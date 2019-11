Felipe Melo é suspenso provisoriamente pela Conmebol

O técnico Eduardo Baptista terá problemas para escalar o Palmeira nos próximos jogos da equipe na Copa Libertadores da América, isso porque o Brasileiro Felipe Melo foi púnico com três jogos de suspensão depois da briga generalizada na final da partida que a equipe brasileira venceu por 3 a 2 o Penãrol no Uruguai . A suspensão é provisória podendo ser maior; brasileiro pode pegar até 24 jogos de gancho.

O comitê disciplinar da confederação sul-americana de futebol também aplicou a mesma pena aos atletas do Penãrol; Nahitán Nández, Matías Mier e Lucas Hernández, que também estavam envolvidos na briga. Os clubes têm prazo de 10 a 15 dias para apresentar sua defesa. Além de suspensão dos atletas os times correm o risco de pagamento de multa e jogos com portões fechados.

Defesa do Palmeiras



Verdão já enviou seu advogado a Conmebol para fazer a defesa do Felipe Melo, o clube Brasileiro divulgou um vídeo no seu canal do youtube onde as imagens mostram que a confusão começou com os jogadores do Peñarol. Nas imagines vemos o jogador Willian sofrendo uma agressão antes do final do jogo, além do goleiro Fernando Prass sendo cercado por jogadores da equipe adversaria.

O ministério público do Uruguai também entrou no caso, a promotora Gabriela Fossati pede que Felipe melo seja detido para prestar esclarecimentos caso volte ao país. A promotora já ouviu os três atletas do Peñarol onde eles alegaram que a confusão começou por provocação do volante Brasileiro. Gabriela pediu rigor na punição e sugeriu que os envolvidos sejam suspenso de todas os eventos esportivos por dois meses.