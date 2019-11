Resultado Liverpool-URU x Fluminense pela Copa Sul-Americana (1-0)

Encerramos por aqui nossa transmissão em tempo real. Obrigado a todos que acompanharam. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e continue acompanhando tudo o que acontece no mundo dos esportes. Até o próximo jogo!

Resumo do jogo: O Liverpool foi superior no primeiro tempo. A forte marcação na saída de bola fez com que o Fluminense errasse 20 passes na etapa. O time uruguaio criou 13 oportunidades contra apenas 2 dos brasileiros, dominou todas as ações e conseguiu abrir o placar.



Porém, o jogo mudou no segundo tempo. O Fluminense retornou com outra postura, dominando as ações, acertando tudo o que errou no primeiro tempo e criando muitas oportunidades, mas parou no goleiro De Amores - que ainda teve o travessão dando ajuda. Na defesa, o Tricolor também quase não sofreu perigo.

Retrospecto ruim no Centenário: Fluminense continua sem marcar gol no local desde 1972. São 65 anos de jejum e a conta segue. Além disso, agora o Tricolor acumula 13 derrotas em 28 jogos no estádio.

Mesmo com a derrota, o Fluminense está classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana, já que venceu na ida por 2 a 0. O adversário sairá no sorteio que será realizado em junho.

49' FIM DE JOGO!

47' Royon cruza da esquerda, mas Cavalieri fica com a bola sem sustos.

46' ATOR? Marcos Junior simula uma agressão, mas o árbitro manda o jogador do Fluminense se levantar. Não foi nada.

45' Mais quatro minutos de acréscimo.

44' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Richarlison, entra Marquinho.

44' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL-URU: Sai Martínez, entra Cristian Antúnez.

43' Sornoza recebe de Marcos Junior, tenta o chute de esquerda da entrada da área, mas a bola foi por cima.

40' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Henrique Dourado, entra Pedro.

39' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO CAVALIERI! Por retardar o jogo.

39' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL-URU: Sai Cantera, entra Garcia.

38' Sornoza tenta o chute da entrada da área, mas o goleiro De Amores encaixa firme.

36' Henrique Dourado tenta o chute de longa distância, mas De Amores defende.

34' Lucas cruza pela direita, Henrique Dourado não consegue desviar e a zaga afasta. No rebote, Sornoza tenta a finalização da fora da área mas manda longe.

33' DE AMORES MAIS UMA VEZ! Richarlison acerta chute colocado da entrada da área e o goleiro do Liverpool se estica todo para espalmar e salvar mais uma.

31' Richarlison tenta o passe em diagonal para a velocidade do Marcos Junior, mas De Amores se antecipa e fica com a bola.

30' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL-URU: Sai Matias Toma, entra Gustavo Vieira.

30' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Wellington, entra Marcos Junior.

29' DE AMORES DE NOVO! Wellington tenta driblar dentro da área, divide com os marcadores, a bola sobra com Lucas que tenta o chute, mas De Amores espalma e salva o Liverpool. Na sequência, a zaga afasta o perigo.

28' SALVA, DE AMORES! Wellington cruza pela direita, Henrique Dourado desvia e o goleiro De Amores espalma. No rebote, Richarlison tenta o cabeceio e reclama de ter sido empurrado. O árbitro mandou seguir.

26' Lucas recebe de Wendel pela direita, tenta o cruzamento, mas a bola fica com o goleiro De Amores.

25' Fluminense força jogada de bola aérea, mas Henrique Dourado não consegue levar a melhor contra os marcadores e comete bastante falta de ataque.

22' Lucas recebe de Orejuela, cruza para Richarlison, mas o atacante cabeceou fraco e De Amores defendeu sem problema.

21' Nada grave com Henrique Dourado. O camisa 9 do Fluminense já retornou para o campo.

20' Henrique Dourado sentiu dor no ombro e saiu de campo para receber atendimento médico. Fluminense tem Pedro como opção no banco.

15' DEU MOLE! Wellington recebe em velocidade, invade a área, mas fura na hora de finalizar. Fluminense perde grande chance.

14' OLHA O PERIGO! Ramírez avança com perigo, mas a finalização é muito ruim. Mas o atacante uruguaio vai dando sustos na defesa do Fluminense.

12' Fluminense troca passes, Sornoza tenta lançar Henrique Dourado na área, mas o goleiro De Amores sai do gol e fica com a bola.

12' Fluminense retorna para o segundo tempo com outra atitude, com mais controle da posse de bola e criando mais oportunidades. Nem parece o mesmo time do primeiro tempo, mas é.

9' Em dois minutos o árbitro errou um impedimento e um escanteio. Lances poderiam ser bons ao Fluminense.

9' NO TRAVESSÃO! Wellington foi driblando dentro da área e tocou para Richarlison. O aniversariante bateu de primeira, o goleiro De Amores espalmou no susto e a bola ainda carimbou o travessão. Mas o árbitro deu tiro de meta.

7' ERROU O BANDEIRA! Wendel tabela com Richarlison, mas o assistente marcou impedimento. A posição era legal. Errou.

6' Em seis minutos no segundo tempo, o Fluminense igualou o número de finalizações durante o primeiro tempo.

6' Lucas cruza pela direita e Richarlison manda de cabeça por cima do gol.

4' Ramírez aproveita falha de Renato Chaves, que errou o tempo de bola, mas mandou o chute longe do gol.

4' Sornoza tenta colocar a bola na área do Liverpool, mas o goleiro De Amores fica com a bola sem problemas.

3' CAVALIERI! Ramirez invade da área e chuta cruzado, mas Diego Cavalieri espalma. No rebote, a bola bate na cabeça do jogador do Liverpool e sai pelo alto.

2' DE AMORES! Richarlison recebe sem querer de Henrique Dourado, vai ganhando as divididas, invade da área e bate de bico, mas o goleiro do Liverpool defende. Primeira boa chance do Fluminense no jogo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Liverpool e Fluminense retornam para o campo. Segundo tempo vai começar no estádio Centenário.

Com o resultado parcial, o Fluminense ainda vai garantindo a classificação. Liverpool precisa de mais um gol para repetir o placar da ida e levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por dois gols de diferença, o time uruguaio garante a classificação.

NÚMEROS DO PRIMEIRO TEMPO:



Finalizações

Liverpool 13 x 2 Fluminense



Bolas levantadas na área

Liverpool 14 x 6 Fluminense



Passes errados

Liverpool 8 x 20 Fluminense

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Cantera tenta o chute de longe e manda a bola muito longe do gol.

43' Fluminense continua errando muitos passes e não consegue trabalhar a bola por muito tempo. Liverpool marca bem a saída de bola.

40' Wellington recebe na esquerda, tabela com Henrique Dourado, mas recebe a bola em posição irregular.

39' Léo lança lateral direto para a área, Richarlison divide, Henrique Dourado pega a sobra e finaliza, mas De Amores defende.

37' CARTÃO AMARELO PARA MATIAS TOMA! Por falta em Sornoza.

31' Royon lança Ramírez na área, mas Diego Cavalieri sai do gol e fica com a bola.

30' SALVA, CAVALIERI! Ramírez desvia bola alçada na área do Fluminense e o goleiro Diego Cavalieri se esticou todo para salvar. Que defesa!

29' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE DOURADO! Por falta em Ramírez.

28' Fluminense com dificuldade de trocar passes, perde muitas bolas e comete muitas faltas.

27' Após mais um escanteio, a zaga do Fluminense finalmente consegue afastar e desta vez o Liverpool não aproveitou bem o rebote. Tiro de meta para Diego Cavalieri.

26' Mais uma bola aérea que incomoda a defesa do Fluminense. Léo corta mal, a bola sobra com Ramírez que chuta, mas Cavalieri espalma. Mais uma escanteio.

26' QUE SUFOCO! Após cobrança de falta, Royon cabeceia, Cavalieri sai mal, a zaga corta errado e sobra na direita, mas o cruzamento é desviado por Lucas para escanteio. Pressão do Liverpool.

23' Abel Braga demonstra irritação com a atuação do Fluminense. Será que o treinador vai dar bronca no intervalo e mudar a atitude do time?

22' Fluminense demonstra desorganização até o momento. Time não consegue trabalhar a bola, erra muitos passes e não encaixa os contra-ataques.

20' Liverpool domina o começo do jogo e conseguiu marcar um gol. Fluminense continua avançando pela vantagem construída no primeiro jogo.

18' Após cobrança de escanteio, o desvio sai pela linha de fundo sem muito perigo.

18' Royon ganha dividida na entrada da área, tenta o chute, a bola desvia em Henrique e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Liverpool.

15' CARTÃO AMARELO PARA CANTERA!

15' CARTÃO AMARELO PARA SORNOZA!

14' CLIMA ESQUENTA! Wendel sofre falta, Sornoza chega para reclamar e troca empurrão com Cantera. Jogadores de Liverpool e Fluminense discutem no campo.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL! RAMIREZ! Matias Toma lança Royon, que avançou e tocou para Ramirez livre na área só para empurrar pro fundo do gol. O Liverpool abre o placar no Centenário.

11' Na cobrança de escanteio, a zaga do Fluminense afasta.

11' Liverpool continua pressionando o Fluminense. Almeida cruza e a zaga afasta para escanteio.

8' QUASE! Mais uma vez Richarlison erra na saída de bola, Royon se recupera e finaliza, mas Cavalieri defende. No rebote, Ramírez cabeceia para fora.

7' PRIMEIRA CHANCE DO FLU! Léo cruza pela esquerda, Richarlison desvia e a bola fica com o goleiro De Amores.

6' PARA FORA! Na cobrança de falta, Almeida bate colocado e a bola sai pelo canto.

5' Fluminense vacila mais uma vez na saída de bola, desta vez com Sornoza, e Renato Chaves parou Royon com falta. Chance perigosa para o Liverpool.

3' Mais uma tentativa de bola aérea do Liverpool, mas o cruzamento de Martínez fica nas mãos de Cavalieri.

2' OLHA O PERIGO! Henrique vacila na saída de bola, o Liverpool aproveita, mas a finalização de Martínez é travada por Renato Chaves.

1' Liverpool tenta pressionar o Fluminense desde o começo através de bola aérea. A zaga do Flu resiste e afasta.

0' COMEÇOU! Bola rolando no estádio do Centenário.

Equipes já posicionadas no gramado. A saída de bola é do Fluminense. Vai começar a partida.

Liverpool-URU e Fluminense entram em campo no estádio Centenário. O time uruguaio veste o uniforme tradicional, com camisa azul e listras pretas, short preto e meião azul. Já o Tricolor se veste todo de branco.

Antes do jogo, tricolores se reuniram durante o evento do 'Tricolor em Toda Terra', em um bar próximo do estádio Centenário. O presidente Pedro Abad marcou presença e recebeu presente de torcedores uruguaios. A confraternização teve sorteio de brindes.





BANCO DE RESERVAS DO LIVERPOOL-URU: Rodrigo Rodriguez, Pablo Garcia, Bruno Toledo, Cristian Antúnez, Cristian Sencion, Martin Diaz e Gustavo Vieira.

LIVERPOOL-URU CONFIRMADO: De Amores; Rodales, Platero, Facundo Mallo e Christian Almeida; Matias Toma, Cantera, Gustavo Aprile e Martínez; Nicolas Royon e Ramirez.

BANCO DE RESERVAS DO FLUMINENSE: Júlio César, Nogueira, Renato, Pierre, Marquinho, Marcos Junior e Pedro.

FLUMINENSE CONFIRMADO: Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado.

O jogo contra o Liverpool-URU, nesta quarta-feira, terá um gostinho especial para alguns atletas do Fluminense, já que marca a estreia deles em jogo internacional por clube. São eles: Marcos Felipe, Renato, Léo, Renato Chaves, Nogueira, Wendel, Richarlison e Pedro. Quatro deles são titulares. Saiba mais clicando aqui.

LEIA MAIS: As mudanças nos caminhos de Fluminense e Liverpool-URU até a Sul-Americana

Você sabia? O último gol do Fluminense no estádio Centenário aconteceu em 1972, marcado por Silveira, em amistoso contra o Nacional. São 65 anos sem marcar gol no local. Saiba mais clicando aqui.

O Liverpool-URU costuma mandar seus jogos no estádio Belvedere, com capacidade de 7 mil pessoas. Porém, o estádio não tem permissão da Conmebol para mandar partidas internacionais, com isso o jogo foi transferido para o histórico estádio Centenário.

O jogo será no estádio Centenário, palco da final da primeira Copa do Mundo em 1930. O local já recebeu o Fluminense em 27 oportunidades, sendo apenas seis vitórias do tricolor, nove empates e 12 derrotas. A última vez que atuou no local foi em 2011, na derrota para o Nacional.

O Fluminense poderia ter mais desfalques para a partida, porém a seleção brasileira não conseguiu a vaga na Copa do Mundo Sub-20. Richarlison havia disputado o Sul-Americano no início do ano e se destacou, provavelmente continuaria convocado.

O Fluminense ainda segue desfalcado dos meias Douglas e Gustavo Scarpa. Ambos não jogaram no primeiro jogo por lesão e seguem no processo de recuperação.

O Liverpool-URU tem três desfalques importantes na equipe titular: o lateral-direito Santiago Vieira e o meia Nicolás De La Cruz foram convocados pela seleção uruguaia para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, enquanto o volante Gonzalo Freitas, que foi expulso no primeiro jogo, está suspenso. Saiba mais clicando aqui.

No jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense venceu o Liverpool-URU por 2 a 0, com gols de Henrique Dourado e Richarlison. Após 35 dias de espera, as equipes decidem o classificado para a segunda fase. O Tricolor pode perder até por um gol de diferença ou segurar um empate para avançar.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Liverpool x Fluminense ao vivo, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, no estádio Centenário. A bola rola às 21h45 (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!