Brasil. Fique aqui conosco.

Desfalque Colorado: O Inter terá o desfalque do lateral Carlinhos. O jogador passou por uma cirurgia para retirada do apêndice e ficará fora até o fim do Gauchão. Roberson não conseguiu se recuperar de dor na coxa e também está cortado do time. Clima de dúvida também no time do Inter. Edenílson segue se recuperando de dores musculares na coxa direita e é dúvida no meio de campo Colorado. Zago também não contará com o lateral William, suspenso após ser expulso na última partida.

Desfalque Grená: O Caxias terá o desfalque do goleiro Marcelo Pitol, que está suspenso. É uma perda importante pois o goleiro é um dos líderes do elenco do Caxias e vem sendo peça fundamental no sistema defensivo de Winck. Com desconforto na coxa, o zagueiro Jean é dúvida para o duelo decisivo.

Internacional e Caxias realizaram uma partida ao vivo hoje muito equilibrada no estádio Beira Rio. O destaque do jogo acabou sendo Rodrigo Dourado que marcou o gol e colocou o Inter em vantagem para a partida de logo mais.

Caxias: Para se classificar nos 90 minutos a equipe de Luis Carlos Winck terá de vencer por dois gols de diferença. Uma vitória Caxiense pelo placar de 1 a 0 leva a partida para os pênaltis.

Inter: Qualquer vitória ou empate classifica o time de Antônio Carlos Zago para a final do Campeonato Gaúcho 2017. Derrota por um gol de diferença a partir de 2 a 1 também serve para o Colorado.

Após vitória Colorada pelo placar de 1 a 0 no último sábado (15), Caxias e Internacional voltam a se enfrentar na tarde deste domingo (23), desta vez no estádio Centenário, casa da equipe Grená. A bola vai rolar a partir das 16h.