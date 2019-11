Flamengo empata com o Atlético-GO na Copa do Brasil 2017 (0-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse jogo, um grande abraço.

Flamengo empata em 0 a 0 com o Atlético-GO pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

51 min: Fim de jogo!

50 min: Outra mexida do clube goiano, sai Everaldo para entrada de Betinho

48 min: Atlético-GO mexe duas vezes, saem Júnior Viçosa e Walterson para entradas de Bonfim e Silva

44 min: Teremos cinco minutos de acréscimos

37 min: Renê cruza muito mão direto nas mãos do goleiro

27 min: Flamengo mexe denovo, entra Vizeu para saída de Leandro Damião

23 min: No Flamengo sai Matheus Sávio para entrada de Ederson

21 min: Pará cruza e Klever fica com a bola

8 min: UUUH! Boa jogada do Flamengo, Matheus Sávio serve Rodinei que chuta e a bola explode na trave

4 min: Walterson finaliza muito mal

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Klever salva o Atlético-GO em finalização de Paquetá

41 min: Everaldo recebe mas se atrapalha com a bola

29 min: UUUUH! Vaz cruza na cabeça de Damião que quase marca

22 min: Damião ajeita e Matheus Sávio chega chutando longe do gol de Klever

16 min: Jogo é morno nesse começo

5 min: Matheus Savio manda a bola na área e a zaga afasta

0 min: Começa o jogo!

Já o Atlético-GO vem a campo com: Klever, Bruno Pacheco, Ricardo Silva, Roger, Marcos, Eduardo, Walterson, Igor, Jorge, Everaldo e Viçosa.

O Flamengo vem a campo com: Muralha, Rodinei, Juan, Vaz e Renê; Cuéllar, Ronaldo, Matheus Sávio, Paqueta e Gabriel; Leandro Damião.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Flamengo x Atlético-GO ao vivo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida às 19h30 na VAVEL!

No último dia 8, Marcelo Cabo completou um ano à frente do Atlético, atingindo o percentual de 61% de aproveitamento em 54 partidas: foram 28 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Em 2016, o Dragão conquistou o título da série B do Campeonato Brasileiro e está de volta a elite do futebol após 4 anos.

“O Flamengo vive um grande momento e tem um dos grandes elencos do país. Vem jogando um bom futebol. Mas a nossa equipe tem seus méritos, se tornou um time de elite e precisa jogar de igual para igual, com personalidade. Acredito que podemos conseguir um grande resultado se atuarmos de maneira compacta, um futebol operário, solidário e de muita entrega, sem deixar de acreditar”, disse o técnico.

Marcelo Cabo, técnico do Dragão, destacou a qualidade e a boa fase da equipe carioca, mas também enalteceu seu plantel. O treinador acredita que é possível sair do Rio de Janeiro com um resultado positivo.

Diferente do Flamengo, o Atlético-GO vem de eliminação no campeonato do estadual. O Dragão perdeu de 2 a 1 para o Goiás na semifinal e terminou em quarto na classificação geral da competição. O revés, porém, já ficou para trás e o time goiano está confiante para o jogo desta noite.

Além do fator casa, o Flamengo conta com um retrospecto de vitórias diante do adversário: em dez partidas disputads, venceu sete, empatou duas e perdeu apenas uma. No último confrontro entre os rubro-negros, válido pelo Cameponato Brasileiro de 2012, os cariocas levaram a melhor no Serra Dourada, em Goiás: 2 a 1. Gols marcados por Cleber Santana e Liedson.

"A Copa do Brasil agora é a nossa prioridade e vamos mostrar nela o mesmo empenho e espírito de luta que todos acompanharam ao longo desta decisão do Campeonato Carioca. Temos Primeira Liga, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, o Flamengo ainda quer beliscar alguns títulos nesta temporada e por isso mesmo vamos trabalhar com cada vez mais força", disse o arqueiro.

O goleiro Alex Muralha fez coro ao treinador e garantiu que o triunfo no estadual irá servir de motivação para os rubro-negros seguirem buscando mais títulos na temporada.

"O Atlético é um time que vem evoluindo muito no cenário nacional e que conta com jogadores experientes. Portanto, não podemos entrar em campo com nenhum clima de euforia porque isso iria custar muito caro. Mas confio bem no meu plantel", afirmou Zé.

No último domingo, o Flamengo bateu o Fluminense por 2 a 1 de virada, levou o título do Campeonato Carioca para a Gávea e está embalado. No entanto, o técnico Zé Ricardo garante que o clima de euforia ficou para trás e que a equipe já virou a chave para a Copa do Brasil. O treinador elogiou a equipe goiana e destacou a importância de entrar em campo com seriedade.

Já o Atlético-GO foi eliminado do Campeonato Goiano e teve 16 dias de preparação para a estreia. Após a eliminação, o Dragão contratou alguns reforços como os volantes Igor e Marcão, os atacantes Everaldo e Walterson e o lateral Eduardo, que devem estrear nesta quarta. O único desfalque fica por conta do atacante Walter, que já atuou pelo Goiás na Copa do Brasil e não poderá jogar.

A expectativa é que o técnico Zé Ricardo entre em campo com um time misto no Flamengo x Atlético-GO ao vivo hoje. A novidade fica por conta do meia Ederson, que deve ser relacionado para sua primeira partida oficial após 10 meses de recuperação de um edema ósseo.

O Rubro-Negro carioca vem de uma sequência de jogos decisivos na Libertadores e no Campeonato Carioca e deve ter alguns jogadores poupados esta noite. Peças importantes, como o atacante Éverton, devem ser preservadas para o próximo embate do torneio continental.

Flamengo e Atlético receberam o benéficio de estrear direto nas oitavas após conquistarem a classificação para a Libertadores da América e o título da série B do Campeonato Brasileiro respectivamente.

Após sagrar-se Campeão Carioca, o Flamengo ao vivo vira a chave e estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), contra o Atlético-GO, às 19h30, no Maracanã. O confronto é válido pelas oitavas de final da competição.