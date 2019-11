Resultado Remo x Paysandu na final do Campeonato Paraense 2017 (1-1)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite!

Tudo igual na finalíssima. No próximo domingo (7) teremos o jogo de volta, vale o título do Campeonato Paraense! Por enquanto Remo e Paysandu estão iguais no placar.

48' TERMINA A PARTIDA! Remo e Paysandu ficam no empate em 1 a 1 na primeira partida da decisão do Campeonato Paraense.

45' Teremos mais três minutos de acréscimos.

44' Falta marcada em Rodrigo Andrade no meio campo.

42' Zé Antônio avança livre e arrisca de fora da área mas finaliza mal.

40' Subatituição no Paysandu: Sai Leandro Carvalho para a entrada de Leandro Cearense.

39' Jayme arrisca o chute de muito longe, a bola surpreende o goleiro Emerson, que consegue se recuperar e espalmar para fora.

37' Fininho cruza na área e a defesa corta para linha de fundo.

36' Substituição no Remo: Sai Renan Silva para a entrada de Fininho.

34' Edgard recebe na área, rola para Jayme, que chuta de primeira mas isola a bola.

33' Substituição no Paysandu: Sai Diogo Oliveira para a entrada de Rodrigo Andrade.

32' Paysandu tem a posse de bola, mas não assusta a defesa adversária.

30' CONFUSÃO! Reservas do Paysandu entram em campo para reclamar da marcação do árbitro, que ao conversar com os jogadores acalmou os ânimos.

29' Cartão amarelo para Diogo Oliveira.

28' GOL ANULADO! Na cobrança de escanteio, Diogo Oliveira desviou com a mão para o gol e o árbitro marcou anulou o gol ilegal.

27' Falta perigosa para o Paysandu. Bergson solta a bomba mas o goleiro André Luís faz a defesa.

26' Cartão amarelo para Renan Silva, por falta em Wesley.

25' Cartão amarelo para Perema, por falta em João Victor.

24' Substituição no Paysandu: Sai Alfredo para a entrada de Wil.

23' Em jogada pela esquerda, Edgar cruza na área a bola chega em João Victor, que tenta o devio para o gol mas o goleiro Emerson faz a defesa!

22' Substiuição no Remo: Sai Jeferson para a entrada de Renan Silva.

20' UUUUUUUUUUUUUUUH! Na entrada da área Zé Antônio pega a sobra e chuta de primeira, a bola passa rente a trave esquerda!

18' Paysandu tenta valorizar a posse de bola, o ritmo de jogo é lento neste segundo tempo.

16' Em jogada pela direita, Leandro Carvalho tenta o cruzamento para Bergson na área mas a defesa fica com a bola.

14' Gabriel Lima recebe na área, rola para Edgar mas o atacante é travado na hora do chute.

12' Dois escanteios seguidos para o Remo, sem perigo para a defesa do Paysandu.

11' Em jogada pela direita, Diego Oliveira entrou na área e tentou tocar para Alfredo, corte providencial da defesa do Remo.

10' Em jogada individual pela ponta direita, Leandro Carvalho tentou a finalização mas chutou para fora.

07' Na jogada de ataque do Paysandu, Igor João desviou a bola com a mão no campo de defesa, jogadores do papão reclamaram de falta.

05' Edgar avançou pela ponta esquerda, se livrou da marcação e cruzou na área, o goleiro Emerson saiu mal e Igor João só precisou escorar de cabeça para marcar.

05' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO REMO! IGOR JOÃO EMPATA A PARTIDA!

03' Falta dura de Aryton em Jayme, cartão amarelo para o lateral.

02' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! Quase o empate do Remo! a bola sobrou para João Victor, o atacante finalizou mas o goleiro Emerson fez ótima defesa. No rebote, Gabriel Lima finaliza mas é travado na hora certa.

0' Substituição na equipe do Remo: Sai o meia Lucas Victor para a entrada do atacante João Victor.

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Até aqui o Paysandu vai levando a melhor sobre a equipe do Remo, o placar marca 1 a 0 para o papão no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense.

45' Mais dois minutos de acréscimos. Vamos até os 47 minutos.

44' Boa jogada de Leandro Carvalho, o atacante avançou em velocidade, ganhou da marcação mas mandou mal na hora de finalizar.

43' A bola sobra para Wesley na entrada da área, o volante tenta a finalização de primeira mas manda para longe.

42' Lucas Victor chega a linha de fundo, cruza rasteiro mas o goleiro Emerson se estica e fica com a bola.

41' Falta de ataque no papão. No escanteio pela direita, após a bola alçada o árbitro parou o jogo marcando a infração.

40' Na bola lançada na área, Gabriel Lima divide com o goleiro Emerson mas o árbitro manda o jogo seguir.

39' Dividida de Leandro Carvalho com Léo, o atacante bicolor leva a pior é cai no gramado.

38' Escanteio para o Remo. A bola é alçada na área pela direita mas o árbitro marca falta de ataque.

35' Paysandu passa a dominar as ações do jogo após o gol.

34' Leandro Carvalho avança livre pelo meio, arrisca de fora da área mas chuta longe do gol.

31' UUUUUUUUUUUUUUH! Bergson avança pelo meio e arrisca um lindo chute de fora da área, o goleiro André Luís se estica e manda a bola para fora.

29' Falta de Jeferson em Wesley no meio campo.

27' Em jogada pela direita, Diego Oliveira cruzou na área e Bérgson, livre, cabeceou sem chances para o goleiro. É o papão abrindo o placar na decisão.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO PAYSANDU! BÉRGSON!

25' UUUUUUUUUUUUUH! Chegada perigosa do Remo! Gabriel Lima cruzou rasteiro na área, o goleiro Emerson tentou afastar mas deu no pé de Edgar que, livre finalizou mas perdeu a chance clara de gol.

23' CONFUSÃO! Leandro Carvalho alega ter levado uma solada de Edgar, os dois discutem e o árbitro para o jogo.

21' Cobrança de falta de Tsunami, o volante tenta o lançamento na direita mas acaba lançando forte demais e a bola sai pela lateral.

19' Hayner cobra lateral para área, a defesa do Remo afasta mal e no rebote Augusto Recife chuta sem perigo mara a meta de André Luís.

16' Escanteio para o Paysandu. André Luís tira de soco novamente.

15' Após bom lançamento, Gabriel Lima entra na área e tenta a finalização mas acaba isolando a bola.

14' Paysandu com mais posse de bola, o papão procura espaços na defesa adversária fazendo o jogo girar.

11' Em escanteio cobrado por Jayme na esquerda, o goleiro Emerson afasta da área de soco.

08' Zé Antônio recebe no meio, avança sem marcação e tenta a finalização de longe, mas chuta longe do gol.

07' Falta de Jeferson em Wesley.

06' Jogo começa movimentado, as equipes jogam com velocidade em busca do ataque.

04' Resposta do Remo. Léo Rosa cruzou na área mas a defesa adversária tratou de fazer o corte na primeira trave.

03' Ayrton fez bola jogada pela esquerda, cruza na área mas Gilvan cabeceia por cima do gol.

01' Leandro Carvalho avança pela direita, arrisca o chute de fora da área mas a bola é cortada pela defesa do Remo.

COMEÇA O JOGO!

Equipes no gramado, hino nacional será executado.

Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Hayner; Wesley, Augusto Recife e Diego Oliveira; Leandro Carvalho, Alfredo e Bergson.

O Paysandu também está confirmado para o jogo!

André Luís; Léo Rosa, Henrique, Igor João e Zé Antônio; Tsunami, Gabriel Lima, jeferson e Jayme; Lucas Victor e Edgar.

O Remo está escalado para a partida!

Veja abaixo os jogadores do Paysandu que foram relacionados para a partida.

Goleiros: Emerson e Marcão

Zagueiros: Fernando Lombardi, Gilvan, Pablo e Perema

Laterais: Ayrton, Hayner, William Simões e Wilkerson

Volantes: Augusto Recife, Jhonnatan, Rodrigo Andrade, Ricardo Capanema e Wesley

?Meias: Diogo Oliveira e Daniel Sobralense

?Atacantes: Alfredo, Aslen Kevin, Bergson, Leandro Carvalho e Leandro Cearense.

Outro atleta que também estará a disposição é o meia Daniel Sobralense. Por opção técnica, o jogador não viajou com o grupo para o duelo contra o Santos, no meio de semana pela Copa do Brasil. No primeiro jogo da final, ele volta ser relacionado na equipe. O bicolor vai em busca de seu 47º título estadual.

Pelo lado do Paysandu, o técnico Chamusca terá a disposição todo seu elenco para a decisão. Contando com a volta do zagueiro Fernando Lombardi, recuperado de uma lesão no tornozelo. Após duas semanas parado, o jogador volta a ser relacionado para uma partida.

Veja abaixo os jogadores do Remo que foram relacionados para a partida.

Goleiros: André Luís e Vinícius

?Zagueiros: Henrique, Higor João, Zé Antônio e Tsunami

Laterais: Léo Rosa e Jackinha

?Volantes: Renan Silva, Lucas Victor e Jeferson

?Meias: Flamel, Fininho e Rodrigo

?Atacantes: Jayme, Gabriel Lima, Edgar, Nano Krieger, Val Barreto, João Victor e Felipe.

Em compensação, a equipe contará com duas voltas importantes. O lateral Jackinha e o meia Flamel, recuperados de lesão, estão a disposição para a decisão de logo mais. O leão azul vai em busca do seu 45º título estadual.

Para a primeira partida da final nesta temporada, a equipe do Remo terá três desfalques. São eles, os volantes Marquinhos e Elizeu, o primeiro cumpre suspensão imposta pelo STJD pela expulsão na partida contra o São Raimundo, ainda pela fase classificatória do tormeio. Já Elizeu está fora por conta de uma lesão no pé direito. Além dos dois atletas, outro desfalque será o meia Eduardo Ramos, que está em litígio em seu contrato com o clube.

O primeiro Clássico Rei da Amazônia entre as equipes aconteceu em 14 de junho de 1914, o Remo venceu o Paysandu pelo placar de 2 a 1 no estádio da Curuzú, para um público de apenas 2 mil espectadores, em partida válida pelo Campeonato Paraense.

Os números do RexPa, como é conhecido o clássico, são extensos. Remo e Paysandu se enfrentaram 739 vezes. São 257 vitórias do Remo, com 940 gols marcados, contra 231 vitórias do Paysandu, com 937 gols feitos. 251 duelos terminaram empatados.

No último confronto entre as equípes, ainda pela nona rodada da primeira fase da competição Paraense, empate em 1 a 1.

Segundo colocado geral, integrante do grupo A1, o Paysandu somou 20 pontos na fase classificatória do tormeio. Foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. No entanto, o papão da curuzú teve menos dificuldades que o rival para chegar a decisão do estadual. Enfrentando o São Raimundo-PA pela semifinal, na primeira partida um empate sem gols e na segunda vitória, em casa, pelo placar de 3 a 1.

A equipe do técnico Josué Teixeira sofreu apenas uma derrota na competição, quando foi derrotada pelo Independente-PA no primeiro jogo das semifinais pelo placar de 2 a 0, assim revertendo a vantagem na segunda partida. Jogando sob seus domínios, o Remo venceu o adversário por 3 a 1 e decidiu a vaga na finalíssima nos pênaltis, levando a melhor ao converter 10 penalidades contra 9 do oponente.

Mandante no confronto de ida e integrando o grupo A2, o Remo alcançou a liderança geral da competição somando 22 pontos na fase classificatória, com seis vitórias e quatro empates em 10 jogos.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da primeira partida entre Remo x Paysandu ao vivo pela final do Campeonato Paraense 2017. O duelo será disputado no estádio do Mangueirão, às 16h deste domingo (30).