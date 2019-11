Flamengo e Atlético-MG ficam no empate pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Flamengo e Atlético-MG empatam em 1 a 1 no Maracanã pelo jogo de abertura do Campeonato Brasileiro 2017.

49 min: Fim de jogo!

47 min: UUUUUH! Rafael Moura disputa no corpo com Renê, fica com a bola e lança Cazares que chega batendo por cima do gol de Muralha

46 min: UUUH! Ederson fica com a sobra na área e bate com perigo

46 min: Flamengo vai pra cima

44 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

39 min: Vinicius Júnior recebe pela esquerda mas não consegue o domínio

37 min: No Flamengo sai Berrío e entra o estreante Vinicius Júnior para delírio da torcida

36 min: Rafael Carioca e Everton se estranham e recebem cartão amarelo

36 min: UUUUUUUUUUUH! Bola na pequena área do galo, Guerrero tenta mas n consegue desviar para dentro do gol

34 min: Mudança dupla no Galo, saem Fred e Robinho para entrada de Maicosuel e Rafael Moura

32 min: UUUUH! Fábio Santos salva o Atlético quase em cima da linha

29 min: Flamengo mexe, sai Trauco para entrada de Ederson

25 min: Fred arrisca de fora e isola a bola

21 min: Atlético chega com mais perigo ao ataque

14 min: Flamengo mexe, sai Matheus Sávio para entrada de Renê

13 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Fred faz boa jogada pela direita e serve Elias que chega batendo no ângulo sem chances para Muralha.

9 min: VAZ SALVA DENOVO! Atlético chega com perigo na área, Cazares domina sozinho e bate, Rafael Vaz tira mais uma vez em cima da linha

3 min: UUUUUH! Flamengo responde, Berrío toca para Guerrero que serve Everton que chega batendo para ótima defesa de Victor

1 min: UUUUUH! Cazares faz bela jogada, passa por Muralha e chuta, Rafael Vaz tira praticamente em cima da linha

0 min: No Atlético-MG sai Otero para entrada de Cazares

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim de primeiro tempo!

47 min: UUUUUUH! Berrío sai em disparada, passa pela zaga do Galo, invade a área e tenta o passe para Guerrero, mas erra e a bola fica com a zaga atleticana

43 min: UUUUUH! Berrío recebe na área em boa condição mas se atrapalha com a bola, na sobra Guerrero bate para fora

40 min: Atlético-MG tem dificuldades em trocar passes

35 min: UUUUH! Otero cobra falta de longe com muita força e Muralha atento segura a bola

29 min: Otero levanta na área e Réver faz o corta

23 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Matheus Sávio corta pela esquerda e cruza, ninguém desvia e a bola entra no canto de Victor, festa no Maracanã.

21 min: Fábio Santos acerta Berrío e recebe cartão amarelo

16 min: Atlético-MG fica atrás e busca lançamentos longos para Otero e Fred

10 min: Jogo começa animado no Maracanã

3 min: Otero cobra escanteio, zaga do Flamengo tira e no rebote ele mesmo se atrapalha e sai com bola e tudo pela lateral

0 min: Começa o jogo!

Já o Flamengo está escalado com: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão e Matheus Sávio; Berrío, Everton e Guerrero.

O Atlético-MG vem a campo com: Victor; Carlos César, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Adilson, Rafael Carioca e Elias; Otero, Robinho e Fred.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Flamengo x Atlético-MG ao vivo abrindo o Campeonato Brasileiro desse ano.

Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida em tempo real às 16h!

O Atlético deve entrar em campo com: Victor, Carlos César, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Adilson, Elias e Otero; Robinho e Fred.

Para o comandante alvinegro, uma sequência de jogos para Felipe seria essencial para o rendimento do atleta vir à tona. "Passei minhas observações sobre o que ele precisa evoluir com a sequência do trabalho. Vamos ter muitas trocas por causa de lesão e suspensão. Digo para os jogadores que eles têm que estar sempre prontos para quando as oportunidades aparecerem. As oportunidades aparecerão, mas a repetição será pelo rendimento em campo”, disse o treinador.

“A desconfiança inicial que havia já diminuiu bastante. Ele vem correspondendo e, gradativamente, vem mostrando um nível de jogo bastante próximo do que mostrou fora do país e o credenciou a vir para o Atlético. Falei da confiança depositada nele. Ele entende que ainda está evoluindo, mas que existe margem para crescimento", valorizou Roger.

Roger não acredita que ainda exista desconfiança da torcida atleticana em relação ao zagueiro Felipe Santana, que teve começo difícil no Galo, mas que vem tendo bom rendimento em suas últimas partidas.

Pelo lado mineiro, dúvidas na cabeça de Roger Machado. São três desfalques para o duelo no Rio de Janeiro: os titulares Marcos Rocha e Leonardo Silva - vetados com dores na coxa, e o reserva Erazo - suspenso. Eles (titulares) serão substituídos por Felipe Santana e Carlos César.

Com dores musculares, Gabriel será poupado no Flamengo. Com isso, Zé Ricardo deverá escalar sua equipe com: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão e Rômulo; Berrío e Everton; Guerrero.

Agora, a equipe conta com a boa fase de Paolo Guerrero para vencer o Galo; do outro lado, Fred, artilheiro do Brasil até aqui, também é perigo para a zaga rubro-negro. “Os gols (do Guerrero) foram saindo, a confiança volta, é importante para ele. Paolo é nosso matador, é decisivo demais. Fred dispensa comentários, não pode dar espaço”, avaliou.

Na era dos pontos corridos (desde 2003), o Flamengo venceu apenas três vezes, com sete empates e quatro derrotas.

Após o treino desta sexta (13), Everton concedeu entrevista coletiva e falou sobre o adversário de hoje. “Sabemos a dificuldade que vai ser, eles sempre dificultam a gente. Sabemos que eles são fortes na frente, temos que ter cuidado, mas eles também estão preocupados. Com a nossa torcida no Maracanã sempre temos ajuda”, disse o atacante.

Pelo lado rubro-negro, a euforia após o título carioca segue. Além disso, o plantel contou com uma novidade durante a semana: principal promessa da base, o atacante Vinícius Júnior foi integrado ao elenco profissional e está a disposição de Zé Ricardo. No entanto, apesar da ansiedade por parte dos torcedores por sua estreia, o jovem de 16 anos deve começar no banco de reservas.

Com ambos os times ainda visando o caneco, Fla e Galo empataram em 2 a 2 no Mineirão; Diego abriu o placar, mas Robinho e Lucas Pratto viraram para os mandantes. Foi quando a estrela de Guerrero brilhou no fim, conquistando um ponto importante fora de casa para o Flamengo.

Virada, três gols nos últimos 20 minutos e empate: o último encontro entre as equipes ocorreu em outubro do ano passado, já na reta final do Brasileirão.

O equilíbrio no histórico de jogos Flamengo x Atlético-MG entre os times no Brasileirão é claro: em 62 jogos desde 1967, são 24 vitórias do Galo, 23 do Rubro-Negro e 15 empates. Os números são válidos não apenas do atual formato do Campeonato Brasileiro, mas também do Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Neste sábado (13), Flamengo e Atlético-MG fazem ao vivo um dos maiores clássicos interestaduais do país no Maracanã às 16h. A expectativa é de bom público, visto que mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente.

Enfim, vai começar o Campeonato Brasileiro. Após o término dos Estaduais, as equipes voltam suas atenções para a principal competição de pontos corridos do Brasil.