Resultado Jogo Fluminense x Santos no Campeonato Brasileiro 2017 (3-2)

51' FIM DE JOGO! O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro com vitória por 3 a 2 contra o Santos no Maracanã. Os gols foram marcados por Henrique Dourado (2x) e Sornoza para o Flu. Victor Ferraz e Vladimir Hernandez diminuiram para a equipe santista

50' Fluminense cobra falta curta para retardar a partida.

49' Falta de Victor Ferraz em Marcos Júnior,

48' Jogada de Hernandez pela esquerda, no cruzamento para área o meia Lucas Lima finaliza muito mal.

47' No contra ataque do Flu, gustavo Scarpa erra o que seria o último passe.

46' Escanteio para o Santos. A equipe pressiona em busca do empate.

44' Teremos 6 minutos de acréscimos. A partida vai até os 51.

42' Em jogada de Lucas Lima pela esquerda, o meia saiu da marcação, entrou na área e serviu Hernandez, que só precisou escorar para marcar o segundo gol da equipe santista.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO SANTOS! HERNANDEZ!

40' Terceira e última substituição no Fluminense: Sai Sornoza para entrada de Gustavo Scarpa.

40' Boa jogada de Victor Ferraz, no passe para Hernandez dentro da área, o jogador tentou o chute e isolou.

39' Substituição no Fluminense: Sai Richarlison para a entrada de Pierre.

38' Lucas Lima cruza para a área e Léo tira em cima da linha após cabeçada.

37' Linda jogada de Lucas Lima evitando a saída da bola, Renato chaves cortou o cruzamento.

35' Após roubada de bola o zagueiro Henrique sofra falta de Hernandez.

34' Terceira e última substituição no Santos: Sai Jean Mota para a entrada de Léo Citadini.

33' Falta de Léo em Vladimir Hernandez

31' Falta de Richarlison em Victor Ferraz.

30' Parada técnica.

27' No cruzamento de Lucas pela direita o atacante Richarlison ganha da marcação mas cabeceia para fora.

26' Boa jogada pelo lado esquerdo da equipe santista, no cruzamento para a área, Vladimir Hernandez se antecipa a marcação mas Cavalieri defende sem rebote.

22' Cartão amarelo para Lucas Veríssimo por falta em Marcos Júnior.

20' Substituição no Fluminense: Sai Wellington Silva para a entrada de Marcos Junior.

19' Após troca de passes pela esquerda, o lateral Léo entrou na área e finalizou bonito. Vanderlei fez boa defesa.

17' Duas Substituições no Santos: Saem Ricardo Oliveira e Vitor Bueno, entram Kayke e Vladimir Hernandez.

17' Cartão amarelo para Bruno Henrique por falta em Wellington Silva.

15' LANCE INCRÍVEL! No cruzamento pela esquerda, Ricardo Oliveira cabeceou bonito e a bola bateu no travessão, na volta, Bruno Henrique tentou nova cabeçada e pela segunda vez no mesmo lance a bota beijou o travessão!

12' Wendel recebeu de Richarlison dentro da área e na movimentação viu o meia equatoriano livre, Sornoza enxergou o espaço no canto e finalizou bonito, com precisão para marcar o terceiro gol do Fluminense.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! SORNOZA AMPLIA O PLACAR!

9' Cartão amarelo para Ricardo Oliveira por falta em Wellington Silva.

8' O jogo tem ritmo intenso nesse começo de segundo tempo! O Fluminense tentou armar o contra ataque rápido após o escanteio para o Santos, a equipe santista respondeu logo depois!

7' Na insistência o atacante Bruno Henrique consegue fazer a jogada pela esquerda e dentro da área arrisca o chute, Cavalieri defendeu.

6' Lucas lima cobra colocado no canto, Diego Cavalieri espalma para o lado.

5' Falta de Léo em Vitor Bueno. Pode ser perigosa.

3' Tudo bem com o acante do Fluminense. Segue o jogo.

2' Em lançamento de Henrique Dourado, Richarlison acredita na jogada e acaba levando a pior ao se chocar com o zagueiro Lucas Veríssimo.

2' Falta de Léo em Vitor Bueno.

1' Falta de Bruno Henrique em Orejuela.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Em primeiro tempo com mais posse de bola do Santos e muita marcação de ambos os times, o Fluminense soube aproveitar melhor as chances que teve e saiu para o intervalo com a vitória parcial.

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Até aqui o Fluminense sai na frente com dois gols de Henrique Dourado. Victor Ferraz marcou o gol da equipe santista.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! BOLA PARA UM LADO E GOLEIRO PARA O OUTRO! HENRIQUE DOURADO CONVERTE E COLOCA O FLUMINENSE DE NOVO NA FRENTE!

46' Henrique Dourado recebeu lançamento pela direita, avançou e dentro da área foi tocado por Jean Mota. O árbitro marcou a infração.

46' PÊNALTI PARA O FLUMINENSE!

44' Teremos 4 minutos de acréscimos!

44' Ricardo Oliveira cometeu a falta pelo lado esquerdo. No cruzamento de Sornoza para a área, a defesa do Santos afastou.

43' NA TRAAAAAAAVE! No cruzamento de Sornoza, Henrique Dourado tenta cabecear a bola resvala na defesa e sobra para o centroavante, que na segunda tentativa acerta a trave do goleiro Vanderlei!

42' Henrique Dourado ganha a dividida de Jean Mota, faz o cruzamento para Richarlison na área mas o atacante pega mal e isola a bola.

39' Escanteio para o tricolor pela direita. Na cobrança de Lucas a zaga santista afasta.

38' Cruzamento de Bruno Henrique pela esquerda na cabeça do lateral, que de surpresa entrou livre na área e cabeceou sem chances para o goleiro Cavalieri.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO SANTOS! VICTOR FERRAZ EMPATA A PARTIDA!

36' Cruzamento de Jean Mota para a área pela esquerda mas o árbitro marcou falta de Lucas Veríssimo em Henrique.

33' Desentendimento na defesa tricolor. Orejuela recuou para Cavalieri e quase que o ataque santista aproveitou a bobeada.

31' Após o cruzamento de Sornoza para área, a zaga do Santos rebateu, a bola voltou para Wellington Silva mas o atacante estava impedido.

30' O calor é forte no Maracanã. A parada técnica é necessária.

28' Em jogada individual de Wellington Silva pela ponta direita, o atacante sofre a falta.

27' Lindo lançamento de Sornoza achando Richarlison na área, o atacante passou pela marcação e já na linha de fundo arriscou o chute, o goleiro Vanderlei fez a defesa.e a bola sobrou na área para a zaga santista afastar.

26' Léo cobra lateral para área, a bola fica com o goleiro Vanderlei.

25' Fluminense toca a bola no meio de campo.

22' Ricardo Oliveira cobra alto demais e a bola vai para fora.

22' Lucas Lima é derrubado por Renato Chaves. Falta perigosa para o Santos.

21' Até o momento são sete passes errados do tricolor contra nove da equipe santista.

20' Agora foi a vez Victor Ferraz cruzar na área após escanteio pela direita, Léo afastou da área.

19' Escanteio curto cobrado por Lucas na direita, Wendel cruza na área mas Lucas Veríssimo afasta.

18' Ricardo Oliveira recebe no meio campo e arrisca de fora da área, o chute passa longe do gol.

17' Neste momento o Santos tem a posse de bola e tenta pressionar o Flu.

15' Em escanteio cobrado por Lucas Lima na esquerda, Vitor Bueno subiu sem marcação mas cabeceou para fora.

14' Boa jogada de bruno Henrique pela esquerda, o atacante tentou o cruzamento e o zagueiro Renato Chaves efetuou o corte.

12' Tabela na área tricolor entre Vitor Bueno e Ricardo Oliveira, o atacante arriscou a finalização mas a bola explodiu na defesa.

10' Lançamento pela esquerda encontra Bruno Henrique na área mas Diego Cavalieri em saída providencial joga a bola para escanteio.

06' Falta de Lucas em Bruno Henrique após roubada de bola do atacante no campo de defesa.

03' Na jogada de Léo pela esquerda, o lateral passou pela marcação, cruzou na área e Henrique Dourado chegou antes da marcação e tocou sem chances para o goleiro Vanderlei. É o primeiro gol do Fluminense no Brasileirão!

03' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! HENRIQUE DOURADO ABRE O PLACAR!

02' O Fluminense já avança com Wellington Silva pela direita, no cruzamento para área Bruno Henrique chega antes de Vanderlei e afasta o perigo.

ROLA A BOLA NO MARACANÃ! Começa o campeonato Brasileiro de 2017 para Fluminense x Santos.

Equipes perfiladas no gramado para a execução do hino nacional.

Faltam 10 minutos para a bola rolar no Maraca!

Santos também escalado!

Escalação do Fluminense divulgada!

Equipes escaladas! Faltam apenas 30 minutos para o começo da partida.

Confira a provável escalação do Fluminense:

Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel, Sornoza, Wellington Silva e Richarlison; Henrique Dourado.

Com o único desfalque de Gum, a principal novidade do Fluminense para a partida é o meia Gustavo Scarpa. O jogador volta a ser relacionado após mais de dois meses sem jogar por conta de um fissura em um osso do pé direito. No entanto, o time titular não deverá ter surpresas. A tendência é que o técnico Abel Braga repita a equipe que sofreu o revés para o Liverpool, do Uruguai, na última quarta-feira.

Confira a provável escalação do Santos:

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri (Noguera) e Jean Mota; Renato (Leandro Donizete), Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno e Bruno Henrique; Ricardo Oliveira (Kayke).

Para a partida de logo mais, o técnico Dorival Júnior deve poupar alguns jogadores. Enfrentando uma maratona de jogos, o alvinegro concentra as suas forças na partida do meio de semana contra o The Strongest, pela Libertadores. Apesar disso, a equipe santistas que viajou para o Rio conta com quase todos os titulares. Sete jogadores estão fora. São eles, os zagueiros Cléber, David Braz, Gustavo Henrique e Luiz Felipe. O lateral-direito Zeca e o atacante Copete.

O último duelo entre as equipes ocorreu em outubro de 2016. Na Vila Belmiro, pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos bateu o tricolor pelo placar 2 a 1. Os gols da equipe foram marcados por Copete e Ricardo Oliveira. Wellington Silva descontou para o Flu.

No Maracanã. A última partida entre Fluminense x Santos aconteceu em julho de 2015. Na ocasião, vitória do Flu pelo placar de 2 a 1, com gols de Fred e Lucas Gomes. O gol santista foi marcado por Ricardo Oliveira

No confronto histórico, o equilíbrio entre as equipes é grande. São 37 vitórias para cada lado, com 19 empates. Foram 154 gols marcados pelo tricolor e 151 gols feitos pelo alvinegro. Em campeonatos Brasileiros o Fluminense possui pequena vantagem sobre o rival. Em 56 jogos, foram 25 vitórias do Flu, 21 do Santos e 10 empates no clássico nacional.

Octacampeão Brasileiro, o Santos conquistou o torneio nos seguintes anos: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004. Há 12 anos sem título, o alvinegro praiano quer encerrar o jejum nesta temporada. Para isso, sob o comando de Dorival Junior, a equipe conta com o atacante Ricardo Oliveira. O jogador foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2015 ao lado de Fred com 20 gols marcados.

Na atual temporada, são 19 partidas realizadas pelo time da vila, com 10 vitórias, três empates e seis derrotas. Foram 32 gols feitos e 21 sofridos. A expectativa santista é surpreender o Flu fora de seus domínios.

Vice-campeão Brasileiro no ano passado, o Santos chega no torneio em 2017 querendo repetir o bom desempenho da temporada anterior. Apesar de confiar nisso, o retrospecto do peixe em estreias da competição não é dos melhores. Foram oito empates, quatro derrotas e apenas duas vitórias desde que a fórmula de pontos corridos foi implantada.

Apesar de ter sofrido três derrotas nas quatro últimas partidas, o desempenho do Fluminense no ano é animador. Em 28 jogos, são 15 vitórias, seis empates e sete derrotas. Foram 56 gols marcados e 30 sofridos. É apostando no bom retrospecto e com um dos melhores ataques do país, que o tricolor vai para cima do Santos, neste domingo, no Maracanã.

No ano anterior, o Flu estreou na competição derrotando o América Mineiro pelo placar de 1 a 0, com gol de Fred. O jogo foi realizado na Arena Independência. em Minas Gerais.

O tricolor tem retrospecto favorável em estreias. Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ter o formato de pontos corridos, em 2003, foram 7 vitórias, três empates e quatro derrotas. Tetracampeão Brasileiro - 1970, 1984, 2010 e 2012, o Flu almeja colocar a quinta estrela de campeão na sua camisa em 2017

Mandante na partida, o Fluminense estreia na competição com o intuito de fazer uma campanha melhor que a anterior. Após encerrar sua participação no torneio apenas na 13º colocação, com 10 derrotas nas 10 últimas rodadas, agora, com Abel Braga no comando de um elenco jovem, a expectativa é pela briga do que seria o quinto título nacional do clube.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos aqui o tempo real da partida entre Fluminense x Santos ao vivo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece às 11h deste domingo (14), no estádio do Maracanã, e você acompanhe tudo aqui na VAVEL Brasil.