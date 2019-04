Guia VAVEL do Brasileirão 2017: Flamengo

Saúde financeira, manutenção do treinador e elenco recheado de craques. Após o título do Campeonato Carioca e a vaga praticamente assegurada nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo iniciará sua campanha no Brasileirão 2017 baseando-se nos três pilares supracitados.

Diante do Atlético-MG – time com maior rivalidade fora do estado do Rio de Janeiro, o Rubro-Negro faz seu primeiro jogo em casa, no próximo dia 13 no Maracanã.

Diego, Guerrero e companhia tentarão iniciar mais uma trajetória vitoriosa do Fla e, desta vez, realizando o desejo de mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo: o título do Campeonato Brasileiro, competição que a equipe carioca não vence há oito temporadas.

Solidez defensiva e organização ofensiva são pilares da escalação rubro-negra

Uma das melhores zagas em números em 2016, o setor defensivo do Flamengo passou por duas mudanças em relação à temporada passada. Ao lado do capitão Réver, Rafael Vaz acabou sofrendo com críticas e foi colocado no banco de reservas; o argentino Donatti tomou sua vaga.

Com Muralha; Pará, Réver, Donatti e Trauco – contratado para o lugar de Jorge, vendido a preço recorde para o Monaco, o quinteto demonstra solidez e deve ter mais um ano positivo sob o comando de Zé Ricardo.

Contratado como titular absoluto, o volante Rômulo teve um início irregular no Rubro-Negro, causando questionamentos na torcida. Jogador que segue dividindo opiniões, Márcio Araújo retomou a posição no XI inicial após lesão do ex-Vasco.

No entanto, com o retorno do jogador, Zé Ricardo vem colocando ambos em campo ao mesmo tempo e o Flamengo continua demonstrando boas exibições diante dos adversários.

Já no comando ofensivo, Diego agora conta com o auxílio maior de Willian Arão, que tem tido mais liberdade para sair para o jogo com a cobertura de Rômulo-Márcio Araújo.

Na frente, o polivalente Everton segue adquirindo maior qualidade no aspecto mental e mantém o papel de um dos jogadores mais importantes no elenco.

O time titular é finalizado com Paolo Guerrero, um dos principais centro-avantes da América do Sul. O peruano teve o melhor início de temporada em toda sua carreira e quer manter a boa fase para levar o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro.

Fotomontagem: Hugo Alves/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Cereja do bolo, Diego é o ponto de equilíbrio na criação de jogadas ofensivas

Contratado no meio do ano passado, Diego foi a cereja do bolo de um elenco já forte e organizado. Sem o peso de ser a ‘solução’ de todos os problemas – visto que o Fla vinha em bom momento antes de sua contratação, o meia eleva a qualidade na criação de jogadas ofensivas do time carioca.

Auxiliado pelo esquema de Zé, o camisa 35 é o principal nome da equipe e terá papel importante em mais uma temporada com o Manto Sagrado. Lesionado, Diego não entrará em campo neste sábado, mas será de suma importância para as ambições rubro-negras na temporada.

Melhores jogadas rubro-negras sempre passam pelos pés de Diego | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Guerrero vive melhor fase e quer entrar na gloriosa lista de ídolos do Flamengo

Atacante que nunca foi de fazer muitos gols, mas compensava no aspecto mental e físico do jogo – trabalho exímio de pivô e talento com a bola no pé, Paolo Guerrero segue demonstrando essas características, se tornando o jogador mais importante do grupo, principalmente durante a ausência de Diego.

Desde o ano passado, o peruano vem apagando o rótulo de ‘poucos gols’ e vem passando por momentos especiais de sua carreira. Só nesta temporada, já foram doze tentos marcados – com a artilharia do Carioca debaixo do braço, além de dois na Libertadores.

De mansinho, Zé Ricardo demonstrou seu talento e agora é unanimidade

José Ricardo Mannarino. Com 46 anos e agora com seu primeiro título profissional, Zé Ricardo demonstra ser o nome certo para comandar o elenco rubro-negro. Seus números impressionam: são 64 jogos, com 38 vitórias, 16 empates e apenas dez derrotas, com quase 70% de aproveitamento.

Contextualizando ainda mais as estatísticas, nas últimas 44 partidas, são apenas três jogos perdidos. Além dos números, Zé conta com boas atuações, liderando seu plantel de forma organizada e natural, tanto dentro e fora das quatro linhas.

Com o elenco na mão, Zé vai escrevendo sua história no profissional do Flamengo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Maracanã ou Ilha? Flamengo terá 'duas casas' em 2017

Sem seu palco principal no ano passado, o Maracanã voltou a ser o local preferido para o Flamengo em 2017. Sem perder no estádio, o Rubro-Negro segue colocando mais de 50 mil pessoas, empurrando o clube na busca pelos seus objetivos.

Além do Maior do Mundo, o Fla contará também nesta temporada com o Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Completamente reformado com a ‘cara do Flamengo’, o local deverá abrir partidas de menor apelo, por conta de sua capacidade – inferior a 20 mil pessoas.

Fla vem enchendo o Maracanã e deverá utilizar estádio para jogos de maior apelo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Saída de Muricy, 'cheirinho de hepta' e 2016 positivo: apesar de ano sem título, Fla teve temporada inesquecível

A temporada passada foi surpreendente para o Flamengo. Com Muricy Ramalho no início do ano, o time não rendia o esperado, e após o problema de saúde do comandante, mais dúvidas foram colocadas em cima do elenco rubro-negro.

Incógnita até então, Zé Ricardo assumiu o posto e levou seu grupo ao terceiro lugar ao final das 38 rodadas, com 20 vitórias, onze empates e apenas sete derrotas – o segundo que menos perdeu, atrás apenas do Palmeiras, com seis.

O time ficou maior parte do torneio na vice-liderança, sempre encostado no Palestra. No entanto, as rodadas finais acabaram sendo responsáveis pela leve queda rubro-negra, com tropeços importantes dentro de casa – 2 a 2 contra Corinthians e Coritiba, ambos com Maracanã lotado.

Fla oscilou no final da temporada e acabou descolando do Palmeiras | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Elenco ainda mais recheado e Zé Ricardo mais experiente animam torcida do Fla na busca por títulos

Retorno de Ederson, subida de Vinicius Júnior ao elenco profissional e contratação do Conca. Além do já organizado time titular, o Flamengo conta com um elenco recheado de bons nomes. A pré-temporada foi bem feita, o Campeonato Carioca foi conquistado de forma invicta, mesmo sem o trio supracitado, que deve ganhar mais minutos de jogo durante a temporada.

Voltando de lesão, Conca estará a disposição de Zé Ricardo em pouco tempo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Servindo de base, se 2016 já foi bom, 2017 tem tudo para ser ainda melhor. Com ideias já bem implantadas na cabeça de seus jogadores, Zé Ricardo demonstrou até aqui, principalmente na atual temporada, que abriu o leque de conhecimento e diferente de 2016, tem apresentado variação tática e várias formas de jogo com sua equipe, dependendo dos adversários.

Principal promessa da base rubro-negra, Vinicius Júnior foi integrado ao profissional; jogador deve ser vendido ao Real Madrid por R$ 157 mi | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Carioca já foi. Agora, o foco vira para a Libertadores, Copa do Brasil e, neste sábado, a caminhada pelo heptacampeonato do Brasileirão. Não é absurdo pensar que o Flamengo possui a capacidade de conquistar tais títulos. Caberá ao tempo – e a temporada, para saber se o Rubro-Negro, enfim, soltará o grito de “É campeão” em competições do primeiro escalão – situação que não acontece desde 2013, com o tri da Copa do Brasil.