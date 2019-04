Presidente da Chape dedica título aos que morreram no acidente: "Também é deles"

Em menos de seis meses após acidente que vitimou a maioria dos campeões estaduais do ano passado, a Chapecoense foi campeã do Campeonato Catarinense neste domingo (7), diante do Avaí, na Arena Condá. Mesmo tendo perdido por 1 a 0, a Chape tinha a vantagem por ter a melhor campanha e mesmo que perdesse por um gol de diferença, garantia o título.



Com festa garantida e arquibancadas lotadas, a torcida da Chape lotou a Arena Condá para a final do Estadual. Mais de 19 mil pessoas foram apoiar o Verdão do Oeste, e com isso, renderam elogios do presidente da Chape, Plinio De Nês Filho, que dedicou esse título à toda torcida.



"O título tem representatividade muito grande, não apenas por sermos pela primeira vez campeões do estado. Entendemos que deveríamos premiar nossa torcida, mas com o que nos é possível. Não podemos jogar todos os campeonatos e ganhar todos. O título do Catarinense é algo que podemos ter. E tivemos", disse o Nês Filho.



Além de dedicar o título à toda torcida de Chapecó, o presidente não pôde deixar de se lembrar dos que morreram na tragédia do avião - que vitimou quase todo o elenco, comissão técnica e jornalistas. Com isso, sem segurar a emoção, não esqueceu dos amigos que partiram naquele dia e tampouco foi capaz de segurar as lágrimas.



"Esse título significa o resultado do trabalho de quem já fez parte do trabalho. Sempre caminhamos juntos. O título também é deles. Começamos a escrever uma nova história, depois do que aconteceu. Mas também é deles", disse emocionado.

A Chapecoense vai em busca de seu segundo título em sequência. Na quarta-feita (10), a Chape visita o Atlético Nacional, em Medellín, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, o time catarinense venceu por 2 a 1.