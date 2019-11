Santa Cruz lança uniforme com marca própria e fará estreia em clássico contra Náutico

Nove anos. Esse foi o tempo da parceria entre Santa Cruz e Penalty no fornecimento dos materiais esportivos. Visando disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, a diretoria resolveu inovar e rescindir o contrato com a fornecedora, lançando uniformes com marca própria e repete a ideia de Fortaleza e Paysandu.

Através da Bomache, que já presta serviços ao Leão do Pici e ao Papão, o Mais Querido vai estampar a Cobra Coral em suas camisas, fazendo alusão ao seu mascote. A apresentação foi na manhã desta sexta-feira (12), na sede social, realizada no auditório do Conselho Deliberativo. O clube convocou cinco torcedores, buscando conter gastos, evitando ter o encanto de grandes festividades, bem como o goleiro reserva Miller.

Primeiros 200 compradores terão direito à personalização gratuita do uniforme (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

O símbolo, semelhante a um infinito, é referência à frase de Alexandre Carvalho, um dos fundadores, lá em 3 de fevereiro de 1914, "O Santa Cruz nasceu e viverá eternamente". O contrato, segundo o presidente Alírio Moraes, foi firmado com o intuito de deixar um legado no clube e tentando ajustar as receitas.

"Depois de dois anos e cinco meses, nós poderemos ver o potencial de nossa marca própria. É mais um legado que a gestão vai deixar para o clube e, além de um modelo de negócios para o clube, as receitas com as vendas das camisas podem nos permitir chegar ao final do ano com o equilíbrio financeiro", declarou o mandatário.

Alírio esteve acompanhado do vice de futebol, Constantino Júnior, e Dênis Victor, do marketing (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

A torcida terá como opções três produtos, que variam entre R$ 99,90 e R$ 229,90, sendo comercializados a partir deste fim de semana na loja oficial, na unidade do Arruda e na do Shopping Tacaruna. Sócios terão, desconto de 10% na compra, dando incentivo aos apaixonados para a associação.

A estreia do padrão está prevista para ser na próxima terça-feira (16), diante do Náutico, pela volta da disputa pelo 3º lugar do Campeonato Pernambucano 2017. Além disso, a diretoria vai usar numeração fixa e, com isso, busca atingir maior número de vendas do seu novo produto. O Mais Querido venceu o Timbu na ida por 2 a 1 e joga por um empate para garantir vaga no pré-Nordestão de 2018.