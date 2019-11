Virada tricolor: Abel Braga precisa repetir feito de 2005 para Flu ser campeão carioca

180 minutos. Esse é o tempo de bola rolando que decide o campeão carioca de 2017. No último domingo, os primeiros 90'. 1 a 0 para o Flamengo num Fla-Flu elitrizante. Flamengo e Fluminense. Histórias como o título rubro-negro de 1991 e o fatídico gol de barriga em 1995 engrandecem o clássico que une os dois maiores ganhadores do Campeonato Carioca. O Flamengo, possui 33 títulos e o Flu, 31.



A vantagem em um clássico como o Fla-Flu é importante e está do lado rubro-negro. No entanto, na tarde deste domingo (7), Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar pela segunda partida que decidirá o campeão carioca deste ano. Com apenas 90 minutos para reverter o placar adverso, o Flu tem pela frente uma difícil missão, entretanto, possível.



Em 2005, o Tricolor das Laranjeiras vivia uma situação bastante parecida. Após ser derrotado por 4 a 3 para Volta Redonda, o Flu precisava reverter a desvantagem de um gol para se segrar campeão estadual. Há quem diga que em toda história exista semelhanças com a atualidade. Neste caso, existia. E, ela estava no banco do Tricolor. Abel Braga, treinador do Time de Guerreiros neste ano, também comandava o Flu em 2005 e com ele, Marcão e companhia o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca daquele ano, mesmo com perdendo a primeira partida da grande final. Agora, Abel Braga e seus comandados precisarão repetir tal feito de 2005 que a VAVEL Brasil relembra agora.



A virada imprevisível: Flu vence nos acréscimos e é campeão carioca 2005



Na primeira partida, o Volta Redonda venceu por 4 a 3 e jogava por um empate para conquistar seu primeiro título estadual. Na primeira etapa do jogo que decidiria o campeão carioca daquele ano, o Flu tinha mais posse de bola, mas a equipe do interior do Estado era a que criava chances que levavam efetivo perigo ao gol defendido por Kléber. E, logo aos nove minutos Fábio recebeu belo lançamento de Mário César pela esquerda e bateu firme na saída do goleiro tricolor, colocando assim o Volta Redonda em vantagem e obrifando o Tricolor Carioca a marcar três gols caso quisesse sagrar-se campeão.



O Tricolor seguia com a maior posse de bola na partida, mas pouco conseguia levar perigo ao gol do Voltaço. A única defesa difícil que o goleiro Lugão fez no primeiro tempo foi numa cabeçada de Juninho logo no início do jogo. A insistência, então, foi premiada no final do primeiro tempo quando aos 47 minutos, em cruzamento de Fabiano Eller cabeceou no travessão e a bola voltou no corpo do zagueiro Aílson, encontrando o fundo das redes do Maracanã.



A grande pressão tricolor parecia não resistir à forte marcação do Volta Redonda no segundo tempo. Com duas expulsões - uma para cada equipe -, a partida ficou nervosa, e, empurrada por sua torcida, a equipe de Abel Braga dominava a partida novamente. Aos 23 minutos da etapa derradeira Juan cruzou na área e Marcão desviou de cabeça. A bola passou por Lugão, bateu na trave e entrou. Era a virada tricolor. Mas o Flu ainda precisava marcar.



A equipe do Volta Redonda, recuada, não se encontrava na partida e, seus zagueiros, sofriam com a grande pressão exercida pelo clube das Laranjeiras. A partida, então, parecia se encaminhar para os pênaltis. Mas, já nos acréscimos, aos 47 minutos, Arouca cruzou na área e o zagueiro Antônio Carlos ganhou do goleiro Lugão e cabeceou para o fundo das redes. O Fluminense era o campeão carioca de 2005. A virada improvável havia acontecido.



Agora, doze anos depois, o Fluminense de Abel Braga precisa repetir o feito diante do rival Flamengo. Para ser campeão durante o tempo regulamentar, o Flu precisa vencer os rubro-negros por dois gols de diferença. Vitória simples ou com um gol de vantagem levam a decisão à disputa por pênaltis e qualquer empate sagra o Flamengo campeão. A partida ocorrerá neste domingo (7), às 16h, no Maracanã.