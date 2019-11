Avaí vence Fluminense e avança às quartas de final na Copa do Brasil Sub-20

Na tarde desta quarta-feira (26), Fluminense e Avaí se enfrentaram pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Melhor para a equipe catarinense que venceu por 3 a 1, com gols de Lineker, Getúlio e Filipe Renan; Felipe descontou para o Flu.

Com o resultado, o Avaí deixou o Fluminense pelo caminho e avançou às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Agora o time catarinense espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Criciúma para saber o adversário na próxima fase.

Pelo sub-20, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (30), contra o Vasco, pela final da Taça Guanabara. A partida será realizada em Laranjeiras, às 10h (de Brasília), e a entrada é franca.

Torcida marcou presença em bom número no estádio das Laranjeiras (Foto: Luis Miguel Ferreira)

Avaí aproveita falhas do Fluminense e garante classificação

Precisando da vitória pelo placar mínimo, o Fluminense - apoiado pelo torcedor que marcou presença no estádio das Laranjeiras - foi para cima do Avaí, porém a defesa se descuidou e o time catarinense abriu o placar aos dez minutos com Lineker.

Atrás no placar, o Fluminense precisava pelo menos virar a partida para levar a decisão aos pênaltis. Porém, no início do segundo tempo, o Avaí aproveitou nova falha da zaga tricolor e ampliou aos três minutos com Getúlio. O Flu respondeu imediatamente e diminuiu o placar logo depois aos sete minutos com Felipe.

Felipe marcou o único gol do Fluminense (Foto: Luis Miguel Ferreira)

O Fluminense continuou indo ao ataque, mas deixou a defesa exposta. O Avaí aproveitou a chance e marcou o terceiro aos 20 minutos do segundo tempo com Filipe Renan, colocando fim na classificatória e deixando o Tricolor das Laranjeiras pelo caminho na Copa do Brasil Sub-20.