Internacional e Novo Hamburgo empatam em jogo emocionante e deixam decisão indefinida

Partida de ida pela final do Campeonato Gaúcho 2017, no estádio Beira-Rio.

INCIDENCIAS : Partida de ida pela final do Campeonato Gaúcho 2017, no estádio Beira-Rio.

Neste domingo (30) ensolarado, mas frio de Porto Alegre, o Internacional recebeu o Novo Hamburgo, no estádio Beira-Rio pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2017. A partida ficou no empate por 2 a 2, com gols de João Paulo e Assis para o Nóia, lance de finalização de Roberson em gol contra e Nico López para o Inter. A decisão fica para o próximo domingo, em jogo que pode acontecer no Estádio do Vale ou até mesmo em Caxias do Sul.

O primeiro tempo de partida foi muito movimentado das duas partes, mas quem abriu o placar foi o Novo Hamburgo com um gol de cabeceio de João Paulo. Logo depois, aos 21' um lance polêmico em cima de Nico López dentro da área do Inter fez com que DAalessandro tomasse um cartão amarelo por reclamação; o gringo foi bater o escanteio e aproveitou para fazer aquela apelação para o bandeirinha, que foi repreendida pelo árbitro com essa advertência.

Aos 24', William cruzou a bola e Carlos cabeceou por cima do gol, tirando o fôlego da torcida colorada. Depois desse lance, as duas equipes atacaram e ficaram equilibradas por um tempo.

Aos 40' o lance mais perigoso do Inter para o gol do Nóia venho com Nico López que cruzou e quase marcou o gol de empate, mas a bola foi para a linha de fundo. Fim do primeiro tempo no Gigante.

Inter busca empate duas vezes e novamente apresenta problemas com lesão dos goleiros

No começo de segundo tempo, o Inter já voltou trocando Anselmo por Roberson, partindo para ser mais ofensivo. D'Alessandro cobrou escanteio curto onde William recebeu e repassou para o camisa 10 do Inter que largou uma bomba para o gol do Nóia, mas defendeu o goleiro Matheus.

Em outro lance, Roberson empatou para o Internacional e pôs fogo na partida. Logo em seguida, D'Alessandro mandou uma bomba para a área do Novo Hamburgo que passou muito perto do gol.

No minuto 22 da segunda etapa, Assis ampliou o placar em um escanteio da direita, após saída errada de Keiller, fez 2 a 1 para o Nóia e deixou o jogo apreensivo e preocupante para o Inter.

Com 26 minutos de segundo tempo, Roberson sentiu desconforto muscular e entrou Valdívia para a alegria da torcida, no lance seguinte, em uma disputa por bola, as travas da chuteira do PokoPika acertaram o rosto do jogador adversário. O jogo ficou parado enquanto o jogador do Novo Hamburgo sangra no gramado.

Aos 37' da etapa final, Nico López empatou novamente, deixando o placar em 2 a 2 no estádio Beira-Rio.

No final da segunda etapa, o inesperado aconteceu, Keiller se lesionou e deixou o clima tenso no Gigante. O goleiro de 20 anos já era o terceiro reserva do Inter e o Colorado não tinha mais nenhum goleiro inscrito no campeonato, pois Lomba e Danilo estavam lesionados.

Eis que surge uma surpresa no Beira-Rio, Marcelo Lomba, que teve um intensivo treinamento para recuperar-se de lesão no meio de semana, foi chamado e a torcida inteira gritou o seu nome vibrando pela entrada. Lomba ficou os últimos cinco minutos de partida guardando o gol colorado até Anderson Daronco apitar o fim de jogo.

Agora, Inter e Novo Hamburgo levam a decisão do título gaúcho para a partida de volta, com local ainda a ser definido. Vale lembrar que qualquer empate a disputa será definida nos pênaltis e quem ganhar leva o título.