Guia VAVEL do Brasileirão Série A 2017

Está dada a largada! Começa no próximo sábado mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com 20 times, alguns favoritos, como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, outros na luta pelo G-6 que dá vaga na Libertadores, como Santos, Grêmio, São Paulo, Fluminense, mas todos com a missão de acabar com o tédio causado pelos maçantes estaduais. Além disso, temos ainda os que retornaram à elite em 2017, casos de Atlético-GO, Vasco, Avaí e Bahia.

Mas, o que esperar do Brasileirão 2017? O Palmeiras é o time a ser batido? Teremos 'cheirinho' do Flamengo? Como será o torneio após o primeiro rebaixamento do Internacional? Essas e outras perguntas são respondidas neste guia que a VAVEL Brasil preparou para você. A bola rola neste dia 13, com última rodada no domingo, 03/12. Boa sorte a todos!

