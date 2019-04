Diogo Barbosa, sobre cansaço com tantos jogos: "Time que quer ser campeão tem que passar por isso"

Um dos principais nomes do elenco do Cruzeiro e que vem se destacando é o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O jogador iniciou a temporada como titular, e mesmo com dois concorrentes no elenco, Bryan e Fabrício, Diogo tem ganhado a confiança do torcedor com boas atuações. Sobre a decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, o defensor demonstra respeito ao adversário e disposição para buscar o resultado positivo.

"Será uma final difícil, né? As duas melhores equipes de Minas Gerais e isso é indiscutível, então acho que serão dois grandes jogos, as duas últimas partidas que jogamos ficaram no passado. São novos desafios onde temos que fazer o resultado para ser campeão, temos que esquecer os jogos passados, e escrever uma nova história", exaltou.

Além da classificação para a final do Campeonato Mineiro, outro fator que é comemorado pelos jogadores do Cruzeiro é a semana de folga, fato que não ocorre há quase um mês. Sobre este descanso, Diogo admite que o período seja de grande valia, mas destaca que para ser campeão, o jogador precisa passar por momentos de dificuldade.

"Acho que quem está de fora não vê a dimensão que é você ter um tempo hábil para poder trabalhar. A equipe deles [do América] teve a semana toda para treinar. Nós tivemos uma partida duríssima contra o São Paulo, então isso faz toda diferença. Sobre as adversidades que passamos, a história é essa, time que quer ser campeão tem passar tem que lutar, conseguir os resultados e chegamos à final para brigar pelo título", destacou.

Por fim, Diogo Barbosa deu a receita para entrar em campo e disputar o título contra o Atlético. A primeira partida terá o mando de campo do Cruzeiro, que precisa vencer para reverter à vantagem atleticana de dois empates para ser campeão.

"Temos que usar essa semana para descansar bem para entrar 100% nos jogos das finais, e agora tem o tempo grande para treinar, corrigir pequenos erros que tivemos. No início do jogo de hoje não conseguimos encaixar a marcação, e acertar pequenos detalhes para chegar forte nesta final", finalizou.