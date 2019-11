Resultado Atlético-PR 6x2 Bahia no Campeonato Brasileiro 2017

45 min: Fim de jogo!

44 min: Lucas Fonseca cai no gramado e o Bahia fica com um a menos nesse final de partida

41 min: Nikão ajeita na entrada da área, arrisca o chute e a bola vai por cima, perto da meta do tricolor

39 min: Maikon Leite chuta por cima de Weverton, a bola não entra porque Zé Ivaldo salva em cima da linha.

32 min: Última mudança do Bahia, sai Edigar Junio e entra Maikon Leite

29 min: Cartão vermelho para Marcão! Atlético Paranaense com um a menos

27 min: Mais uma substituição no Atlético, sai Jonathan e entra João Pedro

27 min: Segunda substituição no Atlético, sai Douglas Coutinho e entra Nikão

26 min: É O SEXTO DO BAHIA! Edson amplia o placar na Fonte Nova

23 min: Cartão amarelo para Marcão do Atlético Paranaense

22 min: Substituição no Bahia; sai Zé Rafael e entra Gustavo

19 min: Zé Rafael sentiu e pediu para o técnico Guto Ferreira o trocar

9 min: Mudança no Atlético Paranaense: sai Bruno Mota e entra Matheus Rossetto

9 min: Mudança no Bahia, sai Régis, lesionado, entra Diego Rosa

0 min: Começa o segundo tempo na Fonte Nova!

47 min: Fim do primeiro tempo!

46 min: GOOOOOOOOOL DO BAHIA! É o quinto! Régis faz o seu segundo no jogo e o quinto do Bahia

43 min: BAHIA PEGANDO FOGO! Edigar Junio faz o quarto do Bahia e que jogo é esse!

41 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! O tricolor vira o jogo na Fonte Nova! Allione toca para Régis que chuta colocado virando para o tricolor da boa terra

39 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! Jogo pegando fogo na Fonte Nova! Zé Rafael faz fila e toca por cobertura, empatando o jogo para o tricolor baiano

37 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARANAENSE! Marcão marca de cabeça após lançamento de Guilherme

32 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! Tiago empata para o mandante

26 min: Pela segunda vez seguida, Juninho arrisca de longe, dessa vez a bola passa por cima do gol

21 min: Zé Rafael novamente leva perigo a meta atleticana. O meia chutou de longe, no canto direito de Weverton que espalmou a bola para escanteio

14 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARANAENSE! Guilherme, na sua estreia, marca o primeiro gol do rubro-negro paranaense no campeonato brasileiro

9 min: Zé Rafael invade a área, rola para trás, Edigar Junio se estica e não alcança

0 min: Começa o jogo na Arena Fonte Nova!

Na tarde desse domingo (14), às 16h, Atlético-PR e Bahia ao vivo se enfrentam pela primeira rodada da competição, na Arena Fonte Nova. As equipes entram no Campeonato após perdas do título estadual. Técnico do Bahia Guto Ferreira faz mistério com jogadores para a partida e Paulo Autuori poupa jogadores principais para a Copa Libertadores da América.

A equipe tricolor, em seu último treinamento fez com que o técnico fechasse os portões escondendo os atletas e o time titular. O lateral-esquerdo Pablo Armero que sentiu dores no pé e não participou do último treinamento é a dúvida para a partida de amanhã.

Do lado de lá, o furacão se preocupa com outras competições e vem pressionado de partidas negativas, fazendo com que o técnico rubro-negro poupe jogadores importantes. O atacante Pablo, zagueiro Thiago Heleno, volante Deivid, os meias Carlos Alberto e Felipe Gedoz, e a dupla de zaga Paulo André e Wanderson. Porém a equipe espera pela volta do lateral-direito Jonathan que passava por uma lesão e a estreia do meia Guilherme, contratado do Corinthians.

Mesmo com fase negativa nos quatro últimos jogos, Paulo Autuori não mudará os treinamentos da equipe.

O Atlético-PR que não vem de boas partidas nos últimos quatro jogos, a equipe somou apenas dois empates, duas derrotas e não marcou um gol. “O futebol é muito clichê. Quando não faz gols, falam que tem que trabalhar mais os atacantes. O sistema ofensivo não depende apenas dos atacantes, apenas como o sistema defensivo não depende apenas da defesa. Estaria preocupado se não tivéssemos criado absolutamente nada. Aí seria algo em termos coletivo que não estaria funcionando. É ter um pouco mais de capricho. No futebol existem fases assim” afirmou Autuori.

Mas com os campeonatos seguindo, e equipe vai tendo escolhas. Contra o Santa Cruz, o volante Eduardo Henrique foi a novidade. No jogo contra o tricolor de amanhã, a espera é o meia-atacante Guilherme junto com a equipe.

“Contra o Bahia teremos outra equipe, o Guilherme virá de Curitiba e deve estrear, o Eduardo Henrique estreou, os jogadores vão saindo do departamento médico e as coisas começam a clarear”, acrescentou o técnico.

Ficha Técnica:

Bahia-BA: Jean; Matheus Reis, Tiago, Lucas Fonseca e Eduardo; Mateus Sales, Juninho, Allione, Diego Rosa e Zé Rafael; Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Cleberson (José Ivaldo), Marcão e Nicolas; Eduardo Henrique (Otávio), Matheus Rossetto e Guilherme; Nikão (Yago), Douglas Coutinho e Eduardo da Silva. Técnico: Paulo Autuori

Local: Arena Fonte Nova - Salvador (BA)