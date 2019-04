Após queda do Cruzeiro na Sul-Americana, Klauss Câmara projeta reunião com atletas e comissão

Além de desagradar ao seu torcedor, a derrota do Cruzeiro por 3 a 2 nos pênaltis para o Nacional-PAR, na noite dessa quarta-feira (10), descontentou também a diretoria celeste. O revés custou à Raposa sua continuidade na Copa Sul-Americana, e, em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor de futebol do clube, Klauss Câmara, mostrou-se insatisfeito com o resultado, além de projetar uma reunião com todo o plantel e com a comissão técnica.

"A gente sabe que não é aquilo que esperávamos e planejamos. Vínhamos trabalhando bem até esses dois jogos, essas duas competições. Agora é o momento de termos tranquilidade para avaliar tudo aquilo que é necessário para o trabalho. Cabeça no lugar sobretudo, confiar no que desenvolvemos de positivo até aqui. Vamos identificar os erros para corrigí-los”, projetou.

Um dos elencos mais bem vistos deste começo de temporada, o Cruzeiro perdeu a decisão do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG no último domingo (7) e viu agora a competição continental ficando para trás. Fato que, segundo Klauss, não condiz com o que a equipe esperava, levando em conta o grupo que foi montado.

"Vamos reunir com a comissão técnica e com os jogadores. Um clube como o Cruzeiro e com a montagem do elenco que tivemos, esperávamos muito mais. Vamos interferir onde precisarmos interferir. Das cinco competições que teríamos como objetivo, duas não podemos alcançar. Pouco mais de três meses de trabalho na temporada, temos um trabalho longo pela frente. Precisamos acreditar no grupo que temos", afirmou.

Nada de Estadual ou Sul-Americana para o Cruzeiro. O foco agora é todo no Campeonato Brasileiro, no qual a equipe faz a sua estreia no próximo domingo (14), às 16h, contra o São Paulo. A partida contra o tricolor será no Mineirão, confronto que reedita a quarta fase da Copa do Brasil 2017, em que a Raposa derrotou os paulistas e avançou às oitavas.

No mata-mata, os mineiros encontraram a Chapecoense e já realizaram a primeira partida: 1 a 0 para os cruzeirenses. Com olho no Brasileirão e também na Copa do Brasil, pois tem o jogo de volta com o clube catarinense no dia 1º de junho, a Raposa não tem tempo para lamentar. O relógio corre, tanto quanto o calendário celeste.