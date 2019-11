Resultado Palmeiras x Vasco (4-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrentará a Chapecoense no sábado Às 19h, na Arena Condá. Já o Vasco receberá o Bahia no domingo às 11h, em São Januário.

Excelente retorno de Cuca ao Palmeiras, e péssimo retorno do Vasco à primeira divisão. Verdão divide a liderança com Bahia e Ponte Preta, enquanto o Vasco divide a lanterna com Sport e Atlético-PR.

FIM DE PARTIDA NO ALLIANZ PARQUE! PALMEIRAS 4 x 0 VASCO!

44' Cartão amarelo para Douglas, do Vasco.

42' Tem gol: Ponte Preta 4 (Clayson) x 0 Sport

35' Últimas mudanças no Palmeiras: Saem: Guerra e Dudu / Entram: Keno e Roger Guedes

34' Borja bateu quase no meio do gol e venceu Martín, que pulou no canto esquerdo. Virou goleada, 4 a 0.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! É MAIS UM DE BORJA!

32' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS! Dudu fez jogada individual para cima de Jomar e foi derrubado pelo zagueiro vascaíno.

31' Cartão amarelo para Jomar, do Vasco.

27' INACREDITÁÁÁÁVEL!!! Cruzamento de Fabiano, Jean apareceu livre e com o gol aberto, mas finalizou para fora.

27' UHHH! Douglas cobrou a falta com curva, ninguém desviou e ela saiu com perigo.

26' Tem gol: Bahia 6 (Edson) x 2 Atlético-PR

25' Última mexida no Vasco: Sai: Gilberto / Entra: Bruno Gallo

21' Tem gol: Ponte Preta 3 (Clayson) x 0 Sport

19' Primeira mudança no Palmeiras: Sai: Willian / Entra: Fabiano

17' MARTÍN DUAS VEZES! Primeiro, Felipe Melo lançou Dudu que bateu e o goleiro uruguaio salvou. Depois, Tchê Tchê tocou para Guerra e novamente Martín impediu o quarto.

16' Alteração no Vasco: Sai: Luis Fabiano / Entra: Kelvin

14' SALVA GILBERTO! Lançamento espetacular de Prass para Dudu. O atacante driblou Martín mas demorou e na hora da finalização, Gilberto cortou.

13' Artilheiro na base, Paulo Vitor faz sua estreia no profissional do Vasco

12' Mudança no Vasco: Sai: Jean / Entra: Paulo Vitor

8' O QUE FOI ISSO?? Após cruzamento, Jomar deu uma pixotada e por muito pouco não jogou contra o próprio gol.

5' MARTÍN!!! Novamente Tchê Tchê cruzou e dessa vez Jean apareceu para finalizar na área e Martín Silva fez grande defesa.

0' Início frenético do Palmeiras. Na saída de bola, Mina toca para Tchê Tchê, que cruzou de esquerda na cabeça de Borja, sem chances para Martín. Palmeiras 3 a 0.

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! É DE BORJA!

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornaram ao gramado.

Jogos também no intervalo: Cruzeiro 1 x 0 São Paulo / Bahia 5 x 2 Atlético-PR / Avaí 0 x 0 Vitória / Ponte Preta 2 x 0 Sport

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO NO ALLIANZ PARQUE! Palmeiras 2 x 0 Vasco

46' Tem mais gol na Fonte Nova: Bahia 5 (Régis) x 2 Atlético-PR

45' Dois minutos de acréscimos.

44' NO TRAVESSÃO! Defesa do Palmeiras vacilou, Douglas saiu na cara de Prass mas acertou o travessão.

43' Gols na rodada: Ponte Preta 2 (Nino Paraíba) x 0 Sport / Bahia 4 (Régis e Edigar Junio) x 2 Atlético-PR

42' PRAAAAAAAAAAAAASS! Douglas fez um lançamento perfeito para Pikachu, mas Fernando Prass realizou uma grande defesa.

40' Jean recebeu dentro da área, bateu para boa defesa de Martín, mas no rebote, Guerra jogou para o gol vascaíno. Palmeiras 2 a 0.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! É DE GUERRA!

39' Tem gols: Bahia 2 (Zé Rafael) x 2 (Marcão) Atlético-PR

35' UHHH! Borja driblou Jomar, mas perdeu na corrida para o zagueiro. Na sequência, Guerra cruzou para ninguém dentro da área.

34' Tem gol: Ponte Preta 1 (Lucca) x 0 Sport

31' Tem gol: Bahia 1 (Thiago) x 1 Atlético-PR

29' O QUE FOI ISSO, BORJA? Guerra disputou corrida com Jomar e na hora da finalização, Borja apareceu e desarmou o próprio companheiro, jogando a bola pela linha de fundo.

25' UHHHHHHHHHH! Douglas arrisca de longe, a bola varia e Prass espalma no susto, de maneira diferente.

23' Torcida palmeirense, mesmo com a vitória parcial, sente o bom momento do Vasco e começa a ficar impaciente.

20' UHHHHHHHH! Em mais uma chegada, Douglas lança Nenê mas o camisa 10 finalizou de direita, que não é a boa, para fora.

19' Vasco se solta na partida e passa a ficar mais perigoso.

17' UHHHHH! Douglas cobrou a falta por cima do gol de Fernando Prass.

15' Longe do gol! Após cobrança de falta, Borja cabeceou longe do gol do Vasco.

14' Tem gol na rodada: Bahia 0 x 1 (Guilherme) Atlético-PR

12' FERNANDO PRASS! Nenê cobrou falta, a zaga cortou nos pés de Mateus Vital, mas Prass fez grande defesa.

10' UHHHH! Guerra desarmou Nenê e lançou para Borja, mas o camisa 12 errou a finalização, mandando para fora.

7' Foi o gol mais rápido do Brasileirão 2017.

6' Jean, com paradinha antes da cobrança, bateu de maneira perfeita, superando Martín Silva, que até tocou na bola. Palmeiras 1 a 0.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! É DE JEAN!

4' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS! Jomar derruba Dudu e Rodolpho Toski marca a penalidade.

2' A primeira falta da partida foi de Felipe Melo, e a torcida palmeirense comemorou a vontade do volante.

1' Palmeiras começa pressionando a saída de bola do Vasco.

BOLA ROLANDO! COMEÇA PALMEIRAS x VASCO!

Palmeirense gritam: ''Cuca, Cuca''

Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Allianz Parque.

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques apita. Será auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugos dos Santos, todos do Paraná.

O Palmeiras terá a reestreia do 'homem da calça vinho': após cinco meses fora do clube, Cuca fará seu retorno ao Verdão nessa tarde.

DJ Alok começa a festa de abertura do Brasileirão no Allianz Parque.

VASCO ESCALADO! Martín Silva; Gilberto, Jomar, Rafael Marques e Henrique; Jean, Douglas, Mateus Vital e Nenê; Yago Pikachu e Luis Fabiano.

PALMEIRAS ESCALADO! Fernando Prass, Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Guerra; Willian, Dudu e Borja.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, em tempo real, o jogo entre Palmeiras e Vasco ao vivo, a partir de 16h deste domingo (14). A partida acontece no Allianz Parque e é válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogos Palmeiras x Vasco históricos:

Já tivemos dois jogos do Brasileirão pela primeira rodada:

Flamengo 1 a 1 Atlético-MG

Corinthians 1 a 1 Chapecoense Fluminense 3 a 2 Santos

No sábado o Verdão anunciou uma troca de jogadores com o Cruzeiro, Rafael Marques foi para a Raposa enquanto Mayke chega ao Alviverde.

Palmeiras tem o desfalque de Moisés que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Martins o qual fez uma cirurgia no joelho esquerdo, Arouca cirurgia no pé esquerdo e o recém contratado Luan cirurgia no pé direito

Leia Mais : Guia VAVEL do Brasileirão 2017: Palmeiras

O Vasco terá o desfalque de dois jogadores, Marcelo Mattos e Muriqui estão fora da forma ideal e ficaram de fora da partida.

Este jogo Palmeiras x Vasco marca a abertura do Brasileirão 2017 e será especial para os Palmeirenses, Cuca fará sua reestreia pelo clube

Leia Mais : Guia VAVEL do Brasileirão 2017: Vasco da Gama

Já o Vasco está de volta a série A, o Gigante da Colina terminou em terceiro lugar na Série B e garantiu sua volta a elite do futebol

Na edição de 2016 o Palmeiras se sagrou campeão Brasileiro após 22 anos de fila, o time comandado por Cuca terminou a competição com 80 pontos.