Resultado Corinthians 1x1 Ponte Preta na final Campeonato Paulista 2017

Parabéns Corinthians Campeão Paulista 2017

CÁSSIO LEVANTA A TAÇA !!!! CORINTHIANS CAMPEÃO PAULISTA!!!!!!!

Os jogadores do Corinthians começam a receber as medalhas de Campeão Paulista

Jogadores da Ponte Preta recebem as medalhas e Fernando Bob recebe a taça de vice campeão Paulista

Todos os jogadores do Corinthians vestem uma camisa com o número 77 em lembrança do título Paulista onde o clube saiu da fila contra a Ponte Preta

45' FINAL DE JOGO!!!!!!!! O CORINTHIANS É CAMPEÃO PAULISTA DE 2017

44' Substituição no Corinthians. Sai: Romero. Entra: Léo Jabá

43' PERDEEEU ROMERO Clayton fez boa jogada invadiu a área e cruzou para Romero que finalizou mal

42' FESTA NA ARENA!!! A torcida grita "É CAMPEÃO"

40' JOGO EMPATADO Ravanelli cobra falta, Marllon entrou por trás da zaga e completou para o gol

40' GOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!!! MARLLON

40' Substituição no Corinthians.Sai : Jadson. Entra: Pedrinho

39' Torcida do Corinthians começa a gritar " é campeão" na Arena

36' Jadson cobra escanteio, Balbuena cabecea para fora

35' NA TRAVEEEEEE Ravanelli mandou um foguete na intermediária a bola explodiu na trave

34' UUUUUUUH Nino Paraíba recebeu cruzamento e mandou de primeira para a boa defesa de Cássio

33' Lins invadiu a área e finalizou para fora

33' Substituição na Ponte Preta: Sai: Clayson. Entra: Lins

29' RECORDE DE PÚBLICO NA ARENA!! 46.017 pagantes acompanharam a final do Paulistão

24' Cartão amarelo para Elton

22' Nino Paraíba mandou um fogete, a bola passou raspando a trave

22' Substituição na Ponte Preta: Sai: Lucca. Entra: Yuri

16' ROMERO ABRE O PLACAR Jadson deu um lindo passe para Romero que ficou cara a cara com o goleiro, na primeira finalização, Aranha defendeu. Mas a bola sobrou novamente para Romero que mandou para o gol

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS !!!!! ROMERO!!!!!!

15' Romero tentou um passe nas costas de Kadu, mas o zagueiro se recuperou e cortou

10' Pottker finaliza, Cássio faz a defesa

9' Artur cruzou, Cássio saiu para ficar com a bola

8' NÃO LUCCA O atacante pela direita fez o cruzamento mas pegou muito mal na bola e mandou para fora do estádio

3' Jadson lançou Jô a bola foi muito forte

1' Substituição na Ponte Preta: Sai: Jadson. Entra: Ravanelli

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

45' Clayson arriscou na intermediária a bola passou longe do gol

44' Um minuto de acréscimo

40' UUUUUUH Jô tabelou com Fagner, o atacante recebeu na área e bateu de primeira, mas pegou mal na bola e foi para fora.

39' Cartão amarelo para Romero

36' Lucca cobra escanteio Pablo corta de cabeça.

35' Elton tocou para Lucca, que na entrada da área finalizou para fora do gol, sem perigo

34' Nino Paraíba mandou direto para o gol, a bola ficou fácil para Cássio

29' NA TRAVEEEEE!!! Aranha saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Jadson, que cruzou para Romero o qual ajeitou no peito para Maycon que finalizou. A bola bateu no pé da trave e saiu

28' UUUUUH Em cobrança de escanteio ensaiada, Clayson mandou direto pro gol, Cássio fez a defesa

27' Lucca cobra falta, Cássio sai do gol e toca para escanteio

25' UUUUUH Jadson tabelou com Fagner e recebeu na entrada da área e mandou para o gol. Aranha fez boa defesa

24' Jadson cobra falta a bola passa por todo mundo e vai para a linha de fundo

21' Fágner recebeu linda bola de Jadson, o lateral dominou e cruzou em direção de Jô, Aranha saiu do gol e ficou com a bola

20' UUUUUUUH Lucca cobra falta direto, a bola passa raspando o travessão

18' Pablo chega muito forte em Nino Paraíba e recebe cartão amarelo

16' Jadson cobra escanteio, Kadu corta de cabeça

15' Ponte Preta encontra dificuldades para chegar na área do Corinthians

9' Lucca recebeu na intermediária e mandou para o gol, a bola passou por cima sem perigo

6' Jadson cobra falta, a bola passa por todo mundo

5' Fagner pela direita cruzou, Lucca tocou a bola com a mão e o juiz marcou falta

3' Lucca pela esquerda tentou o cruzamento, Fagner cortou para escanteio

1' Clayson cruza a bola na área, nas mãos de Cássio

0' COMEÇA O JOGO!!

Tudo pronto a bola vai rolar!

Hino nacional brasileiro sendo executado na Arena

Os dois clubes estão entrando em campo para a grande decisão

Corinthians e Ponte Preta fazem aquecimento no gramado

Os dois times já se encontram nas dependências da Arena Corinthians

Corinthians escalado: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Paulo Roberto, Camacho, Maycon, Jadson, Romero e Jô

Ponte Preta escalada: ? Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu e Artur; Fernando Bob, Elton e Jadson; Clayson, Lucca e Pottker

Você é muito bem-vindo à mais uma partida Corinthians x Ponte Preta ao vivo online aqui na VAVEL Brasil. É dia de final à partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Com expectativa de quebra de recorde e enorme festa, a Arena Corinthians receberá o centésimo jogo do Timão com a chance da primeira taça numa final.

Fique de olho Corinthians x Ponte Preta: Cássio, goleiro: em cinco anos de Corinthians, o arqueiro nunca foi capitão em um jogo de título e terá a chance nesse domingo.

Fique de olho Corinthians x Ponte Preta ao vivo: Clayson, atacante: o jovem é um dos destaques nesse estadual e é olhado de perto pelo próprio Corinthians.

Nos braços da torcida, o jogador foi bombardeado com apelidos 'carinhosos' da massa ponte-pretana. O que pegou realmente foi o de Bruxo, mas especificamente, de 'Harry Pottker' de Campinas.

Por uma série de situações, a negociação não foi concretizada. Pottker permaneceu na Macaca mas pouco tempo depois acertou sua transferência após a disputa do Paulistão para o Internacional.

Artilheiro e determinado dentro de campo, foi rápida a identificação de William Pottker com a Ponte Preta. O atacante que vem sendo o principal nome da equipe desde o ano passado, por pouco não foi embora no início desta temporada, e justamente para o Corinthians.

Outro fato marcante deste domingo é onde estará a faixa da capitania na Arena Corinthians.

Citando algumas possibilidades de formações, Carrille confirmou a presença de Camacho no meio-de-campo corinthiano.

Cada vez mais próximo do título, outro exemplo de reviravolta neste ano é a situação vivida por Fábio Carille. O comandante foi efetivado sob olhares de desconfiança após a saída de Cristovão Borges no fim do ano passado.

Provavelmente utilizando três zagueiros, novamente a aposta será no trio ofensivo: formado por Clayson, Lucca e o "bruxo" William Pottker, que faz sua última partida pela equipe.

Na semana passada em Campinas, deu Timão: 3 a 0 com show de Rodriguinho, garantindo uma enorme vantagem para a equipe alvinegra.

Para reverter o placar e "vingar" os heróis de 1977, a Ponte terá que vencer por ao menos 3 gols de diferença, algo que aconteceu uma vez apenas nesta temporada, contra outro gigante do estado: o Palmeiras na semifinal.

O cenário visto na semana passada no Moisés Lucarelli, infelizmente é comum para o torcedor ponte-pretano: a Macaca mesmo com uma equipe competitiva deixa escapar uma grande oportunidade de título na final Corinthians e Ponte Preta.

Gabriel é outro que não irá entrar em campo na Arena. Já o lateral Fagner, foi contemplado com um efeito suspensivo e poderá jogar, após ser suspenso pelo STJD por uma agressão à Cueva do São Paulo.

Um dos maiores símbolos desta superação corinthiana para final Campeonato Paulista 2017 e Rodriguinho, uma das baixas de Carille para a decisão.

Mas isto não impediu que a equipe tivesse a melhor defesa da competição, e que se tornasse simplesmente invencível em clássicos. Foi inevitável que alvinegro desbancasse as equipes mais badaladas e ganhasse notoriedade.

Sem brilho, sem dar espetáculo, o Timão teve espírito de vencedor desde o começo, mas seguiu convivendo coma desconfiança de torcedores e da imprensa.

Considerada por muitos como a quarta força de São Paulo no início da temporada, o Corinthians superou-se a cada rodada neste início de ano.

Neste domingo (7), Corinthians e Ponte Preta enfrentam-se na Arena Corinthians, pela partida de volta da decisão, às 16h.

Após mais de três meses de disputa, no jogo Corinthians x Ponte Preta ao vivo chega ao fim neste fim de semana o Campeonato Paulista 2017.