Resultado Cruzeiro x Chapecoense na Copa do Brasil 2017 (1-0)

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a ser disputado no Mineirão, às 21h45 do dia 3 de maio de 2017.

O segundo e decisivo duelo entre Raposa e Verdão do Oeste acontece no dia 1º de junho, na Arena Condá, às 21h30.

Cruzeiro vence Chapecoense por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e larga na frente. Quem marcou o gol do time celeste foi Raniel, aos 2 minutos da etapa inicial.

48' FIM DE JOGO!

Público: ?11.716 torcedores

Renda: R$ 203.069,00

46' AGUENTA, CORAÇÃO! Cobrança de escanteio do time alviverde passa com muito perigo pela pequena área celeste, muito jogadores sobem para cabecear, e bola sai pela linha de fundo.

46' Lennon perde bola na direita, e Chape arruma cruzamento pela direita, que fica no corte de Caicedo.

45' Escanteio para o Cruzeiro!

Vamos a 48!

43' PARA ASSUSTAR! Wellington Paulista desvia bola de cabeça contra a meta de Rafael, e bola passa muito perto.

42' Arrascaeta cai na área e pede pênalti, mas juiz manda seguir.

40' Apodi descola cruzamento, mas defesa da Raposa tira.

36' Wellington Paulista é flagrado em posição de impedimento.

32' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

Sai: Niltinho

Entra: Rossi

31' Andrei Girotto tenta cruzar, mas defesa do Cruzeiro afasta.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Lucas Silva

Entra: Hudson

28' Apodi comete falta de ataque sobre Diogo Barbosa.

25' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Raniel

Entra: Rafael Sóbis

23' Escanteio para o Cruzeiro.

22' Wellington Paulista tabela com Osman pela esquerda, que cruza na área da Raposa. Caicedo aparece bem e faz o corte.

21' CARTÃO AMARELO!

Para Fabrício Bruno.

20' CARTÃO AMARELO!

Para Wellington Paulista, por reclamação.

20' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

Sai: Túlio de Melo

Entra: Wellington Paulista

19' Em seu primeiro lance, Arthur Caíke assusta a meta cruzeirense.

18' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

Sai: Nenem

Entra: Arthur Caíke

16' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Thiago Neves

Entra: Rafinha

14' Tulio escapa de marcação dupla e vira com Apodi. Lateral tabela com Osman, que perde a bola.

13' Lennon é atendido em campo.

9' Arrascaeta cobra escanteio, mas zaga catarinense tira.

5' Apodi recebe virada de bola e cruza longe demais. Tira de meta para Rafael.

2' Túlio e Henrique se chocam no gramado, e jogador da Chape é atendido em campo.

APITA O ÁRBITRO!

Equipes em campo para o segundo tempo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Nathan passa por três marcadores, cai no gramado e pede falta, mas juiz não sinaliza.

Vamos a 46!

44' Apodi lança Osman, mas Rafael chega rápido e fica com a bola.

43' Chape se destaca em roubadas de bola e equilibra o duelo.

42' Raniel sofre falta em marcação forte da Chapecoense.

40' Lennon tabela com Arrascaeta, mas recebe passe forte demais.

39' Apodi sofre falta de Raniel, em marcação pegada no meio-campo.

37' Dedé afasta cruzamento de Diego Renan.

36' Niltinho corre para pegar bola na linha de fundo, mas não consegue.

32' Chapecoense cresce no jogo.

31' Dedé cabeceia em cobrança de lateral da Chape, bola sobra para Niltinho, que manda para fora.

30' Apodi recupera bola de peito, avança e cruza na área do Cruzeiro, mas Dedé aparece à frente de Túlio e manda pela linha de fundo.

28' Chape tenta encontrar espaços em meio à marcação do Cruzeiro.

26' Alisson chega pela esquerda para prosseguir jogada da Raposa, mas está impedido. Apodi não deixa de cobrir meia celeste.

25' CARTÃO AMARELO!

Para Andrei Girotto, da Chapecoense.

24' Diogo Barbosa lança cruzamento na área da Chape, mas Elias fica com a bola.

22' Tudo bem com os dois! Victor está em campo, mas Caicedo permanece de fora, esperando para entrar.

20' Niltinho cobra falta, e Rafael pula para tirar a bola. No lance, goleiro cruzeirense acerta Victor Ramos e Caicedo. Atletas são atendidos em campo.

19' Bola longa de Lucas Silva sai pela linha fundo, e é tiro de meta para o goleiro do Verdão do Oeste.

18' Thiago Neves recebe bola na entrada da grande área da Chape, mas recomposição catarinense age rápido e chega para proteger meta de Elias.

16' Arrascaeta cobra na segunda trave, mas ninguém aparece para empurrar para o gol.

16' Arrascaeta e Thiago Neves na bola para a cobrança.

15' Falta de Fabricio Bruno sobre Raniel. Bola para o Cruzeiro na esquerda!

14' Niltinho recebe pela direita, mas falha em domínio, bola escapa e para nos pés de Rafael.

13' Lucas Silva perde bola no meio-campo, Chape avança, mas Dedé faz o corte.

12' FORTE DEMAIS! Lucas Silva recebe no meio e arrisca de longe, mas bola sobe muito.

11' Zaga catarinense desvia cobrança de escanteio e afasta perigo contra a meta de Elias.

10' Escanteio para o Cruzeiro cobrar!

10' Cruzeiro tem 75% de posse de bola. Predomínio celeste no duelo do Mineirão.

8' Chape chega pela primeira vez contra Cruzeiro. Niltinho arrisca, e Rafael fica com a bola.

6' Zagueiros do Cruzeiro no campo de ataque da Raposa. Todo o time celeste pressiona catarinenses.

5' Arrascaeta engana marcação e abre com Diogo Barbosa, que perde bola para a defesa da Chape.

4' Alisson tenta bicicleta dentro da área da Chape, mas pega mal na bola.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RANIEEEEEEL!



Atacante recebe passe, tira marcação da jogada e solta bomba de longe. Cruzeiro abre o placar no Mineirão.

2' Alisson pressiona e descola lateral para a Raposa.

1' Cruzeiro deixa seu tradicional uniforme azul e joga de branco hoje!

APITA O ÁRBITRO!

21h43 Quase tudo pronto para o duelo!

Hino Nacional sendo executado no Mineirão!

CHAPECOENSE ESCALADA!

Elias; Apodi, Victor Ramos, Fabricio Bruno e Diego Renan; Andrei Girotto, Nathan, Neném, Niltinho e Túlio de Melo; Osman.

CRUZEIRO ESCALADO!

Rafael; Lennon, Dedé, Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Alisson e Arrascaeta; Raniel.

Boa noite, torcedor!!! Em menos de 15 minutos, você acompanha ao vivo, com a VAVEL Brasil, o jogo Cruzeiro x Chapecoense.

O segundo jogo entre Cruzeiro e Chapecoense pelas oitavas da Copa do Brasil acontece no dia 1º de junho, às 21h30, na Arena Condá.

FALA, ARRASCAETA!

"Precisamos pensar 100% na Chapecoense. É um jogo decisivo também, uma Copa muito importante. Temos a oportunidade de começar bem em casa, precisamos disso. Temos que fazer um jogo dinâmico, forte, como foi contra o Atlético-MG. Vamos tentar fazer uma vantagem para o jogo de volta, porque sabemos que é um jogo difícil de jogar lá", disse o uruguaio.

Titular da Raposa e um dos destaques da armação celeste, Arrascaeta pediu bastante atenção contra a Chape.

FALA, DIEGO RENAN!

“A gente sabe que é uma sequência de jogos todos importantes. Domingo a gente começou a decidir o Estadual, agora vira a chave para a copa do Brasil, depois volta para o Estadual, Recopa... Libertadores... tá uma maratona grande, mas o grupo tem respondido bem”, afirmou o lateral.

MARATONA!

A Chapecoense vive uma verdadeira maratona de jogos. Depois que enfrentar o Cruzeiro, joga com o Avaí, pela grande decisão do Estadual (7 de maio), decide a Recopa Sul-Americana com o Atlético Nacional, na Colômbia (10 de maio), estreia no Brasileirão contra o Corinthians (13 de maio), enfrenta o Lanus pela Libertadores (17 de maio), retorna ao Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras (20 de maio), e por fim, encerra a fase de grupos contra o Zulia (23 de maio).

BAIXAS NA CHAPE!

O técnico Vágner Mancini não poderá contar com o lateral-direito Zeballos, que se recupera de uma lesão grau dois no adutor longo da coxa esquerda.

Além de Ezequiel e Robinho, Manoel, Ariel Cabral, Elber e Judivan são os outros atletas indisponíveis para o comandante celeste.

Quem é opção, Mano?

Confira a lista dos jogadores da Raposa relacionados para o jogo desta noite:



Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Fabrício, Lennon e Mayke

Zagueiros: Dedé, Kunty Caicedo e Léo

Meio-campistas: Alex, De Arrascaeta, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis, Raniel e Ramón Ábila

EZEQUIEL E ROBINHO!

Depois de pintarem na lista de relacionados para o clássico do último domingo, o lateral Ezequiel e o meia Robinho não foram convocados para este jogo contra a Chape. Respectivamente, um vinha sendo poupado por um desgaste muscular, e o outro tratava de lesão no músculo posterior da coxa direita.

RETROSPECTO!

Este será o décimo encontro entre as equipes em suas histórias. Nas outras nove, vantagem celeste:



4 vitórias do Cruzeiro

2 vitórias da Chapecoense

3 empates

A opção do clube catarinense por não jogar com a equipe profissional não foi simplesmente uma "opção". O calendário traiçoeiro colocou dois jogos da Chape no mesmo dia (Cruzeiro pela Primeira Liga e Avaí pela Campeonato Catarinense). O Verdão do Oeste, então, solicitou à Raposa e à Primeira Liga que fosse feito um reajuste de datas, passando o confronto com o time mineiro para o dia seguinte. Ainda assim, a Chape não conseguiria jogar na quarta em Santa Catarina e na quinta em Belo Horizonte, tendo que enfrentar a Raposa com o sub-23.

DE FRENTE MAIS UMA VEZ!

Cruzeiro e Chapecoense já se encontraram em 2017. As equipes disputaram a segunda rodada da Copa da Primeira Liga, com vitória celeste por 2 a 0 - gols de Ramon Ábila. Na ocasião, a Chape jogou com time sub-23.

NA FINAL DO ESTADUAL!

Ambas as equipes são finalistas de suas competições regionais. No caso da Raposa, o adversário é o seu maior rival, o Atlético-MG, e a primeira partida da decisão aconteceu no último domingo (30), terminando em 0 a 0. Já a Chape decide o seu campeonato estadual com o Avaí, em que venceu o primeiro jogo também no domingo passado, por 1 a 0.

O Cruzeiro vem jogando a Copa do Brasil desde a primeira fase da competição, pela qual já disputou seis partidas. Confira a trajetória celeste na edição de 2017:



Primeira fase

Volta Redonda 1x2 Cruzeiro



Segunda fase

Cruzeiro 6x0 São Francisco-PA



Terceira fase

Murici 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 2x0 Murici



Quarta fase

São Paulo 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 1x2 São Paulo

As equipes chegaram para esta etapa de formas diferentes. A Chapecoense entrou direto nas oitavas, porque está disputando a Copa Libertadores da América - mesmo caso de Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Botafogo e Atlético-PR.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, a partir de 21h45 desta quarta (3), minuto a minuto do jogo entre Cruzeiro e Chapecoense ao vivo, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Mineirão.