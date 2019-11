Resultado e gols de Fluminense 0x1 Flamengo na ida final Campeonato Carioca 2017

Richarlisson também falou: "Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor. Ainda não acabou, temos 90 minutos para reverter o placar. Com certeza vamos consertar os erros para que domingo a gente possa fazer um grande jogo"

Guerrero na saída de campo: "Nós temos mais decisões. Ainda falta o jogo de quarta-feira. No próximo domingo, se Deus quiser vamos sair com o título., Foi um jogo duro e dificil. Mas jogando em casa temos que ganhar. Vou me concentrar para melhorar"

O gol do Everton

! COMO DESCREVER ESSE GOL DO EVERTON?

Torcidas cantam para seus times. Tricolores fazem mais barulho apesar da derrota e de estarem em menor número.

Time do Fluminense reclama bastante com a arbitragem ao apito final. Pediram a marcação de um pênati no último lance do jogo.

FIM DE JOGO

45' do 2º T - 4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

43' do 2º T - Everton gira, bate no alto mas Cavalieri encaixa a bola.

41' do 2º T - ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO FLAMENGO: SAI BERRÍO E ENTRA MATHEUS SÁVIO

38' do 2º T - ?PÚBLICO DO FLA-FLU: Pagantes: 34.926 Presentes: 40.898 Renda: R$ 1.660.605,00.

35' do 2º T - SUBSTITUÇÃO NO FLUMINENSE: SAI RICHARLISSON E ENTRA PEDRO.

32' do 2º T - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: SAI GUERRERO E ENTRA LEANDRO DAMIÃO

27' do 2º T - SUBSTITUIÇÕES NO FLUMINENSE: SAEM WENDEL E WELLINGTON SILVA E ENTRAM DOUGLAS E MARCOS JR.

22' do 2º T - Mancuello pega cruzamento de primeira, bola desvia e é escanteio.

18' do 2º T - Everton chega com perigo ao ataque, bate cruzado mas Cavalieri defende.

15' do 2º T - Dourado gira e toca para Richarlisson. O atacante bate para o gol e a bola vai no travessão.

14' do 2º T - CARTÃO AMARELO PARA MANCUELLO

10' do 2º T - Flu volta com postura diferente e Flamengo não consegue jogar.

7' do 2º T - Arão aparece bem na entrada da área mas chuta por cima do gol.

4' do 2º T - Flu começa pressionando. Já foram dois escanteios neste inicio de segundo tempo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Flamengo informa: Rômulo sofreu entorse no joelho direito. Será reavaliado amanhã, no CT

Flamengo volta para o segundo tempo. Vai começar a etapa final da primeira partida da decisão.

Equipes estão voltando para o segundo tempo. Flu já estão em campo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

45' do 1º T - TEREMOS MAIS 1 MINUTO DE ACRÉSCIMO.

43' do 1º T - Primeira boa chegada do Flu ao ataque. Léo cruzou mas não chegou ninguém para chutar para o gol.

36' do 1º T - Mais uma falta na entrada da área para o Fluminense. Sornoza novamente acerta a barreira.

33' do 1º T - Renato Chaves comete falha bisonha e bola sobra no pé de Everton. O meia domina e chuta no ângulo superior de Cavalieri. Agora, Fluminense 0 e Flamengo 1.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO.

28' do 1º T - Sornoza cobra falta na barreira. No contra ataque, Berrío quase marca para o Flamengo.

27' do 1º T - Richarlisson faz fila, e sofre falta na entrada da área

24' do 1º T - CARTÃO AMARELO. Henrique faz falta por trás em Guerrero.

18' do 1º T - Macuello recebe bola na entrada da área e chuta no cantinho para defesa de Cavalieri. Foi sua primeira participação na partida.

16' do 1º T - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai Rômulo e entra Macuello.

15' do 1º T - Rômulo sente dores após corrida. Pode ser problema para o Fla. Mancuello aquece.

12' do 1º T - Sornoza caído em campo pede atendimento médico.

10 do 1º T - Jogo começa bastente disputado. Arão tem liberdade, chuta de fora da área mas vai longe do gol.

5' do 1º T - Berrío sente dores e recebe atendimento médico fora de campo.

4 ' do 1º T - Everton chuta bola cruzada e Cavalieri defende. No rebote, Berrío divide de carrinho com o goleiro tricolor.

1' do 1º T - Guerrero disputa bola com Renato Chaves, cai na área e pede pênalti. Árbitro manda o jogo seguir.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Será respeitado um minuto de silêncio antes do início da partida.

Equipes em campo. Vai começar a partida. Os dois times jogam com seus uniformes tradicionais.

Equipes já voltaram para o vestiário. Dentro de alguns minutos começa a partida.

As equipes estão em campo aquecendo. Com isso, as torcidas começam a cantar mais alto na arquibancada. Bela festa nesta tarde no Maracanã.

O Flamengo terá como titulares: Flamengo escalado: Muralha, Taruco, Rever, Vaz e Pará; Márcio Araujo e Rômulo; Arão Everton e Berrío; Guerrero

O Fluminense vai a campo com: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado.

As equipes já estão escaladas de forma oficial.

Boa tarde, torcedor. Dentro de 1 hora será dado início a primeira partida da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Acompanhem em tempo real na VAVEL Brasil.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL! Acompanhe por aqui o pré-live de Fluminense x Flamengo ao vivo, a primeira partida da final do Campeonato Carioca, que será disputada no Maracanã, às 16h (horário de Brasília). Fique conosco na VAVEL Brasil aqui!

Na última quarta-feira, as duas equipes entraram em campo por competições distintas. O Flamengo enfrentou o Atlético-Pr, partida válida pela fase da grupos da Copa Libertadores. Os atleticanos saíram vencedores por 2 a 1.

Guerrero marcou o gol rubro-negro. Já o Fluminense, levou uma equipe toda reserva para a partida contra o Brasil-RS, pela última rodada da fase classificatória da Primeira Liga. Com o empate em 1 a 1, o Tricolor se classificou no critério de desempate por não ter recebido cartão vermelho durante a primeira fase.

Fluminense e Flamengo passaram com certa tranquilidade pelas semifinais e vão se reencontrar na decisão do Campeonato Carioca a partir deste domingo. Os rivais, que foram finalistas da Taça Guanabara - empataram por 3 a 3 e o Tricolor levou a melhor nos pênaltis -, chegam na final como as principais forças do Estadual do Rio.

Vale lembrar que o clássico tem dois grandes desfalques. O Flamengo não conta com Diego, lesionado, enquanto o Fluminense não tem Gustavo Scarpa no time há um certo tempo. Do lado rubro-negro, Everton não jogou na última quarta e deve voltar com opção no banco de reservas.

As equipes chegam à decisão vivendo uma situação inédita: diferente dos anos anteriores, a final não será realizada entre os campeões de turno.

Vencedor da Taça Guanabara, o Fluminense terá pela frente um Flamengo que não levantou taças no Estadual - mas gabarita-se por ter a melhor campanha da primeira fase.

No histórico do confronto Fluminense x Flamengo, o Rubro-Negro leva vantagem diante do rival: em 399 partidas, 144 vitórias para o Fla, 129 empates e 126 triunfos do Flu.

Já em decisões estaduais, vantagem para o Tricolor. O Fluminense levou a melhor em cinco oportunidades, sendo elas nos anos de 36, 41, 73, 84 e 95. Já o Flamengo foi melhor em 63, 72 e 91.

Donos das melhores campanhas no Rio, Fluminense e Flamengo se igualam também em confrontos diretos nesta temporada. Foram dois confrontos, ambos pelo Estadual, e dois empates.

Abel Braga é o grande responsável pelo mudança de postura do clube. Sem grandes reforços ou investimentos, o treinador apostou na base e está colhendo os frutos.

Abel terá apenas um grande desfalque: Gustavo Scarpa, camisa 10 e principal jogador da equipe, mas que está tendo sua ausência bem suprida por Richarlison.

Sem surpresas, o Fluminense deve entrar em campo com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado.

Problemas e soluções para Zé Ricardo. Desfalque na derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR, nesta quarta-feira, pela Libertadores, o meia Éverton foi liberado pelo departamento médico e está a disposição do treinador para a final.

Zé Ricardo, no entanto, declarou que vai esperar para avaliar sua condições física e não garantiu a escalação do jogador para o clássico.

Por outro lado, o desfalque confirmado fica por conta do meia Ederson, que se recupera de uma série de lesões na perna esquerda e ainda não jogou uma partida oficial em 2017.

O Flamengo para o clássico de domingo teria: Alex Muralha, Pará, Rever, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão, Miguel Trauco e Gabriel; Paolo Guerrero.