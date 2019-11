Resultado Nacional x Cruzeiro pela Copa Sul-Americana 2017 (2-1)

Ficamos por aqui com mais uma transmissão na VAVEL Brasil. Obrigado, e até a próxima!

O Cruzeiro está eliminado da Copa Sul-Americana. Agora, o time mineiro volta suas atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro. No domingo, os comandados de Mano Menezes recebem o São Paulo, às 16h, no Mineirão.

PERDEU! Rojas acerta o canto, pega a cobrança de Arrascaeta, e o Nacional elimina o Cruzeiro do Copa Sul-Americana.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Dávalos faz 3 a 2 para a equipe paraguaia.

NA TRAVE! Fabrício acerta a trave.

PRA FORA! Rodríguez isola sua cobrança. Cruzeiro pode ficar em vantagem.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Hudson converte e empata a série: 2 a 2.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Miranda também balança as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Henrique bate bem, no canto direito, e marca.

GOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Rojas desloca Rafael, e converte o pênalti.

DEFENDEU! Rojas defende a cobrança de Alisson.

PRA FORA! Salgueiro finaliza no travessão!

Nacional vai bater primeiro. Salgueiro é o responsável por dar início às cobranças.

48' FIM DE JOGO! Teremos cobranças de pênalti para saber quem avança à próxima fase da Copa Sul-Americana.

46' Cartão amarelo!

Para Rafinha, do Cruzeiro.

45' Alisson tira a marcação, leva para a canhota, e finaliza por cima da meta do Nacional.

43' Nacional avança suas peças e pressiona o time cruzeirense. Partida caminha para os pênaltis.

41' Substituição no Nacional!

Sai: Santana

Entra: Rodríguez

34' Substituição no Naciona!

Sai: Villagra

Entra: Fredey Breiro (irmão de Adam Bareiro, atacante do time paraguaio)

34' Mano recompõe a zaga com a entrada de Dedé.

34' Substituição no Cruzeiro!

Sai: Ábila

Entra: Dedé

34' Expulso!

Léo derruba Villagra, que sairia cara a cara com Rafael, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso.

20' Substituição no Cruzeiro!

Sai: Thiago Neves

Entra: Alisson

17' Villagra cruza para a área, Bareiro ganha a disputa com Léo, e cabeceia no pé da trave, sem chances para Rafael. Este resultado leva o jogo às cobranças de pênalti.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! BAREIRO!

15' Cartão amarelo!

O árbitro Gustavo Murillo aplica cartão amarelo para o volante Lucas Romero, no banco do Cruzeiro.

15' Cartão amarelo!

Santana devolve falta recebida de Thiago Neves, e também é amarelado pelo árbitro.

15' Cartão amarelo!

Thiago Neves comete falta em Santana, e recebe o cartão amarelo.

11' Arrascaeta rouba a bola no campo de ataque, mas é parado com falta.

11' Leva perigo ao gol de Rafinha, mas a defesa a afasta.

5' Início do segundo tempo é marcado pelo alto número de faltas.

2' Cartão amarelo!

Paniagua mata contra-ataque do Cruzeiro, e recebe a advertência.

2' Cartão amarelo!

Léo comete falta e também é amarelado.

1' Cartão amarelo!

Bareiro derruba Caicedo com carrinho, no ataque. Atacante do Nacional recebeu o cartão amarelo.

0' Reinicia a partida em Assunção!

0' Substituição no Nacional

Sai: García. Entra: Núñez

Equipes retornam ao campo de jogo.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Cruzeiro abriu o placar com Thiago Neves, mas caiu de rendimento após o gol e viu o Nacional empatar com Villagra, aproveitando vacilo de Mayke. Com o resultado, a Raposa vai avançando à próxima fase da Copa Sul-Americana. A equipe celeste venceu o jogo de ida, no Mineirão, por 2 a 1.

45' Um minuto de acréscimo.

44' Jacquet pega Ábila por trás, e o juiz marca falta.

43' Cartão amarelo!

Caicedo faz falta dura em Villagra, recebe advertência e fica pendurado no jogo.

41' Cartão amarelo!

Mayke derruba Villagra, e o árbitro aplica cartão amarelo para o lateral cruzeirense.

40' IH, RAFINHA... Meia erra passe na saída de bola do Cruzeiro, e entrega a bola de graça para o Nacional.

38' Bareiro comete falta ofensiva em cima de Caicedo.

37' Diogo Barbosa ajeita a bola e arrisca de fora da área, mas a bola sobe por muito.

34' SUBIU! Ábila recebe passe de Thiago Neves, limpa a jogada e solta um petardo, mas sem direção.

32' Com todos os jogadores no campo de defesa, Cruzeiro apenas cerca o time paraguaio, que trabalha a bola campo no defensivo.

31' Arrascaeta abre a jogada para Thiago Neves, que cruzou para a área, mas a zaga dos donos da casa afasta.

30' Nacional domina a posse de bola, embora não ofereça perigo. Cruzeiro não consegue imprimir o mesmo ritmo do início de jogo.

28' García arrisca de fora da área, porém Rafael defende sem susto.

27' Nacional ensaia uma pressão, mas tem dificuldades em gerar espaços e oferecer perigo à meta de Rafael.

26' Jogo fica aperto, de modo que ambas as equipes buscam o ataque.

24' Salgueiro dribla Henrique, mas o volante celeste o derruba. Falta para o Nacional.

22' Hudson avança pelo centro e experimenta de fora da área, mas a bola sobe por muito.

20' Após a defesa afastar o perigo, Cruzeiro sai em contra-ataque rápido, realiza boa transição ofensiva, e Ábila quase recebe cruzamento de Mayke; a zaga do Nacional tirou.

20' Rafinha comete falta em cima de Villagra. Lance de perigo para o time paraguaio.

16' Mayke tenta dominar a bola dentro da área, não consegue, Villagra aproveita a bobeira do lateral-direito, e empata a partida.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! VILLAGRA!

11' Diogo Barbosa manda a bola para área, Santana erra o corte, e a bola sobra para Thiago Neves, que finaliza de direita para abrir o placar.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! THIAGO NEVES!

10' Falta para o Cruzeiro. Thiago Neves e Arrascaeta posicionados para mandar a bola à área.

9' Na intermediária, Rafinha domina, ajeita e solta uma bomba, mas o goleiro Santiago Rojas defende e não dá rebote.

9' Defesa do Nacional afasta perigo, mas a bola fica com o time cruzeirense.

7' Mayke tabela com Rafinha, cruzou para a área, mas não encontra ninguém.

6' Início de jogo congestionado no lado esquerdo do ataque do Cruzeiro.

5' Villagra derruba Rafinha no meio-campo, e o árbitro assinala falta.

2' UHHHH!!! Rafinha faz bela jogada na linha de fundo, deixa o marcador na saudade, e cruzou para a área, onde Ábila cabeceia com perigo por cima do gol.

0' Rola a bola no estádio Defensores del Chaco!

Os jogadores entram em campo. Falta pouco para o início do duelo.

Cruzeiro (4-2-3-1): Rafael; Mayke, Léo, Caicedo, Diogo Barbosa; Hudson, Henrique; Thiago Neves, Arrascaeta, Rafinha; Ábila.

Nacional (4-4-2): Santiago Rojas; Dávalos, Miranda, Jacquet, Rodrigo Rojo; Paniagua, Santana, García, Villagra; Juan Salgueiro, Adam Bareiro.

As duas equipes já estão escaladas para o duelo de logo mais.

O capitão Henrique aposta no contra ataque como uma boa estratégia em jogos mais abertos como nos torneios continentais. “Sabemos que jogos de torneios sul-americanos são mais disputados. Os árbitros deixam jogar mais. Precisamos ir lá, marcar bem e ter contragolpe forte, jogar o nosso futebol. Só dessa forma que estamos fazendo, demonstrando, é que vamos carimbar nossa classificação”, apontou.

Historicamente, o Cruzeiro tem uma campanha regular jogando no palco do jogo desta quarta-feira. Em dez jogos disputados no Defensores del Chaco, a Raposa venceu cinco, empatou três e perdeu duas. A última partida foi em 2011, quando venceu o Guarani, por 2 a 0, pela Copa Libertadores.

O Cruzeiro finalizou nessa terça-feira as atividades para o duelo frente ao Nacional. A grande novidade no time é a presença do atacante Ramón Ábila entre os titulares. O camisa 9 celeste entra no lugar de Rafael Sóbis, que não participou do treino após acusar um desconforto na coxa esquerda.

Para a partida de logo mais, o técnico paraguaio Roberto Torres não vai contar com o zagueiro José Canale. É a única baixa confirmada na equipe paraguaia. Da primeira partida até agora, o Nacional tem feito uma campanha regular na competição nacional.

O Nacional, por sua vez, empatou com o Sportivo Trinidense, por 1 a 1, na 15ª rodada do torneio Apertura 2017.

O fim se semana foi decisivo para a Raposa, que disputou a final do Campeonato Mineiro 2017, diante do Atlético-MG. Apesar do bom início de temporada, a vitória e o título não vieram para o lado azul do estado. O jogo ficou em 2 a 1 para o Galo.

Quem sair classificado nesta quarta-feira só vai conhecer o adversário da próxima fase após sorteio. Nele entram equipes da Copa Libertadoras que ficaram em terceiro lugar dos grupos, além de Olímpia e Junior de Barranquilla, melhores equipes eliminadas na terceira fase.

O primeiro jogo Nacional x Cruzeiro foi realizado no dia 4 de abril, no Mineirão. O Cruzeiro venceu, por 2 a 1, com gols de Thiago Neves e Ramón Ábila. O gol da equipe paraguaia saiu dos pés de Jonathan Santana.

A Raposa tem a vantagem de um gol de diferença construída na partida de ida, entretanto El tricolor, como é chamado, tem a vantagem de ter marcado um gol fora de casa.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco, a partir de 19h15 na VAVEL Brasil, o jogo entre Nacional x Cruzeiro ao vivo, válido pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana 2017. A partida acontece no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai.