Henrique reclama de falta em gol de Guerrero: ''Influenciou no resultado''

O Flamengo conquistou o seu 34º título carioca neste domingo (7) ao bater o Fluminense, de virada, por 2 a 1, no Maracanã. Mas um lance tem gerado muita reclamação por parte dos jogadores tricolores. Isso porque, aos 39 minutos da etapa final, Réver teria empurrado Henrique antes do primeiro gol do Fla, marcado por Guerrero. O camisa 33 reclamou de falta:

''Foi falta. Eu estava na bola, o Réver veio por cima, me empurrado. Eu reclamei com o juiz e ele não viu, o quarto árbitro estava olhando sei lá para onde. Foram detalhes que influenciaram no resultado. Mas temos que esquecer isso e erguer a cabeça'', resumiu.

O lateral Lucas foi outro a reclamar da arbitragem. Segundo ele, Wagner do Nascimento Magalhães foi mal-educado ao ser questionado sobre o lance:

''Temos que sair de cabeça erguida pela partida que fizemos. A meu ver, fomos um pouco melhor. A meu ver também, o Réver empurrou o Henrique no primeiro gol deles. Foi nítido demais. Depois, olhando pela TV, deu para ver a falta ainda mais. O juiz não deu e fui falar com ele. Mas, com toda sua arrogância, ele disse que existem pessoas para lhe orientar. Espero que essas pessoas digam para ele que houve falta. Paciência. Nossa equipe começou o ano e com quatro meses demonstrou ser muito competitiva. Podemos colher muitas coisas boas lá na frente'', disse.

O próximo compromisso do Fluminense será pela Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Liverpool-URU, nesta quarta-feira (10), às 21h45, no estádio Centenario, em Montevidéu. Como venceu no jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor pode empatar ou até perder por um gol de diferença que avançará de fase.