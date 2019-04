Após noite heroica no Centenario, Magrão supera Buffon em pênaltis defendidos na carreira

Um dos maiores ídolos do Sport, Magrão segue marcando história. Na noite dessa quinta-feira (11), após eliminar o Danubio-URU na Copa Sul-Americana, o goleiro atingiu a marca dos 30 pênaltis defendidos e superou o número de Buffon, consagrado com a camisa da Juventus. O italiano, que vai buscar o título inédito da Champions League, tem a favor 29 cobranças evitadas.

Os dados foram levantados no Transfermarkt, que agrega informações de jogadores pelo mundo. Campeão com a Seleção Italiana da Copa do Mundo de 2006, o representante da Juve tem os primeiros registros da temporada 1996/97, enquanto o leonino iniciou sua contagem a partir de 2007, ao parar Rogério Ceni, em jogo na Ilha do Retiro.

A atuação heroica do camisa 1 ganhou a internet pouco tempo depois do apito final, sendo destaque não somente no Brasil. O ex-zagueiro e agora comentarista do canal de TV fechada SporTV Ricardo Rocha, que é pernambucano, exaltou o atleta do Leão por profissionalismo dentro e fora dos gramados.

Magrão atinge marca histórica com a camisa do Sport na Sul-Americana (Foto: Miguel Rojo/AFP/Getty Images)

"Eu conheço o Magrão, sei que é um profissional bastante exemplar e ele merece tudo que está vivendo lá no Sport. Eu vou ter que confessar que considero Magrão como o Buffon do Nordeste. Digo, Buffon é que é o Magrão da Europa", afirmou o 'Xerife', que foi campeão do Mundial pelo Brasil em 1994 e acumula passagens no exterior, durante o Troca de Passes.

Recentemente, o arqueiro rubro-negro completou 12 anos no clube e ainda não tem data certa para aposentadoria. Aos 40, também recém-completos, o 'paredão' esbanja boa condição física e bom reflexo para alguém de sua idade, sendo referência no elenco para os mais jovens e principalmente os companheiros de posição, acumulando 637 partidas e sendo o que mais vestiu a camisa da equipe.