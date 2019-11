Resultado Flamengo x Fluminense na decisão do Campeonato Carioca 2017 (0-1)

ACABOOOOOOOU! O FLAMENGO É CAMPEÃO CARIOCA DE 2017

O LATERAL VAI PRA CIMA DE OREJUELA E FINALIZA SEM PROBLEMAS PARA CONCRETIZAR O 34º TÍTULO DO FLAMENGO

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO, RODINEEEEEEEI!

É A COROAÇÃO DA CAMPANHA IMPECÁVEL NOS DOIS TURNOS E O PRIMEIRO TÍTULO DE ZÉ RICARDO COM A CAMISA RUBRO-NEGRA

Flu já realizou as três substituições e Orejuela vai para o gol

47' ?CAVALIERI EXPULSO! O goleiro sai do gol, acerta Rodinei e vai pra rua!

O Flamengo está com a mão na Taça e vai ser campeão carioca!

MAIS 4 MINUTOS DE JOGO!

45' Cartão Amarelo para Léo! O lateral parou o ataque rubro-negro.

43' CAVALIERI! Márcio Araújo invade a área e finaliza, Cavalieri salva o Fluminense mais uma vez!

41' UUUUUUH! Pará finaliza cruzado e a bola passa raspando!

CAVALIERI REBATE E O PERUANO MANDA PRO GOL EMPATANDO A PARTIDA, É O TÍTULO DO FLAMENGO!

39' GOL DO FLAMENGOOO! GUERRERO!!!!!!!

38' UUUUH! ARÃO FINALIZA DO MEIO CAMPO, A BOLA DESVIA EM HENRIQUE E SAI PELA LINHA DE FUNDO.

37' Maranhão se atrapalha com a bola e sai pela linha de fundo. Tiro de meta pro Mengão!

36' CARTÃO AMARELO! Lucas faz falta dura em Rodinei e recebe o cartão.

34' AFASTA RENATO CHAVES! O zagueiro tricolor tira a bola após a cobrança de falta de Arão.

33' MURALHA! Renato Chaves vai no terceiro andar e testa para o gol, Muralha encaixa!

33' AFASTA RÉVER! Léo cruza pela esquerda e o zagueiro rubro-negro se estica todo pra jogar a bola pra escanteio.

31' PAROU! Rafael Vaz sai da área e derruba Maranhão, falta para o Fluzão!

30' CAVALIERI TRANQUILO! Éverton chega na área tricolor, finaliza em gol, mas não leva perigo ao goleiro tricolor.

30' Jogo truncado no meio-campo, Fla chega com mais contundência

28' Renê tenta invadir a área tricolor mas não consegue passar por Renato Chaves e sai com bola e tudo.

Após a blitz tricolor, o Flamengo troca passes no campo de ataque e espera o momento certo para atacar.

25' Guerrero é atingido por Renato Chaves, o juiz manda o jogo seguir. O atacante rubro-negro fica caído na área tricolor.

24' ESCANTEIO PRO MENGÃO! Guerrero aparece pro jogo, tira o Henrique e finaliza. A bola desvia na zaga tricolor e sai em escanteio.

23' HENRIQUE AFASTA! Flamengo tenta entrar na área tricolor, mas o zagueiro afasta mais uma!

O ritmo do jogo diminui, os dois times começam a sentir o efeito da intensidade imposta nos dois tempos.

19' PAROU! Richarlison corria pro gol mas o juiz assinalou a falta do atacante tricolor.

SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Wellington Silva, entra: Maranhão.

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Trauco, entra: Rodinei.

14' MURALHA SALVA! Sornoza finaliza de fora e obriga o goleiro do Flamengo a realizar mais uma boa defesa. Escanteio pro Flu.

13' AFASTA A ZAGA! Richarlison chega em contra-ataque e Rafael Vaz afasta o perigo.

12' QUAAAASE! Sornoza cobra falta na cabeça de Dourado, o atacante tricolor cabeceia, a bola bate na zaga, bate no atacante e sai em tiro de meta.

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI BERRÍO E ENTRA GABRIEL.

9' SAI DO GOL CAVALIERI! Berrío recebe sozinho no ataque, mas Cavalieri sai do gol e fica com ela.

9' MURALHA SALVA! Sornoza acha Richarlison sozinho na área, o atacante tricolor cruza mas Muralha se joga para interceptar.

8' Arão afasta a cobrança de falta tricolor, Flamengo sai em contra-ataque.

7' CHUTOU FRACO! Léo invade a área pela esquerda, Berrío chega na marcação e atrapalha a finalização do lateral tricolor.

6' Arão cobra falta e a bola passa direto, tiro de meta pro Fluminense

5' LUCAS SALVA! Mais uma bola jogada para a área, o lateral tricolor tira e Henrique completa.

5' TIRA HENRIQUE! Berrío coloca na corrida e o zagueiro Fluminense afasta

3' SALVA RENÊ! Wellington lança Henrique Dourado em profundida e o lateral rubro-negro salva.

3' PASSA PELA BOLA! Éverton cruza e Berrío passa direto!

2' A BOLA FUGIU! Wellington tenta jogada individual e sai com bola e tudo

0' APITA O JUIZ! Bola rolando pela segunda parte da decisão!

No primeiro tempo o Fluminense somou 6 finalizações contra 8 do Flamengo. Equilíbrio nos números apesar do tricolor ter passado cerca de 27 minutos em chegar à meta de Muralha.

Apesar de ter a posse de bola superior, os rubro-negros não conseguiram transformá-la em gol e viram o Fluminense abusar das jogadas de lateral e escanteio para levar perigo ao gol de Alex Muralha. Rafael Vaz e Renê salvaram.

O primeiro tempo começou com a pressão tricolor que resultou no gol de Henrique Dourado. Após o gol, no entanto, o Flamengo tomou o controle das ações e passou a pressionar o Fluminense.

Rafael Vaz: "Tem mais 45 minutos, tá 0x0, vamos buscar!"

Henrique: "Vamos acertar algumas coisas para voltarmos melhor no segundo tempo e sairmos com o título"

46' APITA O JUIZ, FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' UHHHHHHHHHHHH! Wellington finaliza, mas Renê salva para o Flamengo.

MAIS UM DE ACRÉSCIMO!

45' IMPEDIMENTO! Berrío chega cara a cara com o Cavalieri, mas em posição irregular!

43' CARTÃO AMARELO! Henrique Dourado reclama com o árbitro e recebe o cartão. É o segundo para o Flu.

41' Lucas cobra o lateral, a zaga afasta e Wendel finaliza em cima da zaga rubro-negra.

40' EXPLODE NA ZAGA DO FLAMENGO! Fluminense chega com velocidade e Wellington finaliza. Rafael Vaz salva com o peito e manda para lateral.

39' PASSA PERTO! Sornoza arrisca do meio de campo e a bola passa à direita de Alex Muralha.

38' FALTA! E TEM CARTÃO! Pará faz falta dura em Richarlison e recebe o cartão amarelo.

Assim como no primeiro jogo, Flamengo é muito melhor no primeiro tempo da partida e comanda a ação.

36' OREJUELA SALVA! O volante desarma Guerrero na entrada da área e impede a finalização do matador peruano.

35' DOURADO CHEGA MAIS UMA VEZ! Léo cobra outro lateral e após desvio, o atacante finaliza para fora.

Posse de bola de 55% para o time rubro-negro, Flu volta a sair para o jogo e equilibra a partida no Maracanã.

33' JOGADORES DO FLAMENGO PEDEM PÊNALTI! No corte de Sornoza.

33' Trauco cruza e a zaga do Flu afasta!

33' Escanteio para o Flamengo! Renato Chaves corta e o Fla vai jogar a bola na área

31' CAVALIERI SENSACIONAL! O goleiro tricolor defende a finalização de Éverton no contra-ataque rubro-negro.

31' AFASTA A ZAGA! Henrique testa e Réver afasta.

31' TEM LATERAL PRO FLU! Léo vai jogar na área.

29' Fluminense nervoso faz falta atrás de falta. Flamengo, que não tem nada a ver com isso, coloca a bola na área tricolor.

27' CARTÃO AMARELO! Para Wellington Siva após atirar a bola no lateral rubro-negro Trauco. Falta para o Flamengo.

26' TIRA RICHARLISON! O atacante volta para ajudar na marcação e desarma Berrío.

25' NA BARREIRA! Rafael Vaz bate fraco, a bola bate na barreira e sobra pra Berrío que cruza mal e a bola sai em tiro de meta.

24' FALTA PERIGOSA PRO FLAMENGO! Renato Chaves segura o atacante peruano perto da área tricolor. Falta à feição para uma batida com força, Rafael Vaz é o candidato.

23' PASSA DIRETO! O cruzamento não acha ninguém e a bola sai em lateral para o Fluminense

22' ESCANTEIO PRO MENGÃO! Arão finaliza de fora, a bola desvia na zaga tricolor e sai para escanteio!

21' MAIS UMA FALTA! Na ligação direta, Orejuela toma a frente e sofre falta de Trauco.

Após o início avassalador, o Fluminense volta a marcar em seu campo e chama o rival pra cima.

Posse de bola é de 69% para o Flamengo que segue ditando o ritmo da partida.

18' DEFENDE CAVALIERI! Éverton cruza na área e o goleiro tricolor segura a bola.

18' PASSA DIRETO! Éverton joga a bola na área tricolor, mas a bola passa na frente de todo mundo e sai pela linha de fundo.

16' AFASTA A ZAGA! Após escanteio, Henrique tira para o tricolor.

16' OLHA A ZAGA DO FLU! Henrique e Leo se atrapalham e é escanteio para o Flamengo

Abel pede ao seu time que coloque a bola no chão.

15' FALTA DE WELLINGTON! O atacante tricolor perde a bola pro Renê e para o lance com falta.

15' PAROU! Wendel arranca pela esquerda e Arão para a jogada com falta.

14' Pressão rubro-negra! Cavalieri afasta a bola.

13' AFASTA A ZAGA! Réver tira a bola da zaga do Fla e o Fluminense tem lateral no campo de ataque.

Posse de bola é de 67% para o time rubro-negro que não se abateu com o gol sofrido.

11' UUUUUUUH! Renê aproveita o rebote da zaga tricolor e finaliza pro gol, a bola passa perto demais do gol de Cavalieri!

10' É FALTA! Éverton cruza, a bola bate na mão de Renato Chaves e o juiz assinala a infração.

10' UUH! Guerrero briga dentro da área, a bola sobra para Pará que finaliza para fora. O momento é rubro-negro no Maracanã.

9' Berrío é lançado em profundidade, mas Léo afasta!

9' FALTA! Na disputa com Réver, Richarlison faz a famosa cama de gato e comete falta.

8' CHEGA O FLAMENGO! Guerrero comanda a ação rubro-negra, mas finaliza pra fora!

8' MURALHA DÁ SUSTO: Goleiro rubro-negro se atrapalha com a bola e dribla Henrique Dourado.

7' Berrío novamente vai ao chão. O atacante rubro-negro pede falta e leva a mão à cabeça.

5' Berrío cai na área e pede pênalti. Wagner Magalhães manda o jogo seguir!

3' O escanteio cobrado por Sornoza encontrou o atacante livre de marcação. Flu já tira a vantagem rubro-negra.

3' GOOOOOOOOOL! É DO FLUZÃO! Henrique Dourado testa para o gol e abre o placar para o Fluminense.

2' CHEGOU O FLU! Henrique cabeceia na direção do gol e Rafael Vaz joga pra escanteio. Mais um para o Fluzão.

2' Henrique Dourado consegue um escanteio no lado de campo. Bola na área rubro-negra!

1' Primeira falta do jogo sofrida por Wendel no meio de campo.

0' Autoriza o árbitro, bola rolando pela decisão do Cariocão 2017!

Um minuto de silêncio sendo respeitado no Maracanã. Homenagem à Almir Guineto, sambista carioca que faleceu nessa semana aos 70 anos.

Abel Braga: "Estamos preparados e com certeza será um Fluminense diferente"

Rubro-negros escrevem Rei do Rio nas arquibancadas do Maracanã; já o Fluminense usa o tradicional Pó de Arroz para abrilhantar sua festa de balões.

Os times já estão em campo!

O árbitro da partida é Wagner do Nascimento Magalhães que será auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

O campeão levará pra casa a Taça Carlos Alberto Torres. O troféu foi batizado pela FFERJ em homenagem ao Capita, que faleceu no início deste ano.

FALTA MEIA HORA! 30 minutos para o início da decisão do Cariocão 2017 que você acompanha aqui na VAVEL.com!

Já pelo lado tricolor, é prometido um show de bolas nas cores verde, branco e grená.

A torcida rubro-negra, maioria no estádio, promete um mosaico na entrada dos jogadores com os dizeres: "Rei do Rio"

No banco, Abel Braga terá como opção: Júlio César, Renato, Nogueira, Marquinho, Marcos Junior, Maranhão e Pedro. A última mudança se dá pela saída de Douglas e a entrada de Maranhão.

FLUMINENSE ESCALADO! Como já adiantado por Abel Braga, o Flu entrará em campo com a mesma escalação da partida de ida.

A surpresa na escalação rubro-negra é a ausência de Mancuello e Vizeu, ambos não relacionados por opção de Zé Ricardo.

FLAMENGO ESCALADO! Zé Ricardo repete a aposta feita na última partida e confirma Berrío entre os titulares.

As duas equipes já estão no estádio e as torcidas começam a lotar as arquibancadas do Estádio Mário Filho, o Maracanã.

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL.com! Voltamos ao vivo para dar início à transmissão da final do Campeonato Carioca!

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL! Acompanhe conosco os últimos 90 minutos da finalíssima do Campeonato Carioca envolvendo Flamengo x Fluminense ao vivo que será realizada neste domingo (07) às 16h no Estádio Mario Filho, o Maracanã.

No jogo de ida, Éverton aproveitou a falha de Renato Chaves para dar a vitória aos rubro-negros que terão vantagem de um gol. Já do outro lado, apesar da derrota, tricolores acreditam no histórico favorável em decisões contra o rival para conquistar mais uma taça.

Confira o gol de Éverton que deu a vitória ao Flamengo:

Assim como os melhores clássicos, o Fla-Flu mobilizou a cidade do Rio de Janeiro e começou muito antes do apito inicial da partida de ida. Por essas e outras, diversos aspectos estarão em jogo nesse domingo com as mais diversas condições.

A questão hegemônica: O Fluminense entrará em campo neste domingo buscando se reaproximar do rival no número de conquistas e retomar a hegemonia do estado que, por anos, foi sua.

Duelo sem os camisas 10: Outro ponto de destaque na partida fica por conta das ausências dos principais jogadores de ambos os times. Do lado rubro-negro, Diego ainda recupera-se de uma lesão assim como Gustavo Scarpa, o camisa 10 tricolor.

Semana decisiva foi de sofrimento: A equipe esteve em campo na última quarta-feira em partida válida pela Libertadores. Os rubro-negros sofreram, mas obtiveram a vitória por 3-1 frente a Universidade Católica e encaminharam a classificação para as oitavas da competição.

Escalação: A expectativa é de que Zé Ricardo repita o time que comandou as ações no primeiro tempo do último jogo, utilizando dois jogadores abertos para impedir a subida dos laterais do Fluminense. A tática deu a vitória ao time no primeiro confronto.

PROVÁVEL FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Rever, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão, Miguel Trauco e Gabriel; Paolo Guerrero.

Ausências: Para a partida o técnico Zé Ricardo não contará novamente com os meias Diego e Ederson, ambos lesionados. Além deles, o meia Conca também não foi relacionado para a partida e segue seu processo de tratamento.

Destaque rubro-negro:

"Quando eu vi que o Guerrero teve onze finalizações em catorze do Flamengo, tomei um susto. Ele está jogando muito. Temos que tentar neutralizar. Talvez não deixar a bola chegar nele. Está numa fase sensacional" - Abel Braga

FLUMINENSE

Ao contrário do rival, semana foi de descanso: Após uma sequência de jogos quarta e domingo, a equipe tricolor teve uma semana de descanso e treinamento antes da decisão desse domingo.

Escalação: Apesar da derrota e da forte pressão sofrida no jogo de ida, o treinador Abel Braga optou por manter o mesmo time e aposta na mudança de postura de sua equipe para reverter a partida e dar o título ao Fluminense.

PROVÁVEL FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado.

Destaque tricolor:

Ausências do Flamengo x Fluminense hoje: Como já citado, o principal desfalque tricolor é o meia Gustavo Scarpa. Apesar de já treinar junto com a equipe, o jogador foi vetado por Abel Braga e deve retornar à equipe em breve. A expectativa é de que Scarpa atue na partida contra o Liverpool na próxima quarta.