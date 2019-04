Resultado e gols Bahia 2x0 Vitória na Copa do Nordeste 2017

18:00 Obrigado a você que acompanhou a vitória do Bahia sobre o Vitória, em partida realizada na Arena Fonte Nova, por 2 a 0. Siga o nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para seguir bem informado

17:57 As equipes voltam a se enfrentar já na quarta-feira (3), às 21h45, na ida da decisão do Baiano. A partida será novamente na Arena Fonte Nova

O 0x2, Régis

Régis faz 2 a 0 para o Bahia contra o Vitória. pic.twitter.com/L0bhWC3WAT — Em Jogo (@emjogo_oficial) 30 de abril de 2017

O gol de Allione, 0x1

95' FINAL DE JOGO NA ARENA FONTE NOVA PARA BAHIA 2x0 VITÓRIA! Gols de Allione e Régis dão a vaga ao Esquadrão, que aguarda o outro classificado entre Sport e Santa Cruz

94' Cartão amarelo para Armero! Lateral-esquerdo do Bahia é punido

93' Cartão amarelo para Fernando Miguel! Goleiro do Vitória é punido

92' Bahia segura bem o resultado, já que um gol do Vitória mudará todo o panorama do confronto

90' Cinco minutos de acréscimo

89' Minutos finais de jogo na Arena! É drama, torcedor...

87' Substituição no Bahia! SAI Edigar Junio, ENTRA Matheus Peixoto

85' Leão sai mais e tenta diminuir a desvantagem a todo custo

83' Na Arena Fonte Nova, público de 34.599 pagantes, maior do Bahia na temporada, com renda de R$ 922.231,00

81' Vitória se segura e aposta no contra-ataque para levar a decisão para pênaltis

79' Torcida do Esquadrão tenta cant ar, mas ainda cautelosa com o placar de momento

77' Alteração no Bahia! SAI Zé Rafael, ENTRA Juninho

76' Substituição no Vitória! SAI Cleiton Xavier, ENTRA Paulinho

74' UHHHHHHHH! Edigar Junio recebe na intermediária e chuta para boa defesa de Fernando Miguel

72' Jogo fica truncado e com muitas faltas, mas sem lances ofensivos

70' Cartão amarelo para Gabriel Xavier! Meia do Vitória é punido por falta em Zé Rafael

68' Substituição no Bahia! SAI Lucas Fonseca, ENTRA Jackson

67' Gabriel Xavier cai após dividida com Lucas Fonseca e pede o pênalti, mas a arbitragem manda seguir

66' Cartão amarelo para Kanu! Zagueiro do Vitória é advertido por reclamação

65' Torcida do Bahia volta a cantar após expulsão do adversário

63' Cartão vermelho para Patric! Lateral-direito do Vitória recebe o segundo amarelo por confusão com Armero e deixa os times com dez em campo

62' Cartão amarelo para Patric! Lateral-direito do Vitória é punido por falta em Edigar Junio

61' Cartão vermelho para Régis! Meia do Bahia recebe o segundo amarelo após exagerar na comemoração e é expulso. Esquadrão com um a menos

59' GOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! RÉGIS! Eduardo serve o meia, que dribla Kanu e manda para o gol. Bahia 2x0 Vitória

58' Cartão amarelo para Régis! Meia do Bahia é punido por reclamação

56' Apesar da intensidade, Esquadrão não consegue concluir com sucesso

54' UHHHHHHHHH! Régis acha Allione livre de marcação, mas o autor do gol tricolor perde boa chance

54' Mexida faz com que Euller volte à lateral-esquerda, função de origem

53' Substituição no Vitória! SAI Geferson, ENTRA Gabriel Xavier

51' UHHHHHHHHHHHH! Allione serve Eduardo, que entra na área e bate forte para defesa de Fernando Miguel

49' UHHHHHHHHHHH! Euller cobra falta quase do meio-campo e levanta na área. Jean sai errado e deixa Alan Costa desviar para o meio, mas David se joga e desvia para fora

48' Substituição no Vitória! SAI Fred, lesionado, ENTRA Alan Costa

47' Zagueiro Fred sente dores na coxa e vai ter de ser substituído. Vem aí Alan Costa no Leão

46' Esquadrão começa em cima, ainda que o resultado o favoreça

45' Recomeça na Arena Fonte Nova para Bahia 1x0 Vitória! Equipes voltam sem mudança

45+2' Fim de primeiro tempo na Arena Fonte Nova para Bahia 1x0 Vitória! Gol de Allione vai dando a vaga ao Esquadrão na final

45' Dois minutos de acréscimo

43' Minutos finais da etapa inicial na Arena Fonte Nova

41' Torcida faz a festa com o gol e incentiva o time a buscar o segundo

39' Cartão amarelo para Feijão! Volante do Bahia, mesmo no banco, é punido por invadir o campo na comemoração

37' GOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! ALLIONE! Régis serve o argentino, que dribla Bruno Ramires e bate colocado marcando um bonito gol. Bahia 1x0 Vitória

36' Esquadrão aperta e se aproxima do primeiro gol da partida

34' UHHHHHHHHHHH! Régis cobra falta e Edson tenta completar, porém não alcança

32' Cartão amarelo para Edson! Volante do Bahia é punido por reclamação

31' UHHHHHHHHHHHHH! Edigar Junio recebe de letra de Zé Rafael, que serve Edson e bate forte, mas Fernando Miguel defende

29' Torcedores cantam buscando incentivar o Esquadrão, que aperta e vai com tudo para o ataque

27' Resultado de momento deixa os rubro-negros com a vaga, por isso os tricolores tentam achar espaços para sair em vantagem

25' Passada metade do primeiro tempo, tanto Bahia como Vitória pecam muito dentro de campo

23' Com muita intensidade, as equipes até conseguem chegar ao ataque, mas não conseguem criar com qualidade

21' Times pecam no último passe e deixam o duelo sem muita emoção

19' UHHHHHHHHHH! Régis cobra falta na área e Edson cabeceia próximo sobre o gol

18' Bola parada vem sendo uma das armas do Esquadrão, que vai indo ao setor ofensivo com cada vez mais perigo

16' Leão valoriza o resultado conquistado na ida e segura bem o placar

14' Com mais posse de bola, o Bahia pressiona a todo custo, enquanto o Vitória aposta no contra-ataque

12' Allione cobra falta na barreira e perde boa chance

10' Partida tem poucos lances no ataque e é parada constantemente com faltas

8' Vitória tenta surpreender fora de casa, buscando ficar em vantagem no placar e aumentar o que construiu em casa

6' Jogo agora fica mais truncado, com os times sem criatividade para criar as jogadas ofensivas

4' Tricolor segue em cima, sem deixar o Leão sair para o ataque

2' Torcida incentiva e o Bahia começa pressionando, mas ainda sem levar perigo

0' Bola rolando na Arena Fonte Nova para Bahia x Vitória! Começam os primeiros 45 minutos da segunda decisão

15:58 Tudo pronto para a partida! Acompanhe conosco

15:56 Agora é a vez do hino da Bahia ser reproduzido

15:54 Hino nacional sendo executado neste momento

15:52 TIMES NO GRAMADO! Bahia e Vitória sobem ao campo de jogo

15:49 Muita festa neste momento na arquibancada da Arena Fonte Nova! Tricolores confiantes para reverter a desvantagem

15:46 Já já os times entram em campo. Não saiam daqui, pois traremos os detalhes!

15:43 Ainda há filas nas bilheterias para o jogo de logo mais. Público deve ser muito bom

15:40 Volta será realizada na quarta-feira (3), às 21h45, no Arruda. Leão só garante a vaga com vitória acima de dois gols de diferença; caso o placar se repita, a definição sai nos pênaltis

15:37 Na outra semifinal, em Recife, o Santa Cruz levou a melhor sobre o Sport na Ilha do Retiro e saiu em vantagem para a volta, podendo perder por até 1x0 que se classifica

15:34 Jogadores das equipes realizam aquecimento no campo de jogo

15:28 Reservas do clube tricolor: Anderson, Éder, Jackson, Rodrigo Becão, Matheus Reis, Feijão, Matheus Sales, Juninho, Diego Rosa, Maikon Leite, Mário e Matheus Peixoto

15:26 Banco do time rubro-negro: Caíque (g), Wallace (g), Leandro Salino, Norberto, Renê, Alan Costa, Uillian Correia, Pisculichi, Gabriel Xavier, Pineda, Rafaelson e Paulinho

15:24 BAHIA CONFIRMADO! Sem Hernane, que saiu lesionado no último jogo, o Esquadrão vai a campo com: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Armero; Edson, Renê Júnior e Régis; Allione, Zé Rafael e Edigar Junio

15:21 VITÓRIA ESCALADO! Leão da Barra está definido com o retorno de Kieza aos titulares: Fernando Miguel; Patric, Fred, Kanu e Geferson; Willian Farias, Bruno Ramires, Cleiton Xavier e Euller; David e Kieza

15:18 O ônibus do Bahia quebrou na subida da ladeira, fazendo com que os jogadores descessem e fossem andando para o estádio

15:15 Delegações já estão na Arena Fonte Nova para o confronto de logo mais. Em breve, as escalações vão ser divulgadas

Boa tarde torcedor! Acompanhe agora o jogo de volta Bahia x Vitória ao vivo e em tempo real aqui na VAVEL Brasil!

O Ba-Vi será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, e terá presença apenas de torcedores do Bahia, por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em recomendação ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O primeiro jogo terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1, de virada. Com o resultado, o Bahia precisa de um triunfo simples para disputar a decisão do Nordestão. Ao Vitória, qualquer empate é suficiente para buscar o hexacampeonato regional.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do clássico entre Bahia x Vitória, válido pela segunda semifinal da Copa do Nordeste 2017. Fique ligado!

A arbitragem do clássico que promete ser bastante disputado é cearense. Luiz César de Oliveira Magalhães será auxiliado por Marcione Mordonio da Silva Ribeiro e Arnaldo Rodrigues de Souza.

"Conversei com eles assim que cheguei. Cheguei em casa e agradeci a Deus pela vida deles. Vocês viram a foto do carro. Foi livramento de Deus. Acontecimento que a gente fica chocado com tanta violência. Os caras nem sabiam quem estava dentro do carro e fizeram o disparo. Espero que a polícia entre em ação para identificar os culpados, tinha algumas câmeras na região. Uma coisa como essa não pode passar batida", afirmou Euller.

Um incidente preocupou os jogadores rubro-negros. Após a vitória na última quinta-feira (27), um carro com três leoninos (Rafaelson, Flávio e Wallace) foi atingido por um tiro no bairro do Trobogy, em Salvador/BA. Em entrevista coletiva, o assunto predominou e o meia Euller comentou sobre a preocupação com os companheiros de elenco.

No lado do Vitória, três jogadores são desfalques por lesão e mais três são novidades e retornam a fazer parte da lista de relacionados. Estão fora André Lima, com fascite plantar, Jhemerson, com dores na coxa, e Dátolo, todos vetados pelo departamento médico. Em contrapartida, os meias Gabriel Xavier e Pisculichi, além do atacante e artilheiro do time Kieza estão de volta.

"Ninguém vai negar que o clima é de guerra, mas quem quer entrar em campo está consciente de que está jogando. Não pode entrar com essa loucura na cabeça de querer bater, de querer fazer alguma coisa porque acaba com um jogador a menos, como no jogo passado. A gente tem que entrar sabendo que vai ser um jogo difícil, tem que entrar 100% ligado, mas ao mesmo tempo tendo a tranquilidade que o gol pode sair aos 10 minutos, aos 30 minutos ou aos 70 minutos. A gente sabe que precisa de um gol e que não podemos tomar um gol também", afirmou Allione.

Possível jogador a ser escalado na equipe titular, Allione falou que o time deve manter a tranquilidade para que a atuação do Bahia não fique comprometida em buscar a classificação para a final do Nordestão.

O mistério definiu a escalação das duas equipes. Dentre os jogadores relacionados no Bahia, o ataque preocupa. As referências no setor ofensivo, Hernane Brocador e Gustavo, estão suspensos por lesão. Com isso, o técnico Guto Ferreira pode escalar Edigar Junio como referência, e usar Allione e Zé Rafael nos lados do campo. Eduardo retorna de suspensão e deve ser titular na lateral-direita.