Resultado Botafogo x Sport na Copa do Brasil 2017 (2-1)

O segundo jogo entre as equipes acontece apenas no dia 31 de maio, na Ilha do Retiro, no Recife.

Com o resultado, o Botafogo adquire a vantagem do empate para o jogo da volta. Ao Sport, a vitória simples ou por dois gols de vantagem para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

FIM DE JOGO NO ENGENHÃO!

Com dois gols de Guilherme e um jogador a menos desde o final do primeiro tempo, Botafogo vence Sport de virada e abre vantagem no confronto válido pelas oitavas da Copa do Brasil.

91' CARTÃO AMARELO! Mena, lateral-esquerdo do Sport.

Quatro minutos de acréscimo.

87' Sport tenta trocar passes no ataque, mas não consegue ser efetivo a ponto de conseguir o empate.

82' CARTÃO AMARELO! Sassá, atacante do Botafogo.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!

Na sequência do lance que quase resultou no segundo gol do Sport, Emerson Santos arma contra-ataque e acionou Guilherme. O atacante entrou como quis na área, Matheus Ferraz não deu cobertura e o camisa 7 marcou seu segundo gol no jogo, o gol da virada do Fogão!

81' NA TRAVE SPORT! Após cobrança de escanteio, Matheus Ferraz pegou rebote e finalizou de primeira. A bola bateu na trave e a defesa do Botafogo afastou.

Público e renda: 10.455 pagantes, 12.217 presentes, R$ 199.730,00.

77' CARTÃO AMARELO! Rodrigo Pimpão, atacante do Botafogo.

76' ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Aírton e entra Matheus Fernandes.

75' ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Camilo e entra Rodrigo Pimpão.

74' QUASE A VIRADA! Victor Luís cruza bem e Emerson Silva subiu com muito perigo para desviar. A bola passou muito perto do gol defendido por Magrão.

71' DEEEEEEEEEEEEEEEEFENDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEU GATITO!

Diego Souza chutou forte e o goleiro do Botafogo espalmou para o alto. No dia do goleiro, a estrela do arqueiro foi mais forte no lance!

69' CARTÃO AMARELO! Emerson Silva, zagueiro do Botafogo.

69' PÊNALTI PARA O SPORT!

Emerson Silva calça André dentro da área e o árbitro assinala penalidade máxima.

66' Aírton caído no gramado e sente dores. Volante volta a campo, mas sente dificuldades.

64' ALTERAÇÃO SPORT! Sai Reinaldo Lenis e entra Éverton Felipe.

62' Na cobrança, Ronaldo fica com a sobra e manda para longe.

62' Reinaldo Lenis avança pela área e toca para André. Chute do centroavante foi travado e é escanteio.

60' Sport troca a bola no meio de campo. Panorama da partida é invertido. Botafogo, com um jogador a menos, recua suas linhas de marcação e joga por um contra-ataque.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!

Aírton rouba a bola de Rithely e aciona Guilherme em lançamento. Dentro da área, atacante abre espaço e bate no canto esquerdo de Magrão. Tudo igual no Engenhão!

54' Jogo fica mais aberto, com a bola mais presente no campo de ataque. Botafogo busca o empate a todo o custo, Sport tenta cadenciar o jogo e ampliar a vantagem em um contra-ataque.

52' CARTÃO AMARELO! Rodrigo, volante do Sport.

51' Sport tenta trocar passes no meio de campo, evita a chegada do Botafogo e fica à espera de um contra-ataque para matar o jogo.

50' Victor Luís encontra espaço e chuta sem força. Magrão defende fácil.

47' Erro de passe de Emerson Silva resulta em contra-ataque no Sport. Após jogada de velocidade, Rogério toca para André, que tenta acionar Diego Souza em cruzamento, mas a defesa do Botafogo trava e Gatito Fernández defende.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO NILTON SANTOS!

ALTERAÇÃO NO SPORT! Sai Ronaldo e entra Rodrigo.

ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Joel Carli e entra Marcelo.

Acaba o primeiro tempo no Engenhão!

Com golaço de Samuel Xavier, o Sport vence por 1 a 0.

46' CARTÃO AMARELO! Ronaldo, meio-campo do Sport.

Três minutos de acréscimo.

45' ALTERAÇÃO NO SPORT! Sai Fabrício, entra André.

43' Diego Souza cobra falta na barreira.

41' CARTÃO VERMELHO! Bruno Silva, volante do Sport. Entrada perigosa do jogador resultou no segundo cartão amarelo em dois minutos e é expulso!

40' CARTÃO AMARELO! Fabrício, meio-campo do Sport.

40' Diego Souza cobra falta com perigo e a bola vai no ângulo de Gatito Fernández. Mas o goleiro salta e espalma.

39' CARTÃO AMARELO! Bruno Silva, volante do Botafogo.

38' Jogada repetida no primeiro tempo. Cruzamento na área do Sport e a defesa rubro-negra afasta.

34' Após disputa pelo alto entre Diego Souza e Emerson Silva, o camisa 87 fica caído no gramado ao sentir dores na nuca e recebe atendimento médico.

32' Nova cobrança de falta. Camilo cobra forte e Magrão defende sem sustos.

30' Após cobrança curta, Bruno Silva arrisca de longe, mas pega mal.

29' Belo passe de Camilo e Guilherme foi lançado em velocidade. Atacante dominou, avançou, entrou na área, limpou a marcação e bateu de canhota. A zaga apareceu para cortar. Escanteio.

27' Depois de jogada ensaiada, Guilherme recebeu e alçou bola na área. Emerson Silva subiu bem e quase empatou o jogo.

25' Sport volta a finalizar após o gol, mas chute de Ronaldo vai para fora, sem perigo para Gatito Fernández.

24' Bela jogada individual de Rogério. O atacante passou por um jogador, deu uma caneta em outro, mas foi travado por Airton quando daria sequência ao lance.

23' Mesmo com maior posse de bola, Botafogo não consegue furar marcação rubro-negra. Cruzamentos se tornam única alternativa para buscar o empate.

22' Camilo tenta chute de longa distância, mas é travado e Magrão evita escanteio.

18' Camilo cobra falta e Rithely afasta. Na sequência, Airton domina e lança para Camilo, mas o camisa 10 do Botafogo está em posição irregular e o lance é anulado.

Histórico do confronto. Em 39 jogos, 19 vitórias do Botafogo, dez triunfos do Sport, além de nove empates.

15' Botafogo segue na pressão em busca do empate. Guilherme avançou e bateu cruzado na linha de fundo. Magrão segurou mais uma vez.

14' Camilo bate falta com categoria e Magrão salta bem para espalmar.

12' Sport sai em contra-ataque com Reinaldo Lenis. A defesa travou na hora da finalização.

Foi o primeiro lance de perigo do Leão da Ilha e a bola balançou as redes. Gol importante para o confronto.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT!

E foi um golaço! Reinaldo Lenis ajeitou, fez o papel de pivô e Samuel Xavier encheu o pé para bater de primeira, no canto, indefensável para Gatito Fernández!

6' Botafogo é todo pressão no início do jogo. Parte para o ataque e não deixa Sport sair do campo defensivo.

4' Rogério caído no gramado e recebe atendimento médico.

3' Camilo bateu falta com perigo e a defesa do Sport afastou. Na sequência, o próprio Camilo pegou rebote de Magrão e bateu de primeira. A bola passou perto da trave. Primeiro lance de perigo do jogo.

Botafogo começa no campo de ataque, mas defesa do Sport trava e tenta responder. Marcações prevalecem.

COMEÇA O JOGO NO ENGENHÃO!

Um minuto de silêncio.

Equipes no gramado do Nilton Santos. Execução do hino nacional.

Chuva dá uma trégua no Engenhão.

BANCO DE RESERVAS DO LEÃO! Agenor; Adryelson, Raul Prata, Evandro, Neto Moura, Rodrigo, Juninho, Éverton Felipe, Pedro Henrique e André.

BANCO DE RESERVAS DO FOGÃO! Helton Leite; Marcelo, Igor Rabello, Gilson, Fernandes, Rodrigo Pimpão, Roger, Rodrigo Lindoso, Vinícius, Matheus Fernandes, Dudu Cearense e Wenderson.

SPORT ESCALADO! Magrão; Samuel Xavier, Durval, Matheus Ferraz e Mena; Fabrício, Rithely e Ronaldo; Diego Souza, Rogério e Reinaldo Lenis. Técnico: Ney Franco.

BOTAFOGO DEFINIDO! Gatito Fernández; Emerson Silva, Joel Carli, Emerson e Victor Luís; Aírton, Bruno Silva, João Paulo e Camilo; Guilherme e Sassá. Técnico: Jair Ventura.

Pela participação na Taça Libertadores da América, o Botafogo estreia na Copa do Brasil nesta noite. Por outro lado, o Sport já passou por CSA, Sete de Setembro-MS e Joinville. O duelo contra a equipe catarinense foi mais difícil, quando o Leão se classificou apenas nas penalidades máximas.

Boa noite, caro torcedor! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Botafogo x Sport ao vivo, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h45 desta quarta-feira (26), no Estádio Nilton Santos e aqui na VAVEL Brasil.

"Tem sido um início bem agitado, mas de muita motivação. Também com muita emoção, jogos disputados, mas estava com saudades disso. Estamos em quatro competições, conseguindo avançar em todas, e isso mostra também a força do nosso grupo. O Botafogo é um adversário de muita qualidade e tem mostrado sua força. Com certeza será um jogo muito equilibrado. Importante e gratificante este retorno ao Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de morar e trabalhar pela Seleção Brasileira, pelo Flamengo e pelo Botafogo, com títulos por todos eles", explicou o treinador.

O técnico Ney Franco comentou sobre o início movimentado de trabalho à frente do Leão da Praça da Bandeira, além de afirmar ter boas recordações do Rio de Janeiro.

Diante desse fato, Durval e Matheus Ferraz, dupla que atuou no último fim de semana na semifinal do Campeonato Pernambucano formam a zaga. Ney Franco não vai poupar jogadores, assim como Jair Ventura no Botafogo.

Três são os desfalques do Sport. Os zagueiros Ronaldo Alves e Oswaldo Henríquez não treinaram, não se recuperaram das lesões e foram vetados pelo departamento médico. O atacante Leandro Pereira está suspenso e também tem problemas físicos.

Vai ser o reencontro de Ney Franco com o Botafogo, clube que treinou em 2009, além de ter morado no Rio de Janeiro quando trabalhou no Flamengo e na Seleção Brasileira Sub-20.

Por outro lado, Ney Franco foi contratado como técnico do Sport há menos de um mês e já passou por semifinais do Campeonato Pernambucano, quartas de final da Copa do Nordeste, oitavas da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

"São dois jogos, assim como era na Pré-Libertadores. Jogar com vontade, garra, como é o DNA da nossa equipe, e conseguir um bom resultado em casa. Temos que tomar muito cuidado com o gol fora de casa, isso complica o jogo de volta. Se conseguir vantagem em casa, o segundo jogo fica um pouco mais tranquilo. A gente espera que os jogos da Pré-Libertadores sirvam de exemplo na Copa do Brasil. Quero convidar a torcida para vir ao estádio amanhã, é uma competição importante que dá vaga na Libertadores", afirmou Pimpão.

Em entrevista coletiva, o atacante Rodrigo Pimpão afirmou as expectativas do time para a Copa do Brasil, além de convocar a torcida para mais um jogo importante do Botafogo na temporada.

O Botafogo segue com um problema crônico: a lateral-direita. Sem jogadores de ofício disponíveis e sem conseguir contratar alguém em tempo hábil. Por isso, Emerson Santos foi improvisado nos dois últimos jogos fora de casa pela Libertadores da América (Atlético Nacional e Barcelona de Guayaquil) e pode ser usado nesta noite.

O bom número de Jair Ventura no comando técnico é muito bom. O treinador alcançou a mesma quantidade de partidas em relação ao ano passado e tem números ainda maiores. Ao todo, são 44 jogos, com 24 vitórias, sete empates, 13 derrotas e um aproveitamento de 59,8%.

O Alvinegro de General Severiano tenta conseguir um bom resultado no Botafogo x Sport ao vivo hoje para esquecer a eliminação no Campeonato Carioca, quando foi derrotado na semifinal pelo Flamengo. Por disputar a Taça Libertadores da América, o Botafogo estreia na Copa do Brasil já nas oitavas de final.