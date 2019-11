Resultado e gols Ponte Preta 0x3 Corinthians na ida final do Campeonato Paulista 2017

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Corinthians vence a Ponte Preta por 3-0 em Campinas e abre vantagem na final do Campeonato Paulista.

48 min: Fim de jogo!

44 min: Ponte pressiona em busca de diminuir o placar

42 min: Cajá recebe cruzamento e manda para fora

40 min: Ponte pouco ameaça o Corinthians

34 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Bola sobra no alto e Rodriguinho cabeceia para marcar o terceiro do Corinthians

32 min: Corinthians cresce na partida novamente

29 min: No Corinthians sai Jadson e entra Clayton

23 min: Clayson bate e a bola passa perto do gol de Cássio

21 min: UUUUH! Pottker cruza e Fagner corta na hora H

18 min: Romero cruza e Jô não chega

13 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Rodriguinho arranca, dribla a zaga da Ponte e toca para Jadson que bate sem chances para Aranha

7 min: UUUH! Lucca recebe cruzamento na área e bate mascado para fora

4 min: Bob divide a bola no meio e o juiz marca falta

0 min: Começa o segundo tempo!

0 min: Ponte Preta mexe, saem Reynaldo e Jadson para entrada de Renato Cajá e Artur

47 min: Fim de primeiro tempo!

44 min: Lucca erra muito o chute

39 min: Final fica morna nesse final de primeiro tempo

34 min: Gabriel comete falta dura e recebe cartão amarelo, também está fora do segundo jogo

31 min: Rodriguinho toma amarelo e está final do segundo jogo

27 min: Nino chuta de fora e assusta Cássio

24 min: Jogo é pegado em Campinas

18 min: Lucca bate escanteio pra área e Pottker atrapalhado pelo sol erra a cabeçada

13 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jô de primeira serva Rodriguinho que na cara do Aranha bate para abrir o placar

13 min: Pressão da Ponte Preta

8 min: UUUH! Fagner serve Jô que bate e Aranha rebate, no rebote a zaga da Ponte afasta

7 min: NIno acerta Romero e o juiz marca a falta

4 min: Lucca bate escanteio e a bola sai pelo outro lado

0 min: Começa o jogo!

A Ponte está escalada com: Aranha; Nino Paraíba, Fabio Ferreira, Yago e Reynaldo; Élton, Fernando Bob e Jadson; Clayson, William Pottker e Lucca.

O Corinthians vem a campo com: Cassio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Ángel Romero; Jô.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Ponte Preta x Corinthians ao vivo válido pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances do jogo!

Os jogadores titulares treinaram pênaltis. O atacante Jô foi quem teve o melhor aproveitamento, acertando todas suas cobranças. Os meias Jadson e Maycon também treinaram. Em caso de igualdade após as duas finais, a decisão do titulo paulista será justamente nos pênaltis.

"A pressão sempre será muito maior no Corinthians, mas vamos precisar jogar muito para conquistar o título. A Ponte tirou Santos e Palmeiras jogando bem, fazendo o resultado em casa. Vamos ter de respeitar e jogar muito para levantar esse caneco", disse Carille.

E Fábio ainda tratou de respeitar o rival deste domingo. 40 anos depois da histórica decisão de 1977, Timão e Macaca se reencontram numa final de Paulista.

"Tenho de ser o mesmo sempre. Não posso achar que sou o melhor, porque não sou. E não posso achar que sou o pior caso não seja campeão. Para a imprensa e para a torcida esse status aumenta e muda muito e a ansiedade faz parte. Qualquer jogo traz isso, imagina uma decisão sendo técnico do Corinthians", completou o técnico do Corinthians.

"É um sonho sim. As coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida e nunca imaginei começar minha carreira em um time deste tamanho e chegar à final do estadual mais importante do país"., disse o comandante alvinegro.

E o comandante corinthiano confirmou a equipe que vai entrar em campo na partida Ponte Preta x Corinthians ao vivo de ida no Moisés Lucarelli. O time não deverá ter surpresas, mas ele admitiu certa surpresa em estar na final.

O treino deste sábado foi marcado pela presença do presidente Roberto de Andrade, o Clima foi tranquilo de apoio total. No treino, também teve a presença de duas freiras, que acompanharam atentamente todas os lances das atividades e só sairam dali quando o último jogador deixou o campo.

A formação do Timão é a seguinte: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

O técnico Fábio Carille confirmou na sexta-feira (28) a escalação do Corinthians para a primeira partida das finais do Campeonato Paulista. O meia Jadson fez tratamento durante a semana por causa de uma tendinite no joelho esquerdo, mas está liberado para jogar.

A provável escalação da Ponte tem Aranha, Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Yago e Reynaldo; Fernando Bob, Jádson e Elton; Lucca, Clayson e Pottker.

As principais dúvidas estão na defesa. Sem Marllon, suspenso por três cartões amarelos, Fábio Ferreira e Kadu disputam a vaga. Kleina indicou que um deles será titular.

“Trabalhamos a semana inteira focados e agora foi o momento de aproximar time e torcida. Importante entender esse sentimento. Todos estão vivendo intensamente essa final. Amanhã (domingo) Majestoso vai estar pleno. Que possamos ser competentes dentro dos nossos domínios” comentou Kleina.

No último treino antes de iniciar a busca pelo titulo inédito, o elenco da macaca recebeu o apoio de 1,5 torcedores na manhã deste sábado (29), no Majestoso. O treinador Gilson Kleina, manteve o suspense sobre o time titular.

O Corinthians enfrentou o São Paulo na semifinal, venceu no Morumbi por 2 a 0, e empatou na Arena Corinthians por a 1 a 1.

A Ponte Preta eliminou na semifinal o Palmeiras, venceu o primeiro jogo no Majestoso por 3 a 0, e na volta se defendeu bem e jogou com regulamento em baixo do braço, perdeu por 1 a 0.

De um lado, a Macaca tentando ganhar seu primeiro Campeonato Paulista. Do outro, o maior campeão paulista, o Corinthians tentando levar a taça para a casa pela vigésima oitava vez, a última foi em 2013.

Ponte Preta x Corinthians ao vivo entram em campo nesse domingo (30), às 16h00 (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.