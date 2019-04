Meia santista, Jean Mota discorda do pênalti marcado para o Fluminense

Neste domingo (14), Santos e Fluminense se enfrentaram na estreia do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu por 3 a 2. O primeiro gol da partida veio de um pênalti polêmico em Henrique Dourado, o atacante Tricolor fez dois gols na partida, o outro gol do Fluminense foi de Sornoza. Bruno Henrique e Vladimir Hernández marcaram para o Peixe.

O lateral-esquerdo do Santos, Jean Mota, saiu de campo na branco com o árbitro da partida Wagner Reway, após a derrota no Maracanã. Jean diz que o centroavante do Tricolor foi malandro e acredita que o juiz apitou no gritou porque não viu o lance.

"Foi mais malandragem. O juiz a gente viu como foi. Nem olhando para a bola estava. Ele percebeu que eu estava passando atrás dele e deixou a perna. Infelizmente, não foi pênalti, todo mundo viu. Tinha o árbitro na frente, que fica atrás do gol, eu falei para ele, "você viu que não foi pênalti". Ele marcou mais pelo barulho que fez. Claro que pegou, mas ele deixou o pé para acertar" explicou o lateral.

Victor Ferraz, autor de um dos gols do time paulista, criticou a atuação do time santista defensivamente na partida hoje, o atleta também falou do desgate que a equipe vem sofrendo.

"Não fomos bem defensivamente. Nos últimos 10 jogos, levamos só três gols. Hoje, levamos três num jogo só. E havia também o desgaste. Teve viagem para Belém (vitória sobre o Paysandu na Copa do Brasil, quarta-feira) e amanhã já viajamos novamente para a Bolívia", disse o lateral santista Victor Ferraz.

Após perder na estreia, o Peixe vai viajar para a Bolívia na tarde desta segunda-feira. O Alvinegro enfrentará o The Strongest na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em La Paz, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, se vencer o Santos se classifica para a próxima fase.