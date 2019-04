Diretoria do CSA confirma técnico Ney da Matta e contratação de 13 atletas para disputa da Série C

Renovação é a palavra que definiu o dia do CSA após o vice-campeonato alagoano. Após a confirmação da saída do técnico Oliveira Canindé, a diretoria oficializou o substituto no comando técnico, além de citar os primeiros jogadores contratados e definiu o panorama inicial para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Para ter um bom desempenho no torneio nacional que o time marujo volta a disputar depois de uma década, foi garantido pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Raimundo Tavares, na tarde desta segunda-feira (8), no Mutange, sede do clube azulino, o nome do novo técnico.

Ney da Matta, 50 anos de idade, e com bastante experiência de sucesso em clubes do futebol mineiro, desembarca no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares nesta noite e será apresentado nesta terça-feira (9), no Centro de Treinamento Gustavo Paiva. Embora tenha comandado equipes em praticamente todas as regiões do país, Ney da Matta teve mais sucesso em clubes de Minas Gerais, principalmente no Boa Esporte. Na equipe de Varginha, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C em 2016. Na atual temporada, será o terceiro clube que comanda. Antes, foi técnico do Guarani e do Campinense, mas foi demitido após resultados imediatos aquém do esperado por diretores e torcedores.

Em entrevista, Raimundo Tavares explicou o critério para a saída de Oliveira Canindé e a escolha do novo comandante marujo."Foi um trabalho iniciado na noite de ontem [domingo] e o presidente nos autorizou. Quando Oliveira Canindé chegou, foi um dos nomes que eu levei ao presidente. Foi em cima de um estudo feito, porque o presidente me solicitava que trouxesse alguém presente no mercado e que tivesse experiência e ganhando títulos naquele momento. O técnico que atingiu os nossos requisitos foi o Ney da Matta. Treinador competente, alinhado dentro do mercado, e acredito que o CSA está no caminho certo", explicou.

Ao continuar a falar com a imprensa, o dirigente também elogiou o bom trabalho feito por Canindé em pouco mais de um ano e meio à frente do CSA em sua segunda passagem pelo Azulão do Mutange, além de destacar que os gestores irão à procura de nomes para melhorar e qualificar o elenco azul.

"Não podemos estar vivendo esse presente como estamos vivendo, mesmo após a perda de um título, sem esquecer o passado bem recente. Lembro bem quando Oliveira Canindé chegou aqui, fez um brilhante trabalho, fomos buscar o calendário, subimos. Algo positivo ele fez e não podemos deixar de reconhecer. Mas o futebol é dinâmico. Nesse momento, o presidente teria que fazer uma oxigenação aqui e precisaríamos mudar. Quando acontece coisas dessa natureza, é necessário buscar nomes. Vamos trabalhar muito para que nós possamos arrumar a casa e começar no domingo a Série C com o pé direito. Nós temos que buscar incansavelmente o acesso à Série B. Esse é o projeto", declarou Tavares.

Ao explicar a mudança no comando técnico, foi divulgado os nomes de 13 atletas que reforçam o CSA para a terceira divisão nacional. Embora não queira divulgar os nomes dos dispensados por ainda estarem em resolução com a direção de futebol, os nomes tiveram conhecimento público. Quanto aos reforços, mais atletas podem chegar com a vinda do novo treinador. A diretoria pensa em trabalhar com 27 atletas, mas o número pode ser aumentado para, no máximo, 32.

Os novos reforços do CSA são o goleiro Dalton; o lateral-direito Dick; os zagueiros Ramon, Jorge Filipe e Cristiano; os volantes Boquita e Daniel Pereira; os meias Rosinei e Caíque; além dos atacantes Michel, Jonathan, Lessinho e Gustavinho. Quem pode acertar com o Azulão é o atacante Leandro Kível. Informações extraoficiais dão conta de que as duas partes já se acertaram, mas falta a liberação por parte do ASA, atual clube do centroavante.

Permanecem no clube os goleiros Mota e Alexandre Cajuru; o lateral-esquerdo Rafinha; os zagueiros Thales e Leandro Souza; os volantes Dawhan, Everton Heleno e Marcos Antônio; os meias Daniel Costa, Didira, Cleyton, Thiago Potiguar e Vanger. O elenco para a disputa da competição nacional será divulgada nesta terça-feira (9), quando Ney da Matta será apresentado.

A disputa do Campeonato Brasileiro da Série C começa neste fim de semana. O CSA estreia contra o ASA, às 16 horas deste domingo (14), no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.