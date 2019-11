Resultado Corinthians x Chapecoense no Brasileirão 2017 (1-1)

Agradecemos sua presença em mais uma transmissão. Desejamos um ótimo fim de semana e até a próxima!

Chape consegue empate muito bom fora de casa.

O Corinthians joga muito mal, apenas empata em casa na estreia do Brasileirão e frustra o torcedor.

95' Acabou!

94' Minuto final.

93' Corinthians tenta pressão nesse final.

92' Jô liga Kazim, que divide com goleiro e fica na pior. Jogo parado.

91' Osman enfia pra Arthur, mas impedido.

90' Mais cinco de jogo.

89' Jô, Reinaldo, Jandrei... Uma bagunça e todos no chão. Jogo parado.

88' Timão não sabe o que fazer com a bola.

87' Chape toda recuada!

86' Reta final de partida.

85' MUDA A CHAPE: Rossi sai e entra Neném.

84' Pressão corinthiana em jogada pela direita e a zaga afasta de carrinho.

83' AMARELO, ANDREI. Pegada forte em Rodriguinho.

82' Jadson arrisca de fora e jogou muito por cima.

81' Chape não para um minuto na marcação.

80' A Fiel faz a festa!

79' Kazim recebe, faz o pivô e sofre falta. Timão tem ataque.

78' MUDA A CHAPECOENSE: Luis Antônio sai e entra Madson.

77' MUDA O TIMÃO: Kazim na vaga de Gabriel.

76' Outro contra-ataque da Chape, mas Luis Antônio isolou.

75' Chapecoense sem nenhuma pressa.

74' Maycon inverte pra Jadson, mas a bola correu demais e saiu em lateral.

73' MUDA A CHAPE: Osman entra e sai Wellington Paulista.

72' Dupla chegada corinthiana com bolas cruzadas e a zaga afastou.

71' É um sufoco para o Timão armar um ataque.

70' Corinthians gira a bola. Chape toda fechada.

69' Carille tenta retomar a intensidade do Corinthians.

68' Empate é grande resultado pra Chape.

67' MUDA O TIMÃO: Sai Romero e entra Jabá.

66' Fagner cruza nas mãos de Jandrei.

65' São quase 31.500 pessoas em Itaquera nessa noite.

64' Corinthians muito desligado no duelo. Erra demais.

63' SUUUUUUSTO! Cruzamento fechado da direita, a bola passa queimando na pequena área corinthiana e quase a Chape vira.

62' Chape é melhor no jogo. Domina a partida.

61' AMARELO, WELLINGTON PAULISTA. Pancada sem bola em Fagner.

60' AMARELO, FAGNER. Deu o rapa em Arthur.

59' Chape mais organizada e intensa no meio-campo.

58' Apodi faz carga e comete falta boba em Romero. Bola na área da Chapecoense.

57' Até aqui, resultado justo. Chape faz jogo bem digno.

56' TUDO IGUAL! Jogada pela direita, Rossi cruza, Artur ganha de Fagner, testa da trave e Wellington Paulista afunda o pé pra empatar!

55' GOOOOOOOOL, WELLINGTON PAULISTA, DA CHAPECOENSE!

54' Romero muito bem na defesa e péssimo no ataque.

53' Jogo cresce em velocidade e emoção.

52' FOOOOORA! Uma briga enorme no meio-campo e a bola cai no pé de Rodriguinho. Ele arrisca e a bola queima o gol da Chape.

51' IMPRESSIONANTE! Contra-ataque de 3 x 1, mas Romero errou o passe pra Rodriguinho e matou ótima chance alvinegra.

50' Corinthians muito mal na criação. Time perde bolas ainda na saída de jogo.

49' Rossi tira o cruzamento e a bola vai na mão de Cássio.

48' Romero tenta ataque pela esquerda e erra passe.

47' Segundo médico do Corinthians, Pablo sentiu dores musculares no primeiro tempo.

46' FOOORA! Apodi cruza da direita, Arthur subiu nas costas de Fagner testou e a bola passou perto.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Os times retornam para a segunda etapa.

Timão erra muito e tem lentidão na saída de jogo. Chape fecha bem e mostra muita intensidade na marcação.

Intervalo em Itaquera. Timão é mais técnico, mas menos intenso. Jô marcou.

47' Acabou.

46' Minuto final.

45' Chapecoense tenta ataque pela esquerda e Balbuena só protege.

44' E teremos mais dois de jogo.

43' Chape tenta uma pressão nesse final.

42' MUDA O TIMÃO: Pablo sai e entra Pedro Henrique.

41' Pablo arranca pra afastar o perigo e sente a coxa. Não dá mais.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Jô recebe bom passe de Jadson, mas se mata sozinho com a bola e o jogo segue.

38' Jogo muito travado, quebrado no meio-campo.

37' João Pedro coloca muita velocidade pela esquerda e Pablo tira o perigo.

36' Dividida entre Gabriel e Wellington. Corinthianos reclamam, mas jogo seguiu.

35' Arana cruza da esquerda e Jandrei pega na cabeça de Jô.

34' Timão vem de três empates em casa, todos por 1 a 1.

33' AMARELO, RODRIGUINHO. Atropelou Apodi.

32' Jadson mais por dentro pelo meio-campo. Mudanças de Fabio Carille.

31' Enquanto isso, a Fiel faz a festa.

30' Corinthians tem mais a posse, mas com dificuldade pra criar.

29' Postura da Chape bem interessante, conseguindo marcar e sair pro jogo.

28' Apenas cinco faltas até aqui.

27' Saída de bola alvinegra segue uma tragédia.

26' Timão cadencia a velocidade do duelo. Ritmo frenético.

25' João Pedro arranca pela esquerda e Fagner afasta o perigo.

24' Chape consegue ataque interessante, mas juiz parou por impedimento.

23' Enorme festa na Arena Corinthians.

22' CATEGORIA! Fagner arranca pela direita, assiste Rodriguinho, que protege contra dois, enfia para Jô, que gira contra a zaga, fica de mano e dá uma cavadinha. Belo gol.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃO!

20' Jogo reiniciado.

19' Chape força Corinthians a sair com zagueiro. Ocupa espaços.

18' Rossi fica no chão. Problema na coxa direita.

17' Corinthians parece preguiçoso. Pouco intenso.

16' Jadson sai da direita e organiza pelo meio. Saída de bola está fraca.

15' REINALDO.... O lateral foi bater e...... Quase na Radial Leste.

14' Pablo chega atrasado e o juiz dá falta. Vai chuveirar na área alvinegra.

13' Timão troca passes girando o lado e consegue espaço com Arana. A zaga travou bem.

12' Começo alternando lentidão e explosão.

11' Chape toda recuada no aguardo de um erro corinthiano.

10' PRA FOOOOORA! Arana recebe na esquerda, olha e mete na medida pra Rodriguinho, que chega testando e a bola passa raspando a trave!

9' Chapecoense toda recuada. Timão troca passes na intermediária.

8' SUUUUSTO! Romero arrisca de fora, Jandrei cai, espalma estranho e assusta o torcedor da Chape.

7' A Fiel tenta acordar o time dentro de campo.

6' Corinthians começa o jogo sonolento. Chape tenta se aproveitar.

5' NA TRAVE! Lateral longo de Reinaldo, a zaga corinthiana dorme e Rossi chuta cruzado pra carimbar o pé da trave direita de Cássio.

4' Jogo começa com a Chape saindo rápido pelas laterais. Timão erra.

3' Rodriguinho tenta ligar o contra-ataque com Romero, mas o passe saiu forte demais.

2' Apodi tira o cruzamento e Romero trava. Escanteio.

1' E a Fiel já canta muito alto!

0' Começou!

Tudo pronto! Vai começar o Brasileirão 2017!

Timão com camisa branca com uma listra preta, calção preto e meias brancas.

Chape com camisa verde, calção branco e meias verdes.

A Fiel canta alto em Itaquera. A bola já vai rolar.

"Eternamente em nossos corações". É o recado de faixas distribuídas nas arquibancadas da Arena.

Equipes perfiladas, Hino Nacional Brasileiro.

Times prontos e eles entram no gramado da Arena Corinthians.

Na torcida da Chape, bandeira da Colômbia.

Elmo Rezende Cunha será o juizão da partida.

A escalação alvinegra é anunciada e muita festa da torcida.

É a primeira rodada do Brasileirão!

Equipes se preparam para entrada no gramado da Arena Corinthians.

A Fiel aplaudiu entrada do time da Chape no momento do aquecimento.

A torcida segue chegando à Itaquera. Muita gente chega pelo metrô, ao lado do estádio.

O jogo terá trocas de faixas de campeões. Além disso, homenagens às vítimas da tragédia do ano passado.

Os times fazem o trabalho de aquecimento no gramado da Arena Corinthians.

Chape escalada com Jandrei; Apodi, Luis Otávio, Victor Ramos, Reinaldo; Andrei Girotto, Luis Antônio, João Pedro; Rossi, Wellington Paulista, Arthur.

Timão pronto e escalado pra estreia! Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

E nessa noite de sábado, teremos o hexa campeão em campo!

Boa tarde torcedores ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo Corinthians x Chapecoense ao vivo abrindo o Campeonato Brasileiro desse ano no Timão.

A Arena Corinthians será o palco da primeira das duas equipes. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Fique de olho Corinthians x Chapecoense: Rodriguinho, meia: Ele tem sido o desequilíbrio nessa nova fase da equipe, quando tem marcado gols, assistido e dando enorme contribuição tática.

Fique de olho Corinthians x Chapecoense: Wellington Paulista, atacante: o responsável pelos gols da Chape tem a difícil missão de substituir Bruno Rangel, maior artilheiro da história do clube.

O jogo Corinthians x Chapecoense ao vivo também será marcado por homenagens. Já que os dois times foram campeões estaduais, faixas serão trocadas e o alvinegro entregará com os dizeres "Eternamente dentro dos nossos corações", em alusão ao trecho do hino, homenageando as vítimas de novembro do ano passado.

Mancini ainda não definiu a equipe, já que existe uma dúvida no gol. Jandrei deve ser o arqueiro após várias falhas de Artur.

A derrota sofrida na Colômbia, para o Atlético Nacional, custou o título da Recopa Sul-Americana, mas a Chape saiu de lá fortalecida mentalmente, após enormes homenagens.

A Chape não é uma das favoritas para o título do Brasileirão, sabe seu limite e precisa trabalhar em cima dele. A equipe ainda sofre uma reformulação e passa por mudanças constantemente.

Do lado da Chape, o time sofreu a mesma pressão de que não conseguiria fazer grandes feitos esse ano, mas Vagner Mancini soube administrar bem o elenco totalmente novo e conseguiu fazer a Chapecoense voltar a ser a maior do estado de Santa Catarina, e se tornar uma pedra no sapato dos grandes.

O zagueiro Pablo conversou com a imprensa após o treinamento desta sexta-feira (12), o último antes da estreia pelo Brasileirão.

"Depende do Corinthians. O Corinthians tem de exercer a opção de compra. Não é só a minha parte. A parte que teve desentendimento foi só tentar conversar com o Bordeaux e não com a gente. De 0 a 100%? Não sei. Se o Corinthians comprar, aí a chance é 100%. O Pablo está feliz".

O lateral retorna após suspensão que o tirou de campo contra a Universidad de Chile, enquanto o zagueiro se recuperou de uma sinusite e está confirmado para o jogo.

Para a estreia do Brasileirão, Carille confirmou o time sem mudanças e com os retornos de Fagner e Pablo.

De vez em quando jogando de forma que não alegra o torcedor, mas foi indo de um a zero em um a zero até chegar no topo do estado de São Paulo, quando conquistou o 28° título Paulista para cima da Ponte Preta.

O Corinthians entrou como a "quarta" força do estado e totalmente desacreditado que conseguiria levantar alguma taça este ano, porém com o excelente trabalho de Carille, o time soube se organizar.

Já a Chapecoense quer mostrar ao Brasil e ao mundo que se recuperou do trágico acidente ocorrido no ano passado e também provar que seu elenco está totalmente renovado, mostrando que a força do time continua a mesma.

O Timão quer aproveitar a boa fase dos jogos recentes e seguir forte para começar o Brasileirão. A equipe quer provar que não é a quarta força do estado e vai com a força tática e força do elenco para iniciar bem.

A bola vai rolar pra valer no principal torneio do Brasil. O Campeonato Brasileiro 2017 se inicia neste sábado (13) e a primeira rodada reservam bons duelos, como o encontro entre Corinthians e Chapecoense ao vivo, dois campeões estaduais e que querem começar embalados no torneio.