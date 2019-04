Liverpool-URU consegue vitória improvável, mas Fluminense avança na Sul-Americana

Depois da perda do título do Campeonato Carioca, o Fluminense virou a chave para a Copa Sul-Americana, o desejo do clube neste ano. Na noite desta quarta-feira (10), o Tricolor foi à Montevidéu, no estádio Centenário, para enfrentar o Liverpool, do Uruguai. O Flu fez uma partida abaixo do esperado e terminou derrotado por 1 a 0, com gol de Ramírez. No entanto, mesmo com a derrota, garantiu a classificação para a segunda fase da competição devido a vantagem construída na partida de ida.

O Fluminense entrou em campo sabendo da vantagem do jogo de ida, onde venceu por 2 a 0, e fez valer o resultado construído no Maracanã para avançar de fase na Copa Sul-Americana. O primeiro tempo do time tricolor foi abaixo do esperado, mas conseguiu se recuperar no segundo tempo e controlou a partida. O adversário da próxima fase será decidido em sorteio.

Com o resultado, o Fluminense completou quatro partidas sem vencer e agora foca na estreia no Campeonato Brasileiro, já no próximo domingo (14), contra o Santos, no Maracanã, às 11h (de Brasília).

Liverpool-URU é superior, domina o Fluminense e abre o placar

Com as equipes vivendo momentos contrários e com a vantagem no placar esperava-se um jogo com domínio da equipe carioca. No entanto, o primeiro tempo foi o oposto. Jogando muito mal, o Fluminense sofreu com erros consecutivos de marcação no sistema defensivo, dificultando a posse de bola para a equipe visitante.



Visivelmente fazendo uma partida abaixo do que era esperado, o Liverpool-URU aproveitou as chances dadas pela equipe carioca, que concedia espaços na intermediária. Com isso, o time uruguaio levava perigo ao gol defendido por Diego Cavalieri. Até que, aos 13 minutos da etapa inicial, Matias Toma lançou Royon, que avançou e tocou para Ramirez livre na área que somente empurrou para o fundo do gol colocando o Liverpool-URU na frente do placar no Centenário.



Atrás do marcador, o Flu ao tentar avançar ao setor ofensivo encontrava dificuldades na marcação avançada proposta pela equipe uruguaia, e, com isso, praticamente não levou perigo à meta do Liverpool-URU, irritando os torcedores tricolores presentes no Estádio Centenário.

Fluminense melhora, domina as ações e consegue classificação

Na volta do intervalo, o Fluminense voltou melhor em campo. Logo aos dois minutos da etapa final, Richarlison recebeu de Henrique Dourado, mas a bola parou nas mãos do goleiro De Amores. Este, que teve grande trabalho na etapa derradeira do confronto sul-americano.



Buscando as bolas alçadas na área provenientes de contra ataques, o Fluminense, mesmo jogando abaixo do nível demonstrado ao longo do início da temporada esse ano, passou a administrar bem o resultado que dava a classificação para a equipe carioca. E, aos nove minutos, novamente com Richarlison, o Flu chegou com perigo à meta uruguaia, carimbando o travessão do goleiro De Amores.



Controlando o meio campo e administrando a vantagem conquistada na partida de ida, o jogo então se tornou equilibrado durante boa parte do segundo tempo. Melhor na etapa, o Flu chegou com perigo novamente aos 29 minutos, desta vez, com Lucas que parou no goleiro uruguaio.



Sem levar o perigo iminente como no primeiro tempo, o Liverpool-URU viu sua chance de levar a decisão para a disputa de pênaltis diminuir com o passar do tempo. Mesmo com as iniciativas de bolas esticadas, a equipe uruguaia não tinha mais a força de ataque proposta no início da partida. E, assim, o Fluminense soube administrar o resultado que deu a classificação a equipe carioca para a segunda fase da Copa Sul-Americana.