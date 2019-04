Fora de casa, Iranduba-AM vence Grêmio e mantém liderança do Brasileirão Feminino

Com objetivos distintos, Grêmio e Iranduba-AM se enfrentaram pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1 no Estádio Hélio Dourado, em Eldourado do Sul (RS). Anfitriã do confronto, o Grêmio está numa situação complicada na competição. Isto porque a equipe ocupa a penúltima colocação do Grupo 1, com apenas quatro pontos. Paradoxalmente, a equipe amazonense é líder isolada do grupo com 27 pontos ganhos.



Após um bom jogo, no entanto, Tricolor Gaúcho saiu mais uma vez derrotado, acumulando então nove derrotas na competição. Desta vez, as meninas do Grêmio não conseguiram segurar o líder Iranduba-AM e a partida terminou com a vitória das visitantes por 0 a 1.



O primeiro tempo da partida foi muitíssimo equilibrado. Melhor tecnicamente, a equipe do Iranduba-AM não conseguia furar a marcação proposta pela equipe gaúcha, que se limitava a levar perigo à meta adversária por meio de contra ataques e chutes de longa distância. Com o jogo truncado e muitos passes errados, o primeiro tempo, então, teve pouquíssimas oportunidades de perigo de gol.



Na volta do intervalo, no entanto, a insistência da equipe amazonense em busca do gol culminou em uma grande jogada feita por Kamilla. A jogadora do alviverde do norte avançou à área gaúcha driblando as adversárias, e, acertando um bonito chute que tirou o placar do zero.



A partir de então, o Iranduba-AM investiu em uma boa marcação para administrar a vantagem conquistada e chegar a sua nona vitória em dez partidas disputadas.



Com o resultado, o Iranduba-AM seguiu líder isolado do Grupo 1, acumulando 30 pontos. Por outro lado, o Grêmio segue na penúltima colocação do Grupo 1, com apenas quatro pontos conquistados, e terá pela frente mais um difícil confronto buscando fugir do rebaixamento. Desta vez, fora de casa, contra o vice líder do grupo, o Corinthians.