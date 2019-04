Para Mano, baixas no Cruzeiro afetaram momento decisivo: "Tivemos que remontar a equipe"

Não deu para o Cruzeiro. A equipe foi derrotada pelo Atlético, por 2 a 1, na tarde deste domingo (7), na Arena Independência, e ficou com o vice do Campeonato Mineiro 2017. Após a partida, o técnico Mano Menezes comentou sobre o momento crucial que pesou na equipe na reta final do campeonato. Quatro dos considerados titulares da Raposa não estiveram presentes na grande decisão.

“Nós tivemos um pouco de infelicidade. Na reta final do campeonato, tivemos que remontar a equipe. Nós perdemos Ezequiel, Manoel, Ariel e Robinho. Você tem que reconstruir uma equipe na reta final e alguns jogadores são muito importantes no nosso controle e proposta de criação, como Ariel e Robinho. Ninguém perde dois jogadores assim e a equipe não sente”, disse.

A Raposa foi apática na primeira etapa da partida e sofreu o primeiro gol aos 13 minutos. A equipe voltou melhor no tempo complementar e empatou com Ábila, que marcou um belo gol aos 7 minutos. O time manteve um bom ritmo, mas, aos 24, em uma jogada bem trabalhada pela direta do ataque alvinegro, Elias guardou para o fundo das redes e sacramentou o título do Galo. Para Mano, as falhas no meio-campo foram um dos problemas do Cruzeiro.

“Eu penso que a gente poderia ter proposto melhor o jogo sim no primeiro tempo, mas não foi pelo sistema. A bola caiu várias vezes no nosso meio-campo. Acho que deveríamos ter encaminhado melhor. Tivemos um índice de erros de passe grande. Não dá pra querer achar culpado ou achar que está tudo errado, porque não está”, avaliou.

Mesmo com a derrota, o treinador aprovou a postura do time na segunda etapa da partida. “No segundo tempo tivemos que encontrar soluções para a equipe voltar a jogar melhor. Achamos Rafinha, arriscamos mais colocando o Ábila. Ao meu ver, a equipe jogou bem e naquele momento do jogo poderia ter virado o clássico. Não o fez e pagamos por isso”, afirmou.

Agora, o Cruzeiro vai ao Paraguai para o próximo compromisso: o confronto decisivo da primeira fase da Copa Sul-Americana. O adversário é o Nacional-PAR, e o jogo será realizado nesta quarta-feira (10), às 19h15, no estádio Arsenio Erico, em Assunção. Com bom humor, Mano Menezes foi irônico ao falar sobre o compromisso pela competição continental logo após a decisão do Mineiro.

“O futebol é uma molezinha. A gente joga uma final no domingo e na quarta-feira tem uma decisão no Paraguai. Mas é assim mesmo. Os jogadores são experientes e rodados em situações como essa. Como comportamento de decisão, já levamos daqui para quarta-feira”, finalizou.