Resultado Paysandu 1x3 Santos no Campeonato Brasileiro 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

FIM DE PAPO! Paysandu 1 x 3 Santos. O Santos está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil!

46' UHHHHHHHHH! Will recebeu na frente de Vanderlei, mas tocou para fora.

46' UHHHH! Após bom lançamento, Victor Ferraz cruzou e Vitor Bueno emendou de letra para boa defesa de Emerson.

45' Dois minutos de acréscimos.

40' TRAVADO! Kayke recebeu na entrada da área, mas na hora da finalização foi travado por Gilvan.

37' Mesmo com a eliminação, a torcida do Papão não para de cantar no Mangueirão.

33' Jean Mota recebeu na esquerda e cruzou com efeito, no pé direito de Kayke que só teve o trabalho de completar para o gol. Santos 3 a 1.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE KAYKE!

30' VANDERLEI! Ayrton fez boa jogada individual, mas na hora do cruzamento, Vanderlei estava lá para espalmar e impedir que o Papão empatasse.

28' Última mexida do Santos: Entra: Thiago Ribeiro / Sai: Bruno Henrique

27' UHHH! Após cobrança de falta, Cléber tentou duas vezes mas furou nas duas, mesmo assim arranjou o escanteio.

22' ISOLOU! Kayke arriscou de longe, Emerson deu rebote nos pés de Bruno Henrique, mas o atacante santista isolou.

19' Segunda alteração nos pênaltis: Sai: Ricardo Oliveira / Entra: Kayke

18' Alterações no Papão: Entram: Will e Alfredo / Saem: Bergson e Wesley

16' Alteração no Santos: Entra: Leandro Donizete / Sai: Renato)

15' Jogadaça de Vitor Bueno, com direito a caneta, e cruzamento perfeito para Bruno Henrique chutar no canto de Emerson e marcar seu segundo gol no jogo. Peixe 2 a 1.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE BRUNO HENRIQUE!

13' UHHHH! Após escanteio, Lucas Veríssimo desviou para fora com o toque do Augusto Recife. O juiz ia marcando tiro de meta, mas Augusto admitiu o toque e o árbitro corrigiu a marcação. Belo gesto.

12' EPA! Bergson fez jogada individual, tentou o drible mas o árbitro nada marcou.

10' UHHHH! Bruno Henrique recebeu livre, e em posição legal, mas na hora da finalização, chutou fraco e nas mãos de Emerson.

5' Agora o Paysandu precisa de mais 3 gols para se classificar.

4' Rodrigo Andrade puxou o contra-ataque, passou por dois e cruzou na medida para Diogo Oliveira finalizar sem chances para Vanderlei. 1 a 1.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAYSANDU! É DE DIOGO OLIVEIRA!

2' FUROU! Após cruzamento de Bruno Henrique, a defesa afastou e Vitor Bueno tentou emendar um voleio, mas.... ERRRRRROU!

A BOLA VOLTA A ROLAR! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Paysandu 0 x 1 Santos

45' Um minuto de acréscimo.

40' Cartão amarelo para Cléber, do Santos.

37' UHHH! Vitor Bueno arriscou de longe e a bola passa perto do gol de Emerson.

34' MILAGRE DE VANDERLEI! Após ataque pela esquerda, Leandro Carvalho finalizou no contra pé do goleiro santista, mas Vanderlei fez uma grande defesa.

25' Lucas Lima faz um lançamento espetacular para Vitor Bueno que, na saída de Emerson, tocou para Bruno Henrique só empurrar para o gol. Santos 1 a 0.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DE BRUNO HENRIQUE!

24' VANDERLEI NOVAMENTE!!! Wesley recebeu um grande passe, invadiu a área, deixou Cléber no chão e bateu no cantinho, mas Vanderlei defendeu.

23' EMERSON! Bruno Henrique recebeu e bateu para boa defesa do goleiro do Papão.

19' Torcida do Paysandu se irrita com cada erro da equipe.

14' VANDERLEI!!!!! Jogadaça do Papão, que terminou com Diogo Oliveira deixando Lucas Veríssimo sentado e Vanderlei salvou com a ponta dos dedos.

12' Ao precisar fazer o resultado, o Papão peca na qualidade dos passes e dá o contra-ataque ao Peixe, que não aproveita

9' UHHHHHHHHHHHH! Grande tabela entre Victor Ferraz e Lucas Lima. O lateral cruzou e Ricardo Oliveira chutou colocado, muito perto do ângulo.

3' A partida começa disputada no meio-campo.

ROLA A BOLA NO MANGUEIRÃO!

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Paysandu x Santos ao vivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil!

No fim de semana, as duas equipes começarão nos principais campeonatos nacionais do país. Na Série A, o Peixe enfrentará o Fluminense no Maracanã, no domingo (14) às 11h. Já o Papão da Curuzu receberá o Oeste no sábado (13) às 21h.

Quem avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, passará por um novo sorteio na sede da CBF, para definir que Santos ou Paysandu enfrentará nas quartas de final.

Na Copa do Brasil esse será o segundo confronto entre as equipes, sendo o primeiro a vitória do Peixe na Vila. No total, o Santos venceu 13 confrontos, o Papão triunfou em 2 e tiveram 2 empates. As vitórias do Papão foram por 2 a 1, placar que causaria a eliminação da equipe logo mais.

Só defender? Nem pensar! O Santos pode até perder por um gol de diferença, porém para o volante Renato, a equipe santista atacará o Paysandu, aproveitando os espaços que serão deixados: "Temos que atacar. Eles precisam de dois gols para igualar (no agregado). Vão deixar espaços, e a gente espera aproveitar e fazer gols. Eles vão vir para cima nos primeiros minutos de jogo, vamos ficar precavidos ali na defesa para sair no contra-ataque".

Motivação natural! Após o título, o técnico Marcelo Chamusca deverá manter a mesma equipe que ganhou do Remo, e garantiu que o duelo de logo mais é a oportunidade para que o Paysandu mostre seu futebol para o restante do país: "Temos uma motivação natural. O jogo é contra time da Série A, que lidera grupo na Libertadores e tem grande visibilidade nacional. É a oportunidade de mostrar o nossos trabalho para o Brasil. A competição é muito importante para o Paysandu''.

Já o Santos, eliminado no Paulistão, vem de vitória contra o Santa Fé na Libertadores, por 3 a 2, no Pacaembu. A equipe santista está próxima da classificação na competição internacional.

O Papão da Curuzu conquistou no último domingo (07) o Campeonato Paraense contra o Remo, ao vencer por 2 a 1 no Mangueirão. Foi o 47º título estadual na história do clube.

No duelo Paysandu x Santos ao vivo de ida, na Vila Belmiro, o Santos conseguiu uma grande vantagem ao vencer por 2 a 0, gols de Bruno Henrique e Copete. Veja os melhores momentos: