Golaços, clássicos e recordações: Fluminense tem bom retrospecto no Dia das Mães

Neste domingo (14) se comemora o Dia das Mães no Brasil e, ao menos pelo histórico, a torcida do Fluminense pode ficar confiante em uma vitória diante do Santos, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Em partidas realizadas na data festiva neste século, o Tricolor acumula um bom retrospecto, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas em nove partidas, e, dessa vez, quer presentear toda a torcida tricolor que estará no Maracanã e por todo o mundo. Neste especial, a VAVEL Brasil faz um levantamento dos jogos marcantes nesta data. Confira!

Em 2014, Fred e Chiquinho decidem Fla-Flu

• 11-05-2014 - Fluminense 2 x 0 Flamengo: esperança de gols da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o atacante Fred mostrou seu faro de artilheiro e, com um gol típico de atacante, onde se utilizou de certa malandragem, deixou sua marca na vitória do Fluminense por 2 a 0. O outro tento foi marcado por Chiquinho.

Em 2012, Flu campeão no Dia das Mães

• 13-05-2012 - Botafogo 0 x 1 Fluminense: o Botafogo bem que tentou, mas não deu para reverter a vantagem construída pelo Fluminense no primeiro jogo, de 4 a 1. A partida terminou 1 a 0 para o Tricolor, com gol de Rafael Moura, que garantiu o título carioca.

Em 2010, derrota na campanha do título

• 09-05-2010 - Ceará 1 x 0 Fluminense: de volta à primeira divisão depois de 17 anos, o Vovô estreou no Brasileirão de 2010 com vitória sobre o Fluminense, no Castelão, por 1 a 0. Geraldo, de pênalti, foi o responsável pela festa. O Fluminense conquistaria o título brasileiro no final daquele ano.

Em 2009, Maurício é o autor do golaço

• 10-05-2009 - Fluminense 1 x 0 São Paulo: com um golaço de Maurício, logo aos dois minutos de jogo, o Fluminense estreou bem no Campeonato Brasileiro de 2009 vencendo por 1 a 0 o atual tricampeão São Paulo, no Maracanã. O resultado acabou com uma invencibilidade de 18 jogos do Tricolor paulista na competição.

Em 2005, Alex Terra decide nos acréscismos

• 08-05-2005 - Fluminense 2 x 1 Cruzeiro: em Volta Redonda, o Fluminense defendia uma invencibilidade contra o rival celeste: foram seis jogos seguidos sem perder para o Cruzeiro, a maior da história do confronto. No Brasileirão de 2005, Alex Terra marcou nos acréscimos para manter a vantagem tricolor.

Em 1984, Assis coloca o Flu na decisão

• 13-05-1984 - Corinthians 0 X 2 Fluminense: dentro do Morumbi, o Fluminense derrotou o Corinthians com placar de 2 a 0, pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1984. Os gols foram marcados por Tato e Assis. O Tricolor também seria campeão naquele ano.

Em 1972, a caminhada até a final

• 14-05-1972 - Fluminense 1 X 0 Botafogo: no Maracanã lotado, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Tricolor seguiu sua caminhada até a decisão, onde terminou derrotado pelo Flamengo.

Outros jogos:

• 11-05-2008 - Atlético MG 0 x 0 Fluminense.

• 14-05-2006 - Figueirense 1 X 0 Fluminense.

• 09-05-2004 - Internacional 0 x 0 Fluminense.

• 11-05-2003 - Paysandu 2 x 2 Fluminense.

• 14-05-2000 - Madureira 1 X 2 Fluminense.

• 09-05-1999 - Vasco 1 X 0 Fluminense.

• 11-05-1997 - Fluminense 2 X 1 Bangu.

• 14-05-1995 - Fluminense 1 X 0 América.

• 12-05-1996 - Itaperuna 1 X 2 Fluminense.

• 10-05-1992 - Fluminense 1 X 1 Sport.

• 12-05-1991 - Fluminense 3 X 0 Sport.

• 10-05-1987 - Fluminense 1 X 0 Goytacás.

• 08-05-1983 - Central 0 X 1 Fluminense.

• 10-05-1981 - Robin Hood 0 X 7 Fluminense.

• 13-05-1979 - Inter Limeira 0 X 3 Fluminense.

• 08-05-1977 - Fluminense 0 X 1 Vasco.