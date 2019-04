Final sem os camisas 10: Diego e Gustavo Scarpa desfalcam Flamengo e Fluminense

Neste domingo (7), Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca 2017. No primeiro jogo, o rubro-negro foi melhor e aproveitou a falha da defesa tricolor para abrir vantagem de 1 a 0, podendo ser campeão com empate. Por outro lado, o Flu precisa vencer por dois gols de diferença para levar o título - ou repetir o placar da ida para levar a decisão para os pênaltis.

Mas para o segundo jogo que vale o título estadual, os dois clubes tem uma coisa em comum: ambos não podem contar com os camisas 10. Os meias Diego e Gustavo Scarpa desfalcam Flamengo e Fluminense, respectivamente, e tiram um pouco do brilho da decisão.

Gustavo Scarpa lesionou o tornozelo no final de fevereiro, na semifinal da Taça Guanabara, contra o Madureira, após sofrer dura entrada de Douglas Lima. O meia tricolor já está em fase final de recuperação e já treina com bola com o restante grupo, mas só retorna aos campos no início do Campeonato Brasileiro.

Já Diego, que esteve em campo na final da Taça Guanabara contra o Fluminense, sofreu entorse no joelho na Libertadores, contra o Atlético-PR, após pisar errado no gramado. Na próxima semana, o meia vai completar um mês sem jogar, mas já está se recuperando e, assim como Gustavo Scarpa, retorna no início do Brasileirão.

Porém, mesmo sem os camisas 10, Flamengo e Fluminense já acharam a forma de jogar sem eles. O Tricolor iniciou o trabalho mais cedo, tendo Richarlison como substituto de Gustavo Scarpa. Já o rubro-negro, ainda procura a melhor forma de jogar sem Diego, mas tem Guerrero para assumir a responsabilidade na ausência do meia.

O Flamengo tem 33 títulos do Campeonato Carioca e pode ampliar a vantagem sobre o Fluminense, que tem 31 e quer encostar no rubro-negro. O Fla precisa de um empate para ser campeão, enquanto ao Flu só a vitória interessa. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente e o Maracanã terá quase 70 mil torcedores na decisão do estadual. A VAVEL Brasil transmite em tempo real.