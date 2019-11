Nacional vence a Chapecoense na Copa Libertadores 2017 (3-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Nacional vence a Chapecoense no Uruguai, por 3 a 0, e encaminha a classificação na Libertadores. Enquanto isso a equipe catarinense se complica na competição.

48 min: Fim de jogo!

44 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

38 min: EXPULSO! Rossi recebe cartão vermelho

36 min: Nacional muda, sai Sebastián Rodríguez para entrada de Gonzalo Porras

35 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Viúdez recebe ótimo passe de Silveira, corta e bate no ângulo, golaço do clube uruguaio para decidir o jogo.

33 min: Sebastián Rodríguez acerta Niltinho e recebe cartão amarelo

30 min: Na Chape entra Niltinho no lugar de Arthur

29 min: Nacional mexe denovo, sai Kevin Ramírez e entra Viúdez

25 min: No Nacional sai Fucile para entrada de Brian Lozano

20 min: Na Chapecoense entra Apodi na vaga de Luiz Antonio

18 min: González recebe ótimo passe de Aguirre, e sozinho acaba perdendo o gol

14 min: Chape muda, sai Wellington Paulista para entrada de Túlio de Melo

14 min: Álvaro González recebe cartão amarelo

13 min: Chape se fecha na defesa com um a menos

11 min: Kevin Ramírez da empurrão em Rossi e recebe amarelo

8 min: Rossi recebe cartão amarelo por reclamação

8 min: VERMELHO! Luiz Otávio acerta o pé no peito de Aguirre e está expulso de campo

4 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Fucile cruza na área, Artur sai mal e Aguirre de casquinha toca para o fundo das redes.

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos

35 min: Nathan acerta Fucile e recebe cartão amarelo

31 min: Rodríguez chuta e Artur faz boa defesa

30 min: Douglas Grolli também recebe amarelo

27 min: Rafael García recebe amarelo por falta em Wellington Paulista

23 min: UUUUH! Aguirre recebe na frente, dribla o goleiro e chuta fraco, quase o Nacional amplia

16 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Silvera divide na ára com Grolli, a bola sobra para Ramírez que não perdoa e coloca para dentro.

9 min: Nacional pressiona a Chape nesse começo de partida

2 min: Andrei Girotto já recebe cartão amarelo logo cedo

0 min: Começa o jogo!

Já o Nacional está escalado com: Conde; Fucile, García, Polenta, Espino; González, Romero, Seba Rodríguez, Ramírez; Aguirre e Silveira.

Chape vem a campo com: Arthur, João Pedro, Grolli, Luiz Otávio e Reinaldo; Nathan, Girotto e Luiz Antônio; Rossi, W.Paulista e Arthur.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Nacional-URU x Chapecoense ao vivo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes desse grande jogo!

Com a mesma equipe que veio à Santa Catarina, Martín Lasarte pretende usar a favor do time anfitrião todos os fatores positivos de se jogar em casa, para que assim, a equipe uruguaia alcance sete pontos conquistados e encaminhe sua classificação para a próxima fase da Libertadores da América.

Se os quase 800 torcedores tricolores fizeram barulho em Chapecó, a equipe comandada por Martín Lasarte agora espera ter, a seu favor, os mais de 20 mil torcedores que normalmente frequentam, de forma assídua o Estádio Parque Central, no Uruguai.

A partida na última semana, na Arena Condá, foi tensa. Típica de Libbertadores da América. Gol anulado, vaias e muita catimba. Experiente em competições internacionais, o Nacional-URU usou o retrospecto a ser favor. Em Santa Catarina, empate por 1 a 1. Agora, a equipe uruguaia busca a vitória em casa para encostar de vez no líder do Grupo 7, o Lanús-ARG.

Além do jogo diante do Nacional, a Chape ainda enfrentará o líder Lanús-ARG e o Zúlia, da Venezuela, em busca da sonhada classificação para a próxima fase do torneio internacional.

"Vamos para mais uma decisão na temporada. Será um jogo muito complicado, contra uma equipe difícil de ser batida em seu estádio. Temos que estar preparados. Precisamos fazer uma grande apresentação para sairmos de lá com um resultado positivo. Uma vitória vai nos ajudar muito na briga pela classificação. Nós temos mais três partidas nesta primeira fase e queremos somar o maior número de pontos possível para garantirmos vaga na etapa seguinte da competição", afirmou.



Cansaço, catimba, polêmicas. Mediante todas as adversidades, o atacante e camisa 10 da Chapecoense Tulio de Melo sabe da difícil missão que o Verdão do Oeste tem pela frente, mas acredita no potêncial do elenco e afirma que é necessário estar preparado para tal tipo de duelo.

Na terceira posição do grupo 7, o Verdão do Oeste vai em busca da vitória contra a experiente equipe uruguaia.

Além das adversidades do jogo, com o calendário apertado, a Chapecoense iniciou 2017 com oito competições prevista. Para atingir o bom saldo no primeiro semestre, a equipe de Chapecó inicia sua maratona decisiva diante do Nacional-URU, pela Libertadores e só termina no final de maio.

O difícil e catimbado jogo em Chapecó na última semana foi somente um aparetivo para o que a equipe comandada por Vagner Mancini deve enfrentar no Estádio Parque Nacional, no Uruguai diante de aproximadamente 25 mil torcedores apaixonados.

Portanto, para não se complicar no torneio internacional, o Verdão do Oeste precisará encarar a fanática torcida uruguaia em seu território, almejando vitória fora de casa.

Após empatar com o Nacional-URU na última semana, na Arena Condá, a Chapecoense vai a Montevidéu enfrentar os uruguaios pela quarta rodada da Libertadores da América. Com o empate em Santa Catarina, o grupo 7 tem o Lanús como líder e, embolados na segunda e terceira colocação com quatro pontos, Nacional-URU e Chapecoense respectivamente.