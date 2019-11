Resultado Atlético-PR 0x3 Coritiba no Campeonato Paranaense 2017

18:10 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (30) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:08 O confronto de volta da final da Campeonato Paranaense será realizado apenas no próximo final de semana. O Coritiba vai receber o Atlético-PR no domingo (7), às 16h00, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, para definir quem ficará este ano com o título de campeão estadual.

18:06 Arena da Baixada recebeu um público de 29.031 torcedores, gerando uma renda de R$ 895.125,00.

18:05 Com o resultado desta tarde, o Coritiba fica muito próximo de conquistar o título do Campeonato Paranaense. O Coxa pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim será campeão. Já o Atlético-PR precisa vencer por três gols de diferença, sem sofrer nenhum, para levar aos pênaltis ou fazer quatro para garantir o campeonato estadual.

49’ Fim de jogo na Arena da Baixada! Coritiba mostra superioridade para bater o Atlético-PR por 3 a 0 e constrói uma grande vantagem na decisão do Campeonato Paranaense.

47’ Rosseto domina pela esquerda e tenta lançar direto para o ataque, mas a bola vai direto para o goleiro Wilson.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Wilson! Eduardo da Silva recebe grande lançamento de David, gira bem com o corpo e bate para grande defesa do goleiro alviverde.

42’ Anderson tenta lançar para Henrique Almeida, mas Weverton sai da meta e faz boa defesa.

40’ Perdeu! Henrique Almeida recebe livre na entrada da pequena área e chuta para fora, perdendo uma grande oportunidade.

39’ Wilson! Cascardo cruza pela direita e Eduardo da Silva ajeita para Grafite finalizar a parar na grande defesa do goleiro alviverde.

37’ Última alteração no Atlético-PR: Sai: Paulo André. Entra: José Ivaldo.

35’ Cascardo lança para o ataque e encontra Wanderson, que vai disputar com a marcação e acaba sendo derrubado.

33’ Weverton! Neto Berola avança com liberdade pela esquerda, puxa para o meio e chuta forte para ótima defesa do goleiro rubro-negro.

30’ Iago recebe com liberdade pelo meio e tenta tocar para Anderson, mas passe sai muito forte e a bola vai direto para fora.

27’ Última alteração no Coritiba: Sai: Kléber Gladiador. Entra: Neto Berola.

25’ Coritiba vai tocando a bola no campo de defesa e a torcida vai gritando “olé”. Atlético-PR fica em situação complicada para buscar uma reação com um jogador a menos.

23’ Expulso! Gedoz fica disputando a bola com Kléber Gladiador, acerta o braço no rosto do atacante e acaba recebendo vermelho.

22’ Modificação no Coritiba: Sai: Alan Santos. Entra: Tiago Real.

21’ Amarelo! Gedoz faz falta em Henrique Almeida, tenta acertar um chute no atacante e é punido com cartão.

20’ Alteração no Coritiba: Sai: Matheus Galdezani. Entra: Jonas.

17’ Na trave! Gedoz cobra escanteio jogando na cabeça de Douglas Coutinho e o atacante para na trave alviverde.

16’ Wilson! Gedoz surpreende cobrando falta direto para meta e o goleiro alvinegro faz ótima defesa jogando para escanteio.

15’ Sidcley vai para cima da marcação e acaba sendo derrubado por Rodrigo Ramos.

13’ Amarelo! Wanderson entra de maneira ríspida em Kléber Gladiador e acaba sendo punido com cartão.

10’ Rosseto levanta na área em cobrança de escanteio, a defesa alviverde não consegue afastar e David chega chutando de primeira para fora.

7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Henrique Almeida acerta grande passe pelo meio-campo e deixa Kléber Gladiador livre para entrar na área, tocar na saída de Weverton e aumentar a vantagem para delírio do torcedor alviverde.

6’ Gedoz vai para cobrança da falta e a defesa do Coxa afasta o perigo.

5’ Cascardo avança com velocidade pela direita, coloca na frente da marcação e acaba sendo derrotado por Iago.

3’ Amarelo! Kléber Gladiador faz falta no meio-campo e acaba recebendo o primeiro cartão da partida.

2’ Wilson! Eduardo da Silva entra com liberdade pela esquerda e chuta cruzado para grande defesa do goleiro alviverde.

0’ Começa o segundo tempo!

17:12 Coritiba também de volta para o segundo tempo, sem alterações.

17:10 Atlético-PR de volta para o segundo tempo com uma alteração: Eduardo da Silva no lugar de Nikão.

52’ Fim do primeiro tempo!

51’ Um minuto de acréscimo.

49’ A bola volta a rolar.

47’ Alteração no Atlético-PR: Sai: João Pedro. Entra: Douglas Coutinho.

45’ João Pedro vai deixando o campo imobilizado pela equipe médica. Meia-atacante, vale ressaltar, já está acordado.

44’ Ambulância está no gramado para tirar o meio-campista João Pedro de campo com os maiores cuidados.

43’ Momento de preocupação. Alan Santos vai para dividida de bola e acaba acertando o meio-campista João Pedro com o braço na cabeça. O meia-atacante rubro-negro fica caído no gramado desacordado e a partida está paralisada.

41’ Gedoz cobra falta e mais uma vez acaba jogando em cima da barreira, perdendo mais uma boa chance.

40’ Gedoz recebe de Nikão, vai para cima da marcação e acaba sendo derrubado por Matheus Galdezani.

37’ Coritiba vai controlando as ações o meio-campo, trabalhando sempre com tranquilidade para buscar os espaços. Atlético-PR mostra dificuldade para construir as jogadas.

34’ Não valeu! Iago briga pela bola dentro da área e toca para Kleber Gladiador mandar para o fundo das redes, mas a arbitragem anula o gol por conta de impedimento.

33’ Gedoz pela esquerda e toca para David chegar chutando na entrada da área para fora da meta.

31’ Anderson vai para cobrança da falta e manda para muito longe da meta, sem perigo.

30’ Gedoz erra cruzando na frente da área, Matheus Galdezani vai para roubar a bola e acaba sendo derrubado por João Pedro.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Iago recebe livre pelo lado esquerdo, aproveita saída precipitada de Weverton e toca por cobertura para fazer um golaço para delírio da torcida alviverde.

27’ Gedoz levanta a bola na área pela esquerda e Grafite tenta cabecear, mas a marcação chega bem para afastar o perigo.

24’ Wilson! Sidcley recebe dentro da área e toca para Grafite chegar finalizando para boa defesa do goleiro alviverde.

23’ Gedoz vai para cobrança de falta, mas acaba parando na barreira e perde boa chance.

22’ Nikão tenta responder com um chute de fora da área, mas acaba sendo derrubado no momento da finalização e o árbitro marca a falta.

18’ Anderson lança para Henrique Almeida, mas bola vai muito forte e o goleiro Weverton defende sem dificuldades.

16’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Matheus Galdezani cobra falta jogando na área e a bola vai até a segunda trave encontrar Werley, que manda de cabeça para o fundo das redes para delírio da torcida alviverde.

15’ Kleber Gladiador mais uma vez dá trabalho no setor de ataque e acaba sofrendo falta de David. Jogadores do Coxa ficam pedindo cartão ao árbitro, que prefere continuar sem amarelar ninguém.

12’ Kleber Gladiador avança pelo ataque e acaba sendo derrubado por Gedoz, que não é punido com cartão.

10’ Anderson inverte o jogo e encontra Iago pela esquerda, mas atacante se atrapalha e acaba não conseguindo dominar.

8’ Sidcley tenta sair do campo de defesa para o setor de ataque, mas acaba sendo derrubado pela marcação alviverde.

4’ Na trave! Cascardo avança pela direita e manda para Grafite. O atacante ajeita bem para João Pedro chegar chutando e parar na trave do Coxa.

3’ Matheus Galdezani levanta a bola na área novamente e agora Paulo André chega para afastar o perigo.

2’ Matheus Galdezani levanta a bola na área em cobrança de escanteio e Cascardo manda novamente para linha de novo, é outro escanteio.

1’ William Matheus avança com liberdade pela e cruza para área, mas Cascardo chega cortando para escanteio.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena da Baixada para o confronto entre Atlético-PR e Coritiba, pela final do Campeonato Paranaense 2017.

15:58 Fim da execução dos hinos nacional e do estado do Paraná. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

15:56 Hino nacional brasileiro e hino do estado do Paraná sendo executados neste momento na Arena da Baixada.

15:54 Atlético-PR e Coritiba estão entrando no gramado da Arena da Baixada.

15:40 Público na Arena da Baixada já é muito bom. Torcedor deve lotar o estádio para esta grande decisão.

15:30 O técnico Pachequinho terá os demais jogadores no banco de reservas para utilizar no decorrer de partida: William Menezes; Dodô, Henrique, Márcio, Walisson, Edinho, Jonas, Tiago Real, Daniel, Neto Berola e Filigrana.

15:25 O Coxa vai entrar em campo com: Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani, Iago, Anderson e Henrique Almeida; Kléber Gladiador.

15:20 Coritiba escalado! Técnico Pachequinho promove o retorno de Juninho ao time titular, sacando do time assim o zagueiro Walisson Maia.

15:15 O técnico Paulo Autuori terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Santos, José Ivaldo, Marcão, Nicolas, Renan Paulino, Yago, Coutinho, Crysan e Eduardo da Silva.

15:10 O Furacão vai jogar com: Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Deivid, Rossetto, Nikão, João Pedro e Gedoz; Grafite.

15:05 Atlético-PR escalado! Técnico Paulo Autuori não conta com o zagueiro Thiago Heleno, vetado pelo departamento médico. Defesa será formada por Paulo André e Wanderson.

15:00 Os dois times já estão na Arena da Baixada. Dentro de instantes, as escalações vão ser divulgadas.

Boa tarde, torcedor na VAVEL! Daqui a pouco a bola rola para Atlético-PR x Coritiba ao vivo, na final do Campeonato Paranaense em jogo de ida. Fique conosco aqui na VAVEL Brasil às 16h.

Após a vitória contra o Flamengo, pela Copa Libertadores, o pensamento do Atlético-PR é no primeiro jogo do Campeonato Paranaense neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, diante do Coritiba. O técnico Paulo Autuori deve fazer mudanças em relação ao time do meio da semana.

Na ala direita, o treinador já confirmou a presença do jovem Gustavo Cascardo no lugar do zagueiro improvisado José Ivaldo. Titular, Jonathan ainda está entregue ao departamento médico e fica novamente de fora. Outros setores também sofrerão modificações.

- Vamos ver alguns jogadores que saíram se queixando. Mas a base da equipe vai ser aquela, apenas com alguns refrescos nos setores. Um deles é o Cascardo, mas podem haver também no meio-campo e no ataque - afirmou o treinador.

Na zaga, Thiago Heleno é dúvida por causa do desgaste físico. O zagueiro não treinou nesta sexta-feira e depende de sua melhora para ser escalado. Wanderson é seu substituto natural em caso de veto do DM.

Felipe Gedoz, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória frente ao Fla, será titular pelo Estadual. O experiente Grafite é outro com grande possibilidade de ser escalado como centroavante - assim, Eduardo da Silva pode ser deslocado para o extremo, disputando posição com Douglas Coutinho.

O Atlético-PR deve ir a campo com: Weverton; Gustavo Cascardo, Paulo André, Thiago Heleno (Wanderson) e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Nikão, Felipe Gedoz e Douglas Coutinho (Eduardo da Silva); Grafite.