Nepomuceno garante segundo jogo da final do Mineiro no Independência com torcida única

A disputa do clássico pela final do Campeonato Mineiro começou bem antes da bola rolar. Nos bastidores, Atlético-MG e Cruzeiro apresentaram opiniões diferentes sobre onde os jogos deveriam acontecer e como as torcidas seriam divididas.

Após a vitória do Atlético por 2 a 0 contra o Libertad (PAR), nessa quarta (26), pela Copa Libertadores, o presidente alvinegro, Daniel Nepomuceno, fez um rápido comentário, que deu sinais do quanto a polêmica ainda deve render. "Vai ser aqui no Independência com torcida única", afirmou.

Apesar da fala de Nepomuceno, a novela sobre os mandos de campo pode não acabar por aí. A decisão contraria a proposta da diretoria celeste, que sugeriu que as duas partidas fossem disputadas no Mineirão, com divisão igualitária das torcidas. Por meio de sua assessoria de comunicação, o Cruzeiro anunciou que se pronunciará sobre a decisão de Nepomuceno ainda nesta quinta-feira (27).

No início do ano, a Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que a Arena Independência não tem capacidade para comportar jogos de grande porte com duas torcidas. Baseado nisso, o Galo, ao decidir por jogar o clássico no Horto, também opta por excluir a torcida cruzeirense da partida.

A diretoria do Cruzeiro, representada pelo vice-presidente de futebol, Bruno Vicintin, e o diretor jurídico, Fabiano de Oliveira Costa, se reunirá com o Ministério Público na tarde de quinta (27) para manifestar o desagrado com a decisão da diretoria rival e requisitar 10% da carga dos ingressos da partida para os torcedores do clube.