Corinthians 28x: 1977 e a final que aumentou o orgulho de ser corinthiano

Quinta-feira, 13 de outubro de 1977, Morumbi, São Paulo/SP.

O dia que entrou para a história do futebol brasileiro, principalmente para dois clubes. Positivamente para o Corinthians. Negativamente para a Ponte Preta. No Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, completamente lotado, as equipes alvinegras entraram em campo pela terceira partida da decisão do Campeonato Paulista. De um lado, a Macaca almejava o primeiro grande título de sua história tradicional e forte no interior de São Paulo. Do outro, a massa corintiana que ansiava por um título, que não vinha desde a conquista do quarto centenário, em 1954.

O Timão vinha de uma decepção recente. O vice-campeonato paulista em 1974 resultou na saída de Roberto Rivelino, um dos principais atletas da história do time de Parque São Jorge. Curiosamente, embora o Corinthians não gritasse 'é campeão' há mais de duas décadas, a torcida só aumentou, ganhou proporções muito grandes e tomou conta da maior cidade do país.

Era o terceiro confronto contra a Macaca, que muitos diziam ter melhor equipe, com um futebol mais vistoso. Na melhor de três partidas, deu Corinthians no primeiro jogo por 1 a 0, mas a Ponte virou na segunda partida e ganhou por 2 a 1. Era uma quinta-feira à noite, mais de 86 mil presentes no Morumbi lotaram as dependências do estádio ansiosos para descobrir quem seria o campeão e teria o jejum encerrado.

O Corinthians contava com Oswaldo Brandão no comando técnico para voltar a conquistar um troféu. Brandão tinha vencido o quarto centenário. Quando a bola rolou, o jogo começou equilibrado, mas logo o Timão teria uma importante vantagem em campo. O atacante Ruy Rey foi expulso após intensa discussão com o árbitro Dulcídio Vanderlei Boschilia. Com um jogador a mais, os mandantes do terceiro confronto buscaram o gol com muita insistência, mas a Ponte incomodava com alguns lances de perigo durante a primeira etapa.

Tensão era a palavra que dominava o Morumbi naquela noite. Até que a euforia corintiana tomou conta do palco da final. Aos 36 minutos e 48 segundos do segundo tempo, Zé Maria cobrou falta no lado direito de ataque e levantou bola na área. Basílio desviou e Vaguinho emendou um forte chute na trave. No rebote, Wladimir cabeceia e Oscar tira em cima da linha. Na sequência do lance, a pelota fica pronta para Basílio encher o pé direito, marcar o único gol do confronto e entrar na história. A partir daí, foi apenas aguardar o apito final e comemorar o fim do jejum de 23 anos sem títulos.

Quarenta anos depois, essa final voltou a tomar conta dos noticiários esportivos pelo reencontro das equipes na decisão do Campeonato Paulista 2017. Multicampeão, o Timão entrou em uma disputa equilibrada contra a Ponte Preta, que ainda tenta o primeiro grande título em sua história mais que centenária.

Só que a partida de ida já matou essa disputa. No Moisés Lucarelli, o Corinthians não tomou conhecimento e enfiou 3 a 0, levando enorme vantagem para Itaquera, facilmente administrada e ainda aumentada, após gol de Romero no segundo tempo.