Resultado Santa Cruz 0x0 Atlético-PR pela Copa do Brasil 2017

Santa Cruz 0 x 0 Atlético-PR

FIM DE JOGO! Santa Cruz 0 x 0 Atlético-PR

PÚBLICO DA PARTIDA! 4.030 torcedores.

45' O árbitro indicou +4 minutos.

44' Atendimento ao goleiro do Furacão.

43' QUASE SANTA!! Thomás chutou, mas bola sai pelo lado direito de Weverton

41' Rossetto fez uma boa jogada dentro da área, mas a zaga tricolor afastou.

36' Thiago Primão chutou fora da área, mas não levou perigo ao gol de Weverton.

33' Éverton Santos arrancou da área de defesa, passou por defensores, mas acabou o gás perto da grande área do Furacão.

30' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA! Sai Pereira e entra Thiago Primão

30' AMARELOU! Cartão amarelo para Cascardo(Atlético-PR)

26' QUASE!! Na cobrança de falta do zagueiro Anderson Salles, tirou tinta da trave

25' FALTA PERIGOSA PARA O SANTA!! Nicolas (Atlético-PR) levou cartão amarelo.

21' O goleiro tricolor defendeu a cobrança de Mateus Rossetto

20' DEFEEEEEEEENDEU JULIOOOO CESAAAARRRR!!!

18' Por conta do pênalti, o lateral Vitor recebeu cartão amarelo.

18' PÊEEEEEEEEEENALTI PARA O ATLÉTICO-PR!!!

17' Atlético-PR troca passes dentro da área do Santa Cruz

13' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai João Pedro e entra Matheus Rosseto

12' NÃO VALEU! Sidcley serviu Eduardo da Silva, mas estava em posição irregular.

10' QUE QUE ISSO, THÓMAS? Após rebote do goleiro Weverton, Thómas , sozinho, com a barra aberta, desperdiçou o gol.

07' SUBSTITUIÇÃO NO SANTINHA! Sai André Luís e entra William Barbio

06' QUASE FURACÃO!! Sidcley mandou na trave direita de Julio Cesar.

05' LANCE PERIGOSO DO FURACÃO! Após boa jogada, Eduardo Henrique chutou, a bola desviou e foi para escanteio.

02' Everton Santos fez boa jogada, Elicarlos chegou chutando, de fora da área, com bastante perigo! Bola passou raspando a trave direita de Weverton!

00' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai Júlio Sheik e entra Everton Santos

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai Lucho González e entra Sidcley/ Sai Grafite e entra Eduardo da Silva

Equipes de volta para o segundo tempo!

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Santa Cruz 0 x 0 Atlético-PR

42' O árbitro deu um minuto de acréscimo.

40' POR POUCO!!! O lateral Victor tirou a bola em cima da linha o chute de Grafite.

39' QUASE! Pereira cobrou bem a falta, boa desvia em Cascardo e vai para escanteio. Na sequência, André Luís recebe na área, mas foi atrapalhado pelo Nicolas.

38' Outra falta para o Santa Cruz. Pereira na bola.

37' DEFESAÇA DE WEVERTON!!

36' AMARELOU! Cartão amarelo para Wanderson (Atlético-PR)

36' LÁ VEM ANDERSON SALLES! Falta para o Santa Cruz

32' Falta perigosa para o Atlético, mas João Pedro cobrou e mandou para fora.

31' AMARELOU!! Cartão amarelo para Bruno Silva (Santa Cruz)

30' Santa chega pelo lado direito com André Luís e ganha escanteio.

27' A torcida tricolor pede que o time ataque mais a equipe do Furacão.

24' Grafite recebeu belo passe de Nicolas, dentro da área, mas o goleiro Júlio Cesar fez uma grande defesa.

19' QUASE O TRICOLOR ABRE O PLACAR! Pereira invadiu a área, tocou para David, que embaixo do gol, chutou, mas a bola desviou.

17' Cascardo levantou perigosamente na área, mas ninguém conseguiu chegar finalizando.

14' O time do Furacão chega pelo lado esquerdo, mas o cruzamento saiu muito forte

13' Santa Cruz saiu no contra-ataque, mas o juizão atrapalhou o lance do tricolor.

12' Passou com perigo, mas a zaga do Santa Cruz afasta. Novo escanteio para o Atlético-PR.

11' Grafite recebe a bola e Anderson Salles afasta. Escanteio para o Atlético-PR.

10' O Santa Cruz tenta uma ligação direta, mas a bola fica fácil para zaga do Furacão.

08' Thómas chutou fora da área, houve desvio e escanteio para o time Coral.

05' O time do Atlético-PR toca bem a bola.

03'PAROU! O bandeirinha marcou impedimento do Atlético-PR. O atacante Grafite em posição irregular.

00' Começou!! Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Atlético-PR

Santa Cruz e Atlético já estão no gramado. Hino nacional sendo executando neste momento.

Mudança no time titular: Léo Costa, com dores no pé direito, não vai atuar. Pereira entra em seu lugar.

MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA NO SANTA CRUZ! Léo Costa sentiu no aquecimento. Pereira deve entrar no lugar.

SANTA CRUZ ESCALADO! Julio Cesar, Vítor, A Salles, Bruno Silva e T Costa; Elicarlos, David e Léo Costa; Thomás, André Luís e Julio Sheik.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Nicolas; Otávio, Eduardo Henrique, Lucho, João Pedro e Yago; Grafite.

Olá, torcedores de Santa Cruz e Atlético-PR!! Hoje teremos a primeira partida pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Acompanhem conosco cada lance do confronto!

O provável time titular que o técnico Paulo Autuori mandará a campo: Weverton; Gustavo Cascardo, Wanderson, Paulo André e Sidcley; Otávio, Eduardo Henrique (Matheus Rossetto) e Lucho González; João Pedro, Grafite (Crysan) e Eduardo da Silva.

A provável escalação do Santa cruz para a partida: Júlio César, Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa (Roberto); David, Elicarlos, Léo Costa (Pereira), Thomas, André Luis (Everton Santos); Júlio Sheik

Vislumbrando a Copa do Brasil como uma boa oportunidade de reação na temporada, para a partida, o técnico Paulo Autuori conta com quatro desfalques. São eles, o meia Nikão, o atacante Pablo, o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Thiago Heleno. No entanto, dois atletas devem estrear na equipe. O volante Eduardo Henrique, que veio do Internacional, por empréstimo de um ano. E o meia Bruno Mota, que chegou sem custos após rescindir seu contrato com o Gazientepspor da Turquia. Ainda em tratamento por conta de uma lesão, o atacante Douglas Coutinho será outro desfalque do furacão para o jogo da próxima quarta-feira. A boa notícia fica por conta de Paulo André, o zagueiro foi desfalque no clássico e volta ao time titular.

No último treino antes da partida Santa Cruz x Atlético-PR ao vivo, o técnico Vinícius Eutrópio fez mistério na escalação. Sem poder contar com o atacante Halef Pitbull, vetado pelo departamento médico por degaste físico, Eutrópio conta com dúvidas no time titular. A principal delas é na lateral esquerda, Tiago Costa e Roberto disputam a vaga. Outros dois jogadores que podem pintar no time titular são o meia Pereira e o atacante Everton Santos.

No histórico do confronto, pelo Campeonato Brasileiro foram 11 jogos, com seis vitórias do time rubro-negro, três empates e dois triunfos do tricolor pernambucano. Pelo último duelo entre as equipes, o Santa levou a melhor, em setembro do ano passado, no Arruda.. Com gol de Bruno Moraes no fim, o time nordestino acabou encerrando um jejum de nove jogos sem vitória na ocasião.

Santa Cruz e Atlético Paranaense iniciam sua caminhada na Copa do Brasil. Estreando nas oitavas de final, as equipes conquistaram a vaga no torneio através de competições diferentes. Campeão da Copa do nordeste no ano passado, o Santa quer surpreender e chegar longe. O time rubro-negro, por sua vez, garantiu lugar na fase decisiva após integrar o G-6 do Brasileirão. Por isso joga o campeonato nacional simultâneo à a Libertadores.