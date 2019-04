Santa Cruz se reapresenta com duas dúvidas para estreia na Copa do Brasil

O Santa Cruz não vive um bom momento. Apesar de ter derrotado o Náutico no duelo de ida pelo 3º lugar do Campeonato Pernambucano, as eliminações para Salgueiro e Sport ainda doem. Não bastasse isso, o Mais Querido deve ter problemas para a próxima competição que tem pela frente.

Léo Costa e Halef Pitbull não treinaram e são dúvidas para a partida contra o Atlético-PR, nessa quarta-feira (10), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após cair de produção e ter bom começo e recuperar a titularidade, o meia sentiu dores no pé na partida contra o Náutico, foi e está praticamente vetado. Se houver a confirmação do desfalque, André Luís será seu substituto. O jovem meia-atacante vem entrando bem e luta por vaga, independente de qualquer outra situação.

Já com o atacante, o problema não é lesão. O atleta está com cansaço muscular por conta da maratona de jogos e até foi poupado diante do Timbu por não ter treinado durante toda a semana passada. Mesmo assim, não preocupa o departamento médico tricolor e provavelmente deve jogar. Se não estiver disponível, Júlio Sheik ganha espaço.

Enquanto há possibilidade de alguns desfalques, jogadores de fora por desgaste físico ante os alvirrubros, retornam ao time titular. São eles o volante David e o meia Pereira, enquanto quem também pode ganhar lugar entre os 11 é Roberto. Depois de boa atuação, compensada com um gol, o lateral foi testado.

O restante, contudo, deverá ser o mesmo que vem jogando as últimas ocasiões. Com isso, o técnico Vinícius Eutrópio deve escalar a Cobra Coral com: Júlio César; Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa (Roberto); Elicarlos, David, Pereira, Thomás e André Luís; Júlio Sheik. Os corais ainda fazem mais uma atividade antes de enfrentar o Furacão e, quem sabe, para tirar a interrogação da cabeça do comandante.