Flamengo visa assegurar classificação à próxima fase diante da Universidad Católica

Após a derrota para o Atlético-PR na última semana, na Arena da Baixada, o Flamengo retorna ao Maracanã nesta quarta (03) para enfrentar a equipe da Universidad Católica. A derrota fora de casa tirou o rubro-negro carioca da liderança do Grupo 4 da Copa Libertadores da América, que agora tem o Atlético-PR como líder. Flamengo e Universidad Católica encontram-se na 2ª e 3ª colocações da tabela, com 6 e 5 pontos respectivamente. A fim de vencer e garantir a vaga nas oitavas de final do torneio, o Flamengo entra em campo com o apoio de sua torcida - todos os 52 mil ingressos disponíveis para a torcida rubro-negra foram comprados; restam ingressos apenas para a torcida visitante.

Elenco determinado, mudanças no calendário e confiança no técnico Zé Ricardo

Em entrevista coletiva, o lateral Pará falou sobre a preparação da equipe e suas expectativas para o confronto desta quarta-feira. O camisa 21 da Gávea reforçou a importância da partida contra os argentinos e mostrou que o elenco rubro-negro está focado, apesar da ansiedade. “Amanhã é uma verdadeira final, estamos tratando assim porque podemos sacramentar nossa classificação. Tenho certeza que vamos dar a vida, diante de 60, 70 mil pessoas, para podermos comemorar a classificação”, afirmou.

A partir desta quarta, o calendário do Flamengo começa a apertar. O Rubro-Negro começa sua caminhada na Copa do Brasil na quarta (10), contra o Atlético-GO, e no Campeonato Brasileiro no sábado (13), contra o Atlético-MG. No entanto, antes das mudanças do calendário, o Flamengo tem um último compromisso pelo Campeonato Carioca: a final contra o Fluminense, no domingo (07). Quando perguntado se os resultados na Libertadores poderiam interferir na final estadual, Pará assegurou a importância de pensar em um jogo por vez e ratificou a importância de um resultado positivo diante da Universidad Católica.

O atleta terminou a entrevista transmitindo grande confiança no técnico Zé Ricardo. “Professor Zé tem tudo para alavancar na carreira, procura passar tudo da melhor maneira possível. Ele estuda bem o adversário, é difícil até falar porque nunca peguei um técnico que estude tanto o adversário como ele”, finalizou.

Equipes vêm a campo desfalcadas

Algumas similaridades antecedem o duelo desta quarta-feira. Ambas as equipes chegam ao Maracanã embaladas por um triunfo em clássico e apresentam desfalques significativos. O Flamengo derrotou o Fluminense por 1 a 0 na primeira partida da final do Campeonato Carioca; o Universidad Católica, por sua vez, venceu o Universidad de Chile por 3 a 1 em partida válida pelo Campeonato Chileno.

As escalações se mantém em aberto, no entanto, graças aos desfalques dos dois lados. Do lado rubro-negro, o meia Diego se recupera de lesão no joelho e deverá ficar fora dos gramados até o final do mês de maio. O atacante Berrío também não entrará em campo com a camisa do Flamengo – expulso no jogo em Santiago, o colombiano cumpre amanhã o último de seus três jogos de suspensão determinados pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol.

A Universidad Católica, por sua vez, tem seus principais desfalques no setor defensivo. O zagueiro Benjamin Kusevic foi expulso na última rodada em partida contra o San Lorenzo e desfalca a equipe na partida contra o rubro-negro carioca. O também zagueiro Germán Lanaro encontra-se no departamento médico devido a uma fratura na costela e não integrará o elenco no Rio de Janeiro. As baixas no setor defensivo trazem preocupação aos torcedores e deixam em aberto a escalação titular do técnico Mario Salas.

Partida decisiva para o Rubro-Negro

Caso derrote a Universidad Católica – e o Atlético-PR não perca para o San Lorenzo – o Flamengo avança automaticamente às oitavas de final da Libertadores. Quaisquer outros resultados no grupo, porém, deixam os cariocas dependendo de uma vitória contra o San Lorenzo fora de casa, na Argentina, para obter a classificação.