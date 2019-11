Resultado Cruzeiro x Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro 2017 (0-0)

MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ESTIVERAM NA LIVE VAVEL DA PRIMEIRA PARTIDA DA FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO. RESULTADO FINAL: CRUZEIRO 0X0 ATLÉTICO-MG. SEMANA QUE VEM, O JOGO DA VOLTA ACONTECE NO INDEPENDÊNCIA , E ESTAREMOS JUNTOS MAIS UMA VEZ! BOA NOITE.

PÓS-JOGO - FRED: "A gente já jogou muitas vezes contra o Cruzeiro. O que eles mais gostam é de contra-atacar. A gente apenas tentou evitar os contra-ataques. Mas, com a bola, tentamos trabalhar, agredir eles. Jogar aqui é difícil, mas a gente levou uma boa vantagem para domingo, no Horto, diante do nosso torcedor. Não tem nada definido. A vantagem é mínima, e a gente sabe como vai ser difícil no domingo"

PÓS-JOGO - THIAGO NEVES: "A gente não tem que mudar nada, tem que continuar jogando. Lá no Independência é difícil, mas a gente tem time, qualidade, jogadores experientes. Vamos para lá, jogar de igual para igual e tentar ser campeão lá dentro"

PÓS-JOGO: Público Presente: 40.694 // Público Pagante: 38.978 // Renda: R$ 1.620.951,00

Disputa e disposição não faltaram. Já o gol... (Foto: @Mineirao)

48' FIM DE PAPO NO MINEIRÃO. CRUZEIRO 0X0 ATLÉTICO-MG.

FINALIZAÇÕES: CRUZEIRO: 15 // ATLÉTICO-MG: 5

46' Sobis cobra falta forte, Victor defende e no rebote Ábila puxou a bicicleta mas não acertou a bola.

45' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL por falta em Élber, que puxava o contra-ataque muito veloz pro Cruzeiro!

MAIS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

41' Na primeira jogada de Élber no jogo, ele carrega a bola pra dentro da grande área, é desarmado e cai, e a arbitragem manda seguir o jogo.

41' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Entra: Élber Sai: Arrascaeta

39' Fred saía para para o contra-ataque, mas Henrique chegou rasgando tudo para evitar o ataque do Atlético.

38' Cruzeiro tenta furar o bloqueio do Atlético. Bem posicionada, a defesa atleticana consegue cortar o lance.

A disputa segue intensa no gramado do Mineirão. (Foto: @Mineirão)

A dupla de zaga do Galo vem conseguindo manter o 0x0 no placa do Mineirão. (Foto: Divulgação/Atlético)

34' QUASE GOL DO GALO Fred recebe na grande área, toca para Elias que volta no centroavante que bate pra fora. Segue 0x0.

33' Adilson é desarmado no meio, mas com falta.

32' Marcos Rocha chega firme em Alisson. Falta, mas sem cartão.

POSSE DE BOLA: Cruzeiro 61% // Atlético-MG 39%

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Entra: Alisson Sai: Rafinha

30' Atlético desce para o ataque com muita velocidade e maioria numérica. Adilson recebe e tenta o toque para Cazares, que avançava sozinho pela esquerda. Mas Caicedo vai bem e corta o ataque.

28' Cruzeiro cobra o escanteio na primeira trave. Fred, bem posicionado, tira de cabeça.

28' 17' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG Entra: Adilson Sai: Maicosuel

27' Escanteio para o Cruzeiro.

25' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG Entra: Cazares Sai: Robinho

25' Henrique levanta bola para a grande área e Ábila faz falta em Léo Silva.

23' Otero e Diogo Barbosa disputam bola na direita, a bola sai e o árbitro dá tiro de meta. Detalhe para a "resenha" entre eles e o auxiliar na jogada. Tudo discutido aos berros!

22' Na sequência, de fora da área Arrascaeta bate forte, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol de Victor.

21' Ábila recebe na direita, leva na grande área finaliza e Victor defende! Pressão azul!

Segue a briga na bola entre Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: @mineirao)

19' Otero recebe a bola na extrema direita do ataque do Cruzeiro, próximo à bandeirinha. Ele tenta o cruzamento, mas a bola não acha ninguém.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Entra: Ábila Sai: Thiago Neves

17' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG Entra: Otero Sai: Marlone

16' O ataque do Cruzeiro tenta pela direita, mas não consegue espaço para infiltração ou finalização.

15' Na cobrança, Gabriel se antecipa e manda na rede pelo lado de fora!

14' Robinho finaliza mal, mas conta com desvio para conseguir escanteio para o galo.

13' QUE LANCE DE DIOGO BARBOSA que do campo de defesa levou o Cruzeiro para o ataque, passando por 4 adversários. Na conclusão a zaga afastou.

10' Na sequência o Cruzeiro seguiu no ataque e Mayke, tenta cruzar, mas Gabriel, corta mais uma vez.

10' Sobis faz jogada pelo meio, dá uma linda caneta em Maicosuel e tenta a finalização afastada pela zaga.

08' Na cobrança, Hudson pega um bonito voleio e manda pra fora.

07' Clima quente entre Arrascaeta e Maicosuel, em lance faltoso do Atlético.

07' Arrascaeta é lançado por Rafael Sobis no ataque do Cruzeiro e domina bem. O posicionamento, porém, não foi bom.

05' QUASE GOL DO GALO! Marlone faz jogada individual que toca para Elias, dentro da área, que bateu pra fora. Primeira finalização do Atlético no jogo.

04' O panorama é o mesmo do primeiro tempo: o Cruzeiro tem a bola e o Galo espera no seu campo.

03' Sobis faz jogada pela esquerda, corta pro meio e bate por cima, sem perigo algum. Segue 0x0.

02' Falta de Carioca em Arrascaeta. Na cobrança a bola vai sem perigo ao gol de Victor.

01' Em disputa de bola entre Rafinha e Marcos Rocha, o árbitro marca falta de ataque.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO DA PRIMEIRA PARTIDA DA DECISÃO DO MINEIRO 2017: CRUZEIRO 0X0 ATLÉTICO-MG.

O Atlético-MG volta agora ao campo do Mineirão.

O Cruzeiro está de volta ao campo.

INTERVALO - THIAGO NEVES: "A gente está tentando. A gente está criando, chegando bem. Perto do gol, a gente tem que ser mais tranquilo. No cruzamento do Diogo duas vezes, ele poderia ter levado mais, levantado a cabeça. Mas a gente está chegando. O joelho está voando"

INTERVALO - MARCOS ROCHA: "A gente deixou o Cruzeiro jogar. Nos últimos dois clássicos, a gente teve a iniciativa de ir para o jogo. Hoje, a gente resolveu esperar mais para sair no contra-ataque"

O jogo é pegado, disputado em todos os setores dos times. (Foto: @Mineirão)

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO: CRUZEIRO 0X0 ATLÉTICO-MG.

46' Falta cobrada e Léo Silva afastou.

45' CARTÃO AMARELO para Maicosuel por falta em Rafinha no contra-ataque.

45' Na cobrança Sobis subiu mais que todo mundo e afastou o perigo.

VAMOS ATÉ 46 MINUTOS NESTE PRIMEIRO TEMPO!

44' Falta Perigosa: Mayke comete falta em Maicosuel, no contra-ataque do Atlético. Falta lateral perigosa!

43' Thiago Neves faz jogada pela esquerda e distribuiu canetas nos marcadores do Atlético. Lance bonito.

41' GOL INVALIDADO DO CRUZEIRO! Bola levantada por Mayke, o desvio acontece, Victor defende com Arrascaeta com ele. O goleiro solta a bola, que acaba indo para as redes, mas a falta já estava marcada!

40' O ataque anterior levanta a torcida do Cruzeiro no Mineirão que voltou a gritar alto no Gigante da Pampulha!

39' Cruzeiro no ataque: Arrascaeta recebe pelo meio, toca para Thiago Neves que bate mascado para defesa de Victor. 0x0 no Mineirão!

37' Na cobrança a zaga afasta e o Cruzeiro tenta o contra-ataque desarmado no meio de campo pela defesa do Atlético.

36' Escanteio para o Atlético-MG.

35' Fred, recebe já na área, tenta o domínio, mas a bola escapa um pouco. Rafael, atento, se estica todo e fica com ela.

Posse de bola: Cruzeiro 62% // Atlético-MG 38%

33' PAROU PAROU PAROU! Marcos Rocha cobra lateral na área e Rafael Carioca segura Rafael fazendo a falta.

32' Arrascaeta recebe boa bola de Hudson, já na área. Gabriel chega na marcação e, por baixo, corta de carrinho e o cruzeirense cai. O árbitro manda seguir o jogo!

30' Meia hora de jogo e o Galo ainda não finalizou no alvo no jogo!

30' FALTA DE ATAQUE. Em mais um chegada do Cruzeiro pela esquerda, a bola é cruzada na área mas Thiago Neves faz a "carga" em Gabriel e a arbitragem parou o lance.

28' Cruzeiro tenta mais uma vez o arremate de longa distância, mas Thiago Neves erra o alvo.

27' Rafinha ganha de dois marcadores pela esquerda e chuta forte para defesa de Victor. Cruzeiro segue no ataque. 0x0.

25' Diogo Barbosa recebe lançamento de Rafinha e cruza para a grande área, mas ninguém de azul estava lá para completar.

24' O Atlético tenta cadenciar o jogo, já que tem a vantagem na final. Já o Cruzeiro tenta acelerar, jogar no campo do adversário para tentar marcar o gol.

22' Na segunda cobrança a zaga afasta e na sobra Rafinha bate no meio do gol para defesa fácil de Victor.

22' Escanteio para o Cruzeiro, em jogada de Henrique e Gabriel.

21' Atlético tenta armar jogada de ataque com Robinho, que recebe próximo à área. A marcação dobra no lance e recupera para o Cruzeiro.

Jogo tenso no Mineirão (Foto: @Mineirão)

20' O Atlético tenta aliviar a pressão do Cruzeiro, trocando passes na intermediária.

19' Marcos Rocha desarma bonito pela esquerda a jogada de Rafinha. Mas na sequência o Atlético perde a posse.

18' TEM QUE CHUTAR, ARRASCAETA! Tabelinha do ataque do Cruzeiro, Thiago Neves enfia na entrada da área para o uruguaio que ao invés de chutar, tentou o toque.

17' Diogo Barbosa chamando a atenção, com lances de efeito no Mineirão!

16' Thiago Neves cobra e Fábio Santos afasta na primeira e depois Marlone completa.

16' Arrascaeta cobra, a bola desvia na barreira e sai pela linha de fundo. Escanteio!

14' FALTA PERIGOSA PARA O CRUZEIRO de Fred em Diogo Barbosa.

13' Jogada de Hudson pela esquerda, ele limpa Gabriel e toca para Sobis bater de fora, mas sem perigo para Victor. Segue 0x0 na decisão.

12' Em lance de ataque do Cruzeiro, Sobis e Thiago Neves do Cruzeiro acabam atingidos e caindo. Mas o árbitro dá sequência ao jogo.

11' Falta de Hudson em Marcos Rocha no meio. O árbitro não deu cartão para o cruzeirense.

10' Fred recebe lançamento nas costas de Caicedo, mas em posição irregular.

09' Diogo Barbosa recebe na esquerda, passa pela marcação, mas Gabriel na cobertura rouba e sai jogando.

06' O Atlético deixa o Cruzeiro trabalhar a bola até a intermediária, onde monta guarda forte, com duas linhas.

04' Em jogada ensaiada, Thiago Neves cruza forte demais e a zaga afasta o perigo.

03' Escanteio para o Cruzeiro.

03' O Cruzeiro troca passes na intermediária do Atlético, tenta o cruzamento com Mayke Vitor defende.

01' Primeiro minuto de bola muito disputado. Os dois times muito ligados.

BOLA ROLANDO NA DECISÃO DO CAMPEONATO MINEIRO: CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG!

HINO NACIONAL BRASILEIRO SENDO EXECUTADO NO MINEIRÃO.

A FESTA É MUITO BONITA NO MINEIRÃO!

AS DUAS EQUIPES ENTRAM NO GRAMADO DO MINEIRÃO!

A briga aconteceu longe do Estádio do Mineirão, mas deve ser colocada em pauta na reunião que acontecerá durante a semana para decidir se haverá torcida visitante no segundo jogo da final, no Independência.

Uma briga de torcedores de Atlético-MG e do Cruzeiro atrapalhou o trânsito no Elevado Helena Grecco, viaduto que liga a Avenida Pedro II à Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte, de acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito da capital (CPTran).

Jogadores terminando o trabalho de aquecimento no gramado. (Foto: Vinícius Silveira/VAVEL)

Pelo lado celeste, Thiago Neves, Robinho e Ezequiel eram dúvidas. O primeiro vai pro jogo enquanto os outros dois foram cortados.

Novidade na escalação do Atlético-MG: o meia Marlone começa jogando, no lugar de Otero na primeira partida da final do Campeonato Mineiro.

Desfalques do Atlético-MG: Rafael Moura (suspenso), além de Luan e Lucas Cândido (departamento médico).

Desfalques do Cruzeiro: Judivan, Manoel e Ariel Cabral (todos no departamento médico).

Cruzeiro e Atlético já fizeram 229 jogos no Gigante da Pampulha. (Foto: @Mineirão)

Chegada do Atlético-MG no Mineirão. (Foto: divulgação/cam)

Cruzeiro x Atlético-MG em partidas de Campeonato Mineiro: 272 jogos 114 vitórias atleticanas 68 empates 90 vitórias cruzeirenses.

O Atlético-MG também está escalado (Foto: @Mineirão)

O Cruzeiro está escalado para a final

Boa tarde torcedor que irá acompanhar Cruzeiro x Atlético-MG, pela final do Campeonato Mineiro de 2017, na live da VAVEL Brasil. Daqui menos de uma hora a bola rola no Mineirão!

Bom dia, torcedor VAVEL. Daqui a pouco a bola rola para Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, no Mineirão. Jogo de ida da final do Campeonato Mineiro de 2017. Fique conosco aqui na VAVEL Brasil às 16h.

Protesto da torcida marca pré-clássico no Atlético-MG

SEM PERDER CLÁSSICOS!

O encontro entre Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo na final do Mineiro é o terceiro jogo entre as equipes em 2017 e há dois anos o Cruzeiro não sabe o que é sair derrotado. Foram quatro confrontos pelo Brasileirão, dois pelo torneio regional e um pela Primeira Liga, com, ao todo, cinco vitórias celestes e dois empates. A última vitória do Galo sobre a equipe celeste aconteceu no Campeonato Mineiro de 2015, por 2 a 1

Há exatos dez anos, Atlético-MG goleava Cruzeiro em jogo marcado por 'gol de costas' de Fábio

Relembre: cinco clássicos eternos para o torcedor do Cruzeiro

Já o Cruzeiro teve tranquilidade na semana que antecedeu o clássico. Mano Menezes e seus comandados apenas treinaram e recuperaram jogadores para a decisão do estadual.

A semana do Atlético-MG foi bem agitada. O clube teve compromisso pela Copa Libertadores, onde venceu o Libertad-PAR por 2 a 0. No sábado(29) 80 integrantes da torcida organizada Galoucura foram para a porta do CT em Vespasiano cobrar um melhor desempenho dos jogadores que acumulam um jejum de dois anos - sete jogos - sem ganhar do rival Cruzeiro.

No caso do Atlético, a primeira colocação reservou Galo a URT na semifinal. O time de Roger empatou a primeira partida fora de casa, mas no jogo da volta fez sua parte e venceu por 3 a 0, se credenciando para a final do Campeonato Mineiro pela 11ª final consecutiva, feito conquistado pela última vez em meados dos anos 80.

O Cruzeiro chegou até a final depois de garantir a segunda posição da tabela de classificação do Estadual. A Raposa conquistou os mesmos 27 pontos do líder, Atlético-MG, mas não avançou na ponta devido ao número de vitórias, que foi inferior ao do rival alvinegro (9 a 8 para o Galo). Nas semifinais, o time celeste encarou o América-MG. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 e no segundo jogo vitória por 2 a 0, com grande atuação de De Arrascaeta.

Olá! Cruzeiro x Atlético-MG iniciam, neste domingo (30), a grande decisão do Campeonato Mineiro. A bola rola às 16h, no Mineirão, e você acompanha o duelo ao vivo, lance a lance, na VAVEL Brasil!