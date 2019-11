De lá pra cá: as mudanças nos caminhos de Fluminense e Liverpool-URU até a Sul-Americana

Foram exatamente 35 dias de diferença desde o jogo de ida até a volta. Fluminense e Liverpool voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (10), às 21h45, no Estádio Centenário, para decidir quem avança à próxima fase da Copa Sul-Americana. E após um mês e cinco dias desde o último embate, o que mudou no caminho das equipes?

O único cenário que permaneceu intacto foi a fase: o Flu seguiu seu crescimento após as classificações na Copa do Brasil e Primeira Liga e permanece como favorito para a eliminatória - mesmo após o vice-campeonato carioca. Já o Liverpool-URU segue respirando por aparelhos no Campeonato Uruguaio: se antes era lanterna, agora é o 14º colocado na liga de 16 clubes.

De lá para cá, o Tricolor entrou foi a campo em sete oportunidades: no total, foram quatro derrotas, um empate e duas vitórias. Os uruguaios disputaram cinco partidas oficiais no mesmo período - com três empates, uma vitória e uma derrotas. Cabe ressaltar que o Flu disputou partidas decisivas e eliminatórias, enquanto o Liverpool jogou apenas pela Liga Uruguaia.

Desfalques confirmados: o Liverpool não terá dois titulares contra o Fluminense. São eles, o lateral Santiago Vieira e o meia Nicolás De La Cruz, ambos convocados pela Seleção Uruguaia para disputa do Mundial Sub-20. Como o Brasil não se classificou para o torneio, o Flu não perderá Richarlison. O Tricolor tem as ausências confirmadas de Gustavo Scarpa e Douglas.

Estádio modificado: no Campeonato Uruguaio, o Liverpool manda seus jogos em Belvedere, com capacidade para 7 mil torcedores. No entanto, o local não tem a liberação da Conmebol para receber partidas internacionais. Com isso, o duelo será disputada no Estádio Centenário. O Fluminense tem aproveitamento de 33.33% - seis vitórias, nove empates e 12 derrotas em 27 jogos.

Crise amenizada: mesmo com resultados não tão positivos, o ambiente de crise do Liverpool foi diminuindo com o passar do tempo. Pouco antes da partida de ida, o técnico Mário Saralegui foi demitido após brigar com diretores devido a um tuíte infeliz. Para seu lugar, Alejandro Bertoldi foi chamado e aos poucos vai conquistando a confiança da torcida.

Pouca mídia: o Liverpool não é um dos clubes mais populares do Uruguai, principalmente por ter que concorrer com os gigantes Peñarol e Nacional em Montevidéu. Nos jornais do país, poucos comentários sobre a partida, diferente do tratamento da imprensa carioca na partida de ida.